Suomessa rakennetaan asuntoja tällä hetkellä niin vilkkaasti, että asuntorakentaminen ja asuntomarkkinat uhkaavat kuumentua liikaa, arvioivat asiantuntijat.

Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) arvioi tällä viikolla julkistetussa raportissaan, että on olemassa ”vaara asuntomarkkinoiden ylikuumenemisesta” odotettua rivakamman talouskasvun takia. Valtiovarainministeriö­vetoisessa Raksu-ryhmässä on laaja edustus julkisesta hallinnosta ja rakentamisen etujärjestöistä.

Asuntoluototukseen erikoistuneen Hypoteekkiyhdistyksen (Hypo) pääekonomisti Juhana Brotherus sanoo, että yksi merkki ylikuumenemisen uhasta on rakennusalan työvoimapula tietyistä ammattilaisista.

”Meillä on tiettyjä merkkejä alueellisesti ja asuntorakentamisessa, että varsinkin työmaajohtajia ei oikein tahdo löytyä eli kaikki resurssit ovat käytössä”, Brotherus sanoo.

Toinen varoitusmerkki on tyhjien asuinalueiden rakentaminen, mutta sellaisesta Suomessa ei ole merkkejä vaan asuntoja rakennetaan tarpeeseen kasvukeskuksiin.

”Uusista asunnoista yli puolen rakentaminen aloitetaan pääkaupunki–Turku–Tampere-akselille, ja selvää on, että näiden kasvukeskusten asunnoille on ottajia pitkälle tulevaisuuteen.”

Raksu-ryhmä perustaa varoituksensa siihen, että asuntojen uudisrakentaminen on vilkastunut tänä vuonna ”lähes ennennäkemättömän” paljon, ja sen arvioidaan jatkuvan hyvin vilkkaana myös ensi vuonna.

Asuntoaloitusten vuosisumma oli raportin muukaan kesäkuun lopussa ennätyskorkea.

Asuntoaloitusten vuosisumma oli raportin muukaan kesäkuun lopussa ennätyskorkea 48 500 asuntoa. Pelkästään huhti–kesäkuussa asuntoaloituksia oli Tilastokeskuksen mukaan yli 17 000, mikä on tilastohistorian suurin määrä aloitettuja asuntoja.

Viime vuonna asuntoja aloitettiin 40 000. Asunnot valmistuvat yleensä 12–16 kuukauden jälkeen niiden aloituksesta.

Lue lisää: Asuntoja rakennetaan nyt vilkkaasti, asuntoaloitukset ylsivät keväällä tilastohistorian ennätykseen

Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo toppuuttelee arvioita asuntorakentamisen ylikuumenemisen uhasta.

Hän myöntää, että asuntoaloitukset ovat korkealla tasolla, mutta sen taustalla on rakentamisen hidastuminen vuonna 2019. Sen seurauksena vuonna 2020 asuntoja valmistui vähän, mitä entisestään voimisti asuntoaloitusten pysähdys saman vuoden keväänä koronasumun takia.

”Kun suurimmasta koronaepävarmuudesta päästiin, rakennusala reagoi todella matalaan tarjontaan lisäämällä asuntotuotantoa vuoden loppupuolella. Se oli täysin looginen reagointi, koska talous oli nousussa ja ihmiset halusivat asuntoja.”

Vihmo ennustaa, että asuntoaloituksissa nähdään selvä hidastuminen syksyn aikana, koska voimakas rakennuskustannusten kasvu tekee monista hankkeista kannattamattomia.

”Aloitusten määrä on nyt varsin korkealla tasolla, mutta se tulee alas. Korkea taso on hyväksyttävissä tässä kysyntätilanteessa.”

” ”Kysyntätilanne on ollut hyvä, mutta tilanne ei ole ylikuumentunut.”

Maan suurimmasta rakennusyhtiöstä YIT:stä todetaan, että asuntorakentaminen ei ole ylikuumentunut eikä sen vaaraa ole.

”Korkotaso on ollut matala, ja pandemian aikana ihmisillä on ollut rahaa oman asumisen kohentamiseen sekä etätyöstä johtuva tilantarve. Kysyntätilanne on ollut hyvä, mutta tilanne ei ole ylikuumentunut”, sanoo YIT:n asuntorakentamisen toimialajohtaja Antti Inkilä.

Myös Inkilä arvioi, että asuntoaloitukset kääntyvät loivaan laskuun ensi vuoden puolella materiaalien rajun kustannusten kasvun takia. Ylikuumenemisen riski ei siten toteudu.

Tilastokeskuksen mukaan rakennustarvikkeiden kustannukset kasvoivat elokuussa 11,8 prosenttia vuoden takaisesta. Eniten ovat kallistuneet teräs ja puutavara, jonka hinta on pompannut lähes 67 prosenttia vuodessa.

Rakennustarvikkeiden kustannukset nousivat elokuussa 11,8 prosenttia vuodetakaisesta. Eniten ovat kallistuneet teräs ja puutavara.

Rakennusmarkkinoilla nousukautta elää nimenomaan asuntorakentaminen, sillä kokonaisuudessaan Raksu-ryhmä ennustaa rakentamisen kasvavan koko vuonna korkeintaan kaksi prosenttia tai jopa pysyvän ennallaan. Toimisto- ja liiketilarakentaminen odottaa pandemian pitkäaikaisempien vaikutuksien selkeytymistä.

Suomen rakennusmarkkinat ovat selvinneet koronapandemian ajasta ”häkellyttävän hyvin”, vaikka ala on tyypillisesti suhdanneherkkä, Hypon Brotherus sanoo.

Rakennustyömaita ei ole suljettu koronatartuntojen takia, eikä muita teollisuuden aloja jarruttanut materiaali- ja komponenttipula ole pysäyttänyt työmaita.

”Alaa ei ole haitannut edes rajojen sulkemiset, jonka olisi voinut ennakoida haittaavan Etelä-Suomen rakentamista”, Brotherus sanoo.

Rakennusteollisuuden Vihmo ennakoi, että pandemian vaikutukset rakennusalaan ovat voimakkaampia lähivuosina kuin itse pandemian aikana.

”Pandemia muuttaa pysyvästi tilan tarvetta. Monipaikkaisuus, tilantarve asumisessa, kehyskuntien nousu. Vaikutuksia voi vain arvailla. Jos ruuhkamatkailun suosio vähenee, matkailun tilantarve voi väljemmässä Suomessa kasvaakin”, Vihmo pohtii.

YIT:n Inkilä sanoo, että työnteon malli ja siten myös asumisen malli ovat muuttuneet pandemian aikana.

”Omaan asuntoon halutaan lisää tilaa vähintään työpöydälle ja työtuolille ja mielellään yksi uusi huone työskentelyyn.”

YIT:llä asuntojen keskimääräinen neliömäärä kääntyi kasvuun jo vuonna 2018 ennen pandemiaa, ja pandemian aikana se on kasvanut 3,5 neliömetriä eli noin työpöydän ja toimistotuolin verran.

Toimitiloissa yritykset puolestaan miettivät toimitilaratkaisujaan parhaillaan uusiksi. Raksu-ryhmä arvioi toimitilojen tarpeen vähenevän 16–42 prosenttia riippuen kiinnostuksesta etätöihin. YIT:n Inkilä taas muotoilee, että uskoo tilantarpeiden muuttuvan.

”Kaikilla on kova tarve saada työpaikoille ihmisten kohtaamisia. Jos toimistot ovat pienet, kohtaamisia ei synny.”

Lue lisää: ”Palaamme tulevaisuuteen, joka on erilainen kuin ennen epidemiaa” – Korona-aika muuttaa suomalaista työ­kulttuuria pysyvästi, asiantuntijat sanovat

Asuntojen hintojen nousua vilkas asuntorakentaminen on vain hillinnyt. Sen sijaan vuokrat ovat paikoin laskeneet pandemian aikana, koska uudistuotanto painottuu vuokra-asuntoihin.

”Koronakriisi on lisäksi ollut epätasa-arvoinen. Ravintola- ja palvelualoilla tulokertymät on kehittynyt heikosti, kun taas asuntoja ostavien valkokaulustyöläisten tulot ovat parantuneet kriisin aikana”, Hypon Brotherus sanoo.