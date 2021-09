Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri sanoo, että veronkorotus useasta osake­säästö­tilistä on piensijoittajalle ”aivan käsittämätön”.

Seinäjokelainen opiskelija Pinja Taulavuori on saamassa yli 10 000 euron veron­korotuksen siitä, että hän avasi vahingossa kaksi osakesäästötiliä.

Kova rangaistus kaksoistileistä oli uhka, josta asiantuntijat varoittelivat ennen kuin lainsäätäjät hyväksyivät vuoden 2020 alussa voimaan tulleen osakesäästämiseen kannustavan lain.

Aloitteleva piensijoittaja Taulavuori, 21, avasi viime vuoden helmi–maaliskuun vaihteessa osakesäästötilin ensin Nordnetiin ja alle viikon päästä Nordeaan.

”En tajunnut silloin osakkeista oikeastaan mitään. Ajattelin silloin virheellisesti, että Nordnet liittyy Nordeaan ja Nordnet on Nordean sijoittamisen sivusto”, Taulavuori kertoo.

Hän muistelee, ettei ensin saanut Nordnetin osakesäästötiliä toimimaan. Hän kuitenkin yritti muutaman päivän päästä uudelleen sivustolla, joka oli Nordean. Seurauksena oli kaksi osakesäästötiliä, koska myös ensimmäinen yritys tilinavaukseksi Nordnetissa onnistui.

Lainsäädännön mukaan säästäjällä saa olla samaan aikaan vain yksi osakesäästötili. Rangaistus useasta tilistä on 10 euroa päivässä tiliä kohden.

Veronkorotus kasvaa helposti useaan tuhanteen euroon, koska vahingossa avatut kaksoistilit paljastuvat usein vasta runsaan vuoden kuluttua, kun veroilmoitukset valmistuvat.

Näin kävi myös Taulavuorelle. Verohallinto määräsi hänelle pelkästään viime vuodelta yhteensä lähes 6 100 euron veronkorotuksen. Sen lisäksi hänelle on tulossa maksettavaksi veronkorotus kahdesta tilistä myös kuluvalta vuodelta.

Yhteensä summa on selvästi yli 10 000 euroa, hän arvioi.

”Tilanne oli aika hirvittävä, kun avasin Verohallinnon kirjeen viime torstaina. Luulin olevani säntillinen kansalainen enkä tiennyt rikkoneeni lakia, ja silti tulee noin suuret sanktiot.”

Verohallinnosta kerrotaan, että se määräsi viime vuodesta noin kahdellesadalle ihmiselle veronkorotuksen kahdesta tai useammasta osakesäästötilistä. Määrää voi suhteuttaa siihen, että osakesäästötilejä on avattu yli 200 000, sanoo johtava veroasiantuntija Raili Knuutinen Verohallinnosta.

Suurimmillaan veronkorotus voi olla 7 300 euroa yhdeltä vuodelta. Rangaistuksen luonteinen maksu tuli mukaan osake­säästö­tilejä koskevaan lainsäädäntöön, koska tilille siirrettävä rahamäärä haluttiin rajata enintään 50 000 euroon. Veronkorotuksen tarkoitus on ehkäistä ennalta useiden tilien perustamista.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri sanoo, että summa on piensijoittajalle ”aivan käsittämätön” ja rangaistus ”liian ankara” verrattuna muuhun oikeuskäytäntöön. Summa on iso verrattuna myös siihen, että osakesäästötileillä on arvopapereita keskimäärin 5 000 euron arvosta.

”Mielestäni oli vain ajan kysymys, että näin tapahtuu. Osakesäästö­tililaissa on ikävä sakkorangaistus, ja sen aiheuttaa Suomen lainsäädännölle epätyypillinen rajoitus, jota muissa finanssituotteissa ei ole.”

Pankeilla ei ole kovin paljon mahdollisuuksia estää tilanteita, jossa asiakas avaa vahingossa tilit kahteen eri pankkiin.

Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen sanoo, että Suomessa ei ole järjestelmää, josta palveluntarjoajat voisivat tarkastaa asiakkaidensa osakesäästötilit.

”Emme pysty itse tarkastamaan, onko osakesäästötilin avaajalla toinen tili, mutta meillä on tilinavaus­prosessissa kohta, jossa kysytään, että eihän sinulla ole toista osakesäästötiliä.”

Myös muissa pankeissa on samantyyppisiä ratkaisuja, jotta asiakkaat kiinnittäisivät huomiota kahden osakesäästötilin ongelmaan.

Pankit kertovat maksavansa korvauksia kahdesta osakesäästötilistä vain jos virhe on tapahtunut pankissa.

”Kun asiakas vakuuttaa, ettei hänellä ole toista tiliä, ja hänellä silti olisi kaksi tiliä, virhe tapahtuu asiakkaan päässä”, kertoo Nordean sijoituspalveluista vastaava johtaja Tanja Eronen.

”Toki olemme heti alusta asti nostaneet esille viranomaisille, päättäjille ja medialle, että sakkoratkaisu on mielestämme usein kohtuuton piensijoittajalle ja toivoisimme, että siitä luovuttaisiin.”

Pörssisäätiön Lounasmeri ehdottaa, että osakesäästötilien palveluntarjoajat voisi velvoittaa tarkastamaan toisiltaan asiakkaiden osakesäästötilit. Hän huomauttaa, että tilejä tarjoaa rajallinen joukko pankkeja.

Nordnetin Tuppurainen sanoo, että teknisesti osakesäästötilien yleisrekisteri olisi mahdollista rakentaa mutta pankkien keskinäiselle rekisterille tuskin löytyy maksajaa.

Kaksi osakesäästötiliä avannut Pinja Taulavuori kertoo, että hänellä on ollut osakesijoituksia vain Nordean osakesäästötilillä.

Hänen nyt suljettu osakesäästötilinsä Nordnetissa oli noin puolitoista vuotta käyttämättä. Tilin käyttämättömyys saattaa lieventää isoa veronkorotusta.

”Verohallinto kertoi, etteivät he voi todennäköisesti perua koko summaa mutta toivottavasti lieventää.”

Verohallinnon Knuutinen kertoo, että osakesäästötilin veronkorotuspykälä on ehdoton eli veronkorotusta ei voi jättää määräämättä. Veronkorotukseen voi kuitenkin hakea verosta vapauttamista kohtuuttomuuden perusteella.