Yhdysvalloissa annetun tuomion mukaan Apple ei ole monopoliasemassa, mutta Epic pitää oikeuden päätöstä vääränä. Jättiyhtiöiden suhteita on hiertänyt muun muassa Applen tiukka ote sovelluskaupastaan.

Peliyhtiö Epic Games on ilmoittanut, että se aikoo valittaa teknologiayhtiö Applen saamasta tuomiosta.

Epic Games -peliyhtiö ilmoitti sunnuntaina aikovansa valittaa tuomioistuimen perjantaina antamasta ratkaisusta, jossa teknologiayhtiö Applen ei katsottu olevan monopoliasemassa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Kumpikaan yhtiöistä ei kommentoinut asiaa Reutersille sunnuntaina.

Yhtiöiden riidan taustalla ovat niiden erilaiset näkökulmat Applen sovelluskauppaa koskevista rajoituksista ja siitä, onko Apple monopoliasemassa vai ei.

Epic Gamesin mukaan Applella on mobiilipeli­markkinoilla monopoliasema, jota se on käyttänyt väärin. Peliyhtiö on yrittänyt pakottaa Applen sallimaan käyttäjiä lataamaan pelejä muualtakin kuin Applen omasta sovelluskaupasta App Storesta.

Yhdysvaltain liittovaltion tuomari katsoi antamassaan ratkaisussa, ettei Apple ole monopoliasemassa, vaikka sen katsottiinkin rajoittaneen sovelluskehittäjiä, jotka käyttävät App Store -sovelluskauppaa.

Tuomari Yvonne Gonzalez Rogers antoi Applelle valtakunnallisen määräyksen, joka mahdollistaa sen, että sovelluskehittäjät voivat lisätä sovelluksiinsa ”painikkeita, ulkoisia linkkejä tai muita toiminta­kehotuksia, jotka ohjaavat asiakkaita ostomekanismeihin”.