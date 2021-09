Lennoille saa nyt äkkilähtöjä halvalla: ”Matkustajilla on ainakin hetkellisesti ostajan markkinat”, Finnairilta kerrotaan

Ennen halvat lennot täytyi varata jopa kuukausi etukäteen, mutta nyt Etelä-Eurooppaan voi päästä vaikka seuraavana aamuna alle satasella.

Lentoliikenteen elpyessä ja koronarajoitusten vähentyessä moni matkaaja on viime aikoina huomannut lentolippujen hinnoissa yllättävän muutoksen – edullisia lentoja on tarjolla vaikka seuraavan aamun lähdöille. Ennen halvat lennot piti varata jopa kuukausi etukäteen.

Esimerkiksi syyskuun alkupuolella Helsingistä pystyi edellisenä iltana varaamaan seuraavana aamuna lähtevän lennon Barcelonaan alle 150 eurolla niin, että paluu oli kahden päivän päästä Finnairin lennolla Helsinkiin.

Jos vielä käytti lentoyhtiöiden palkintopisteitä, joiden käyttöön on niihinkin nyt monella lentoyhtiöllä erilaisia lisäkannustimia, menopaluu jäi alle sataan euron.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist sanoo havainnon olevan oikea.

”Normaalisti mitä aikaisemmin matkan on varannut, sitä halvemmalla on päässyt, koska edullisemmat paikat myydään ensin. Nyt on poikkeustilanne.”

Tallqvist kertoo äkkilähtö-ilmiön johtuvan siitä, että matkailu Suomesta ja Suomeen avautui vasta kesällä. Koneissa on vielä tilaa.

Nyt ollaan tilanteessa, jossa matkustajat alkavat palata lentämään, ja lentoyhtiöt pyrkivät täyttämään koneet vaikka myymällä äkkilähtöjä edullisesti.

”Kaikki lentoyhtiöt hakevat kassavirtaa. Hinta on yksi keino herättää kiinnostusta.”

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist.

”Matkustajilla on ainakin hetkellisesti ostajan markkinat.”

Finnair vaihtoi hinnoittelustrategiaansa tämän vuoden tammikuussa niin sanottuun yhdensuuntaiseen hinnoitteluun.

Kun ennen Finnairin yhdensuuntainen menolippu saattoi olla vain muutaman euron halvempi kuin menopaluu, nyt lennot hinnoitellaan selkeämmin yhdensuuntaisina.

”Yhdensuuntainen hinnoittelu helpottaa sitä, että lentoon voi yhdistää junan, laivan tai toisen lentoyhtiön lennon”, Tallqvist perustelee Finnairin muutosta käytäntöön, joka on yleinen esimerkiksi halpalentoyhtiöissä.

Suurin osa asiakkaista ostaa silti yhä Finnairilta menopaluulipun, Tallqvist kertoo.

Päivyt Tallqvistin mukaan pandemia muutti ihmisten matkustus- ja lentojen varauskäyttäytymistä selkeästi.

”Matkoja ei varattukaan 1–2 kuukautta tai lomamatkaa jopa neljä kuukautta etukäteen, kun tilanne eli koko ajan. Nyt varauskäyttäytyminen alkaa vähitellen normalisoitua.”

Nyt esimerkiksi koulujen syyslomaviikoille, jouluksi ja hiihtolomaviikoille koneet ovat jo täyttymässä, koska ihmiset haluavat varmistaa lomalle pääsynsä, Tallqvist kertoo.

Elokuussa Finnairilla lensi noin yhdeksän tuhatta matkustajaa päivässä, yhteensä 226 500 matkustajaa kuukaudessa.

Heinäkuun lukuihin verrattuna kasvua tuli 25 prosenttia, ja viime vuoden elokuuhun verrattuna 38 prosenttia.

”Ei vielä mikään ketsuppipulloilmiö, mutta hyvää kasvua. Viime vuoden lukuihin verrattuna kasvuprosentit ovat huimia.”

Päivyt Tallqvist ei uskalla ennustaa, kauanko halpojen äkkilähtöjen sesonki kestää.

”Hintahaukan olisi hyvä olla nyt liikkeellä. Kasvava kysyntä nostaa hintoja.”