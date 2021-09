Nord Stream 2 on kivulias muistutus siitä, millaisiin kompromisseihin Euroopan fossiiliriippuvuus johtaa

Fossiilisten polttoaineiden nopea vähentäminen Euroopassa on viisasta myös siksi, että se vähentää riippuvaisuutta yhä aggressiivisemmasta ja arvaamattomammasta itänaapurista, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Jarno Hartikainen analyysissaan.

Lukuisat yritykset Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen kaatamiseksi eivät tuottaneet tulosta. Itämeren pohjassa kulkeva putki Venäjältä Saksaan on nyt valmis, ja käyttöön se otetaan näillä näkymin ensi vuoden alussa.

Itämerestä tulee venäläisen maakaasun tärkein reitti Eurooppaan ja Ukrainan merkitys kaasun läpikulkumaana vähenee. Se voi tehdä ison loven Ukrainan valtion budjettiin ja vähentää maan merkitystä muulle Euroopalle jättäen sen alttiimmaksi Venäjän painostukselle.

Maakaasutoimitusten katkaiseminen on keino, jota Venäjä on toistuvasti käyttänyt naapurimaiden painostamiseksi.

Ukrainan asema onkin keskeinen syy sille, miksi esimerkiksi Euroopan komissio ja Yhdysvallat ovat suhtautuneet putkihankkeeseen kielteisesti.

Yhdysvaltoja lepytelläkseen Saksa lupasi tänä kesänä, että se rahoittaa Ukrainassa maan energiaomavaraisuutta parantavia hankkeita 150 miljoonalla eurolla ja tekee kaikkensa, jotta Venäjä jatkaisi kaasun kauttakulkusopimusta Ukrainan kanssa, kun nykyinen sopimus päättyy 2024.

Toinen syy vastustukselle on se, että Saksa ja putkihanketta edistävät eurooppalaiset yhtiöt solmivat energiadiilejä Venäjän kanssa samaan aikaan, kun EU yrittää taloudellisesti painostaa ulkopolitiikassaan yhä aggressiivisemmin käyttäytyvää Venäjää.

Putkihankkeen eurooppalaiset osapuolet, muun muassa Fortumin omistama Uniper, löivät Venäjän valtion kaasuyhtiön kanssa kättä päälle monen miljardin euron hankkeesta vuosi sen jälkeen, kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan.

Sen jälkeen Venäjälle on asetettu lisää pakotteita muun muassa Euroopan maaperällä tehdyn hermomyrkkyiskun sekä oppositiohahmo Aleksei Navalnyin murhayrityksen vuoksi.

Silti Saksan liittokansleri Angela Merkel on puolustanut hanketta tarjoten näin vaarallisen esimerkin. Jos joku Venäjään myötämielisesti suhtautuva hallitus Euroopassa jatkossa tekee kahdenvälisiä sopimuksia Venäjän kanssa, voi se aina viitata Saksan toimintaan Nord Stream 2:n kohdalla.

Euroopan komission mielestä koko putkihanke onkin vain osa Venäjän hajota ja hallitse -strategiaa.

Lue lisää: Venäjä käy putkea pitkin Eurooppaan

Lopulta Nord Stream 2 on kivulias muistutus siitä, miten epämiellyttäviin kompromisseihin Euroopan talouden fossiiliriippuvuus johtaa.

Kaikista ilmastotoimista huolimatta Euroopan talous pyörii edelleen fossiilisilla polttoaineilla, joiden tärkein yksittäinen toimittaja on Venäjä. Runsas neljännes EU:ssa käytetystä raakaöljystä ja 40 prosenttia maakaasusta tulee Venäjältä.

Saksan tilanne on erityisen hankala. Maakaasun käytölle on vähän vaihtoehtoja, kun maa sulkee ennenaikaisesti ydinvoimaloita ja ajaa alas hiilivoimaa.

Fossiilisten viennistä saatavat tulot ovat kriittisen tärkeitä Venäjän valtiolle ja presidentti Vladimir Putinille. Karkeasti kaksi kolmasosaa Venäjän fossiiliviennistä suuntautuu EU:hun. Öljy ja maakaasu tuovat noin puolet Venäjän vientituloista ja kolmanneksen valtion kaikista tuloista.

Tulot pönkittävät merkittävästi Putinin hallintoa.

Toimittajat, tutkijat ja aktivistit ovat varsin vakuuttavasti osoittaneet, kuinka Venäjän valtava öljy- ja kaasuteollisuus on valjastettu hyödyttämään henkilökohtaisesti Putinia ja tämän lähipiiriä.

Kirjassaan Putin’s People Financial Timesin entinen Moskovan-kirjeenvaihtaja Catherine Belton kuvaa järjestelmää, jossa energia-alan keskeiset yhtiöt ovat Putinille lojaalien oligarkkien hallussa ja öljy- ja kaasutuloja kanavoidaan ohi virallisen kirjanpidon pimeisiin kassoihin, joista voidaan rahoittaa esimerkiksi hybridivaikutusoperaatioita naapurimaissa.

Nord Stream 2:n perustamista juhlistettiin Pariisissa huhtikuussa 2017. Seremoniassa puhui muun muassa Gazpromin toimitusjohtaja Aleksei Miller.

Tämän järjestelmän rahoittamiseen EU-maat osallistuvat vuosittain sadoilla miljardeilla euroilla.

Suomi ei ole mikään poikkeus: kaikki maakaasu, 90 prosenttia raakaöljystä sekä kolmannes kivihiilestä ja öljytuotteista tulee Venäjältä. Se tarkoittaa miljardien eurojen vuotuisia maksuja Venäjän fossiiliteollisuudelle.

Nord Stream 2 voi siis olla uusi vipuvarsi Venäjälle suhteessa Eurooppaan, mutta se on vain yksi vipu valtavassa koneessa, jota Venäjä on toistaiseksi pystynyt hyödyntämään paremmin omaksi hyväkseen.

Aika ajoin kuulee väitettävän, että Venäjä on suhteessa itse asiassa se riippuvaisempi osapuoli, sillä sen talous nojaa niin vahvasti Euroopasta tuleviin vientituloihin. On kuitenkin epäselvää, miten tämä on näkynyt Venäjän toiminnassa runsaan kymmenen viime vuoden aikana.

Venäjä on selvästi laskenut sen varaan, että sen halpa kaasu ja öljy eivät ole Euroopassa helposti korvattavissa.

Mahdollisimman nopea fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen Euroopassa ei ole ainoastaan ilmastoteko. Se vähentää myös Euroopan riippuvaisuutta yhä arvaamattomammin käyttäytyvästä naapurista.