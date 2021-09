Yhdysvaltalaisviranomaisen mukaan pankki ei ole edistynyt aiemmin sovitussa järjestelyssä, jonka mukaan sen on maksettava asiakkailleen korvauksia liian suurista lainakuluista.

Yhdysvaltalaispankki Wells Fargo on saanut viranomaisilta 250 miljoonan dollarin (noin 211 miljoonan euron) sakon, koska pankki ei ole aiemmasta määräyksestä huolimatta maksanut takaisin asiakkailtaan perimiä liian suuria asunto- ja autolainakuluja. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja The Wall Street Journal.

Vuonna 2018 Wells Fargo ja viranomaiset sopivat miljardin dollarin (noin 840 miljoonan euron) arvoisesta järjestelystä. Pankin oli selvitettävä asiakkaat, joilta se oli perinyt liikaa kuluja, ja maksettava heille korvauksia.

Yhdysvaltojen pankkialaa valvovat viranomaiset totesivat kolme vuotta sitten, että Wells Fargo veloitti asiakkailtaan liian suuria maksuja asuntolainojen korkosuojauksesta. Lisäksi pankki myi vuosina 2011–2016 sadoilletuhansille asiakkailleen ylimääräisiä vakuutusturvia autolainojen yhteydessä.

Nyt pankkialan viranomainen OCC (Office of the Comptroller of the Currency) katsoi, ettei Wells Fargo ole edistynyt aiemmin sovitussa järjestelyssä tarpeeksi rivakasti.

Reutersin mukaan Wells Fargon toimitusjohtaja Charles Scharf totesi lausunnossaan, että rangaistus tarkoittaa enemmän työtä "merkittävien, pitkäaikaisten puutteiden" korjaamiseksi pankin toiminnassa.

Uusin sakko pidentää Wells Fargon pitkää rangaistuslistaa. Yhtiö alkoi puuttua asiakkaidensa laajaan väärinkäyttöön viitisen vuotta sitten.

Tuolloin selvisi, että Wells Fargon työntekijät olivat luvatta luoneet miljoonia pankki- ja luottokorttitilejä. Asiakkaiden pankkimaksujen avulla työntekijät saavuttivat heille asetetut hurjat myyntitavoitteet.

Haamutilien luomisesta pankille mätkäistiin yhteensä 185 miljoonan dollarin (noin 156 miljoonan euron) sakko.