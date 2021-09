Epic Gamesin mukaan Apple on monopoliasemassa, jota se käyttää väärin. Tuomioistuin ei kuitenkaan tullut samaan lopputulokseen.

Epic Gamesin ja Applen oikeustaisto on saanut paljon huomiota.

Epic Games -peliyhtiö sai perjantaina vain osittaisen voiton oikeusriidassaan teknologiajätti Applea vastaan. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot AFP ja Reuters sekä The Wall Street Journal (WSJ).

Peliyhtiön tulkinnan mukaan Applella on mobiilipeli­markkinoilla monopoliasema, jota se on käyttänyt väärin. Epic Games on yrittänyt pakottaa Applen sallimaan käyttäjiä lataamaan pelejä muualtakin kuin Applen omasta sovelluskaupasta App Storesta.

Tuomioistuin ei kuitenkaan katsonut perjantaisessa tuomiossaan Applen olevan markkinoilla määräävässä asemassa.

"Tänään tuomioistuin on vahvistanut sen, mitä olemme tienneet koko ajan: App Store ei ole lainvastainen", Apple lausunnossa todettiin WSJ:n mukaan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Epic Games aikoo valittaa tuomiosta.

Yhdysvaltojen liittovaltion tuomarin Yvonne Gonzalez Rogersin mukaan Apple ei kuitenkaan voi estää sovelluskehittäjiä tiedottamasta asiakkaitaan vaihtoehtoisista maksutavoista sovelluksissa. Gonzalez Rogers määräsi Applen löysentämään sovelluskauppansa rajoituksia.

Apple ilmoitti jo elokuussa, että se muokkaa sovelluskauppansa sääntöjä niin, että sovelluskehittäjät voivat olla suostumuksen antaneisiin asiakkaisiin yhteydessä sähköpostitse tiedottaakseen Applen oman maksujärjestelmän ulkopuolisista maksutavoista.

Lue lisää: Apple muuttaa App Storen sääntöjä, sovelluskehittäjät saavat jatkossa tiedottaa asiakkaille vaihtoehtoisista maksutavoista

Apple ei kuitenkaan vielä tuolloin sallinut tiedotusta itse sovelluksessa.

Nyt tuomari Gonzalez Rogers antoi Reutersin mukaan valtakunnallisen määräyksen, jonka avulla sovelluskehittäjät voivat lisätä sovelluksiinsa "painikkeita, ulkoisia linkkejä tai muita toimintakehotuksia, jotka ohjaavat asiakkaita ostomekanismeihin".

Applen toiminta, joka on aiemmin estänyt tämän, on tuomion mukaan ollut kilpailuoikeuden vastaista.

Oikeudenkäynnin taustalla oli Applen ja pelikehittäjä Epic Gamesin paljon huomiota saanut riita.

Apple on vaatinut, että sen sovelluskaupassa ladattavana olevien sovellusten maksulliset lisäpalvelut on ostettava sovelluskaupan kautta. Tästä Apple on ottanut itselleen 15–30 prosentin välityspalkkion.

Viime vuonna Epic Games päätti kiertää Applen sovelluskaupan välitysmaksua pelin sisäisissä ostoissa. Apple suuttui päätöksestä ja poisti Epic Gamesin suosituimman pelin Fortniten kaupastaan. Fortnitella on arvioitu olevan noin 250 miljoonaa pelaajaa maailmanlaajuisesti.

Epic Games jätti kanteen liittovaltion tuomioistuimeen, ja sittemmin yhtiöiden kiistaa on puitu useilla mantereilla.