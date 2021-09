The Wallstreet Journalin mukaan Facebook ole juuri osoittanut kiinnostusta omistamansa palvelun ongelmien korjaamiseksi.

Somejätti Facebookin sisäiset tutkimukset paljastavat yhtiön tietävän, että sen omistama kuvapalvelu Instragram aiheuttaa nuorille käyttäjille itsetunto-ongelmia ja masennusta, kertoo talouslehti The Wall Street Journal (WSJ) laajassa artikkelissaan.

WSJ kertoo nähneensä Facebookin sisäiseen viestintään tarkoitettua aineistoa, joka sisältää otteita useista Instagramista tehdyistä tutkimuksista. Lehden mukaan aineisto kuvaa, kuinka Facebook on tietoinen siitä, että sen liiketoiminnan kannalta keskeiset tekijät ovat nuorten mielenterveydelle haitallisia.

Esimerkiksi vuoden 2020 maaliskuulle päivätyssä esityksessä Instagramin sisäinen tutkimus kertoo, että 32 prosentilla teini-ikäisistä tytöistä oli ongelmia kehonkuvansa kanssa. Tutkimuksen mukaan Instagram sai heidät tuntemaan olonsa huonommaksi.

WSJ:n mukaan Facebook on viime vuosien aikana teettänyt tutkimuksia Instagramin vaikutuksista nuoriin käyttäjiin. Yrityksen työntekijöiden tekemissä tutkimuksissa on toistuvasti havaittu, että kuvapalvelu on haitallinen suurelle osalle nuorista käyttäjistä, eritoten teini-ikäisille tytöille.

Tutkijoiden mukaan Instagramiin on sisäänrakennettuna ominaisuus, jossa käyttäjät vertailevat itseään toisiin käyttäjiin.

Instagramissa tavataan esimerkiksi jakaa vain elämän parhaita hetkiä, ja sen koodistoon kuuluu näyttää täydelliseltä. Toisin kuin esimerkiksi sen kilpailijat Tiktok ja Snapchat, Instagram keskittyy voimakkaasti kehoon ja elämäntapaan.

Erään sisäisen tutkimuksen mukaan Instagramissa tapahtuva itsensä vertailu toisiin saattaa ajaa teini-ikäiset kierteeseen, jossa korostuvat esimerkiksi syömishäiriöt, epäterveellinen suhtautuminen omaan kehoon sekä masennusoireet.

WSJ:n mukaan eräs tutkimus varoittaa etenkin Instagramin algoritmien kuratoiman Tutki-syötteen sisällön vaikutuksista käyttäjiin.

Lehden mukaan aineisto osoittaa myös, että Facebook ei ole juuri osoittanut kiinnostusta ongelmien korjaamiseksi. Lisäksi yhtiö vähättelee niitä julkisesti.

Esimerkiksi maaliskuussa vuonna 2021 Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg totesi, että tutkimusten mukaan yhteydenpito sosiaalisessa mediassa voi edistää mielenterveyttä.

Instagramin johtaja Adam Mosseri puolestaan sanoi viime toukokuussa, että hänen näkemiensä tutkimusten mukaan Instagramin vaikutukset nuorten hyvinvointiin ovat todennäköisesti "melko pieniä".

Uusien nuorten käyttäjien tavoittaminen on Facebookille elintärkeää, WSJ kirjoittaa. Merkittävä osa Instagramin käyttäjistä on alle 22-vuotiaita, ja Yhdysvalloissa sillä on noin 22 miljoonaa päivittäistä teini-ikäistä käyttäjää. Vastaavasti Facebookilla päivittäisiä teini-ikäisiä käyttäjiä on maassa noin viisi miljoonaa.

WSJ:n mukaan Yhdysvalloissa teini-ikäiset viettävät keskimäärin 50 prosenttia enemmän aikaa Instagramissa kuin Facebookissa.