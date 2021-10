Aalto-yliopiston mikroelektroniikka­suunnittelun professori Jussi Ryynänen ja VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara painottaisivat mikropiirien suunnittelun lisäämistä Euroopassa, koska tehdas­investointien toteutuminen on hidasta.

Mikropiirit eli mikrosirut ovat elektronisten laitteiden aivot.

Pula niistä on kuluvan vuoden aikana mainittu lähes jokaisessa suhdanne-ennusteessa yhdeksi maailmantalouden riskeistä.

Ongelmaan on havahtunut myös Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, joka vaati syyskuussa eurooppalaisen puolijohdeteollisuuden vahvistamista.

Perimmäinen kysymys onkin, miksi mikropiirit ovat äärimmäisen tärkeitä.

”Nykyään lähes kaikissa sähköisissä laitteissa on mikrosiru. Niiden merkitystä voi hahmottaa sen perusteella, millainen olisi yhteiskunta ilman sähköä”, sanoo Aalto-yliopiston mikroelektroniikkasuunnittelun professori Jussi Ryynänen.

Elektronisten laitteiden piirilevyllä mikropiiri on yleensä mustan muovisen kotelon sisällä. Mikropiiri sisältää transistoreja, vastuksia, keloja ja kondensaattoreita.

”Yhdellä piin palalla näitä komponentteja voi olla miljoonia. Mikropiirissä voi olla sekä analogisia että digitaalisia funktioita. Mikropiiri voi olla yksinkertainen analoginen vahvistin tai monimutkainen mikroprosessori.”

Mikroelektroniikkasuunnittelun professori Jussi Ryynänen Aalto-yliopiston radiokaiuttomassa huoneessa.

Pii on yksi maapallon yleisimpiä alkuaineita. Se on puolimetalli, jonka pinnalle valtaosa nykyisistä mikropiireistä prosessoidaan. Mikropiirit luokitellaan yleensä sen mukaan, mikä on pienin viivanleveys, joka pystytään piin pinnalle valmistamaan.

Nykyisin pienin viivanleveys tuotannossa on viisi nanometriä, ja pian siirrytään kolmen nanometrin viivanleveyteen. Mitä pienempi viivanleveys, sitä enemmän transistoreja mahtuu yhdelle piisirulle.

”Yksi keskeisistä asioista, jotka ovat vieneet mikropiirien kehitystä kohti pienempiä viivanleveyksiä, on tarve lisätä laitteiden muistia. Koska muisti koostuu pääosin transistoripiireistä, uudet pienemmän viivanleveyden teknologiat näkyvät suoraan kuluttajille suurempina muisteina”, Ryynänen sanoo.

Viivanleveyden pieneneminen on puolestaan yksi keskeinen syy siihen, miksi mikropiirejä valmistavat tehtaat ovat erittäin kalliita.

Nanometri tarkoittaa metrin miljardisosaa eli millimetrin miljoonasosaa. Jos oletetaan, että hiuksen paksuus 0,1 millimetriä, nanometrin halkaisija saavutetaan, jos hius pilkotaan pituussuunnassa sataantuhanteen osaan.

”Kaikki, mitä ihminen havainnoi, on analogista. Siksi mikropiireihin tarvitaan myös analogisia funktioita. Ne halutaan usein kuitenkin muuttaa jollain tapaa digitaalisiksi, jotta havainto voidaan helposti tallentaa ja sitä voidaan muokata.”

Tästä syystä digitaalisten piirien yhteenlaskettu määrä piisirulla on hallitsevassa asemassa. Siksi mikropiiriteknologian kehityksessä painotetaan digitaalisia piirejä, kuten muistia ja prosessoreita.

Mikropiireissä komponentit kuten esimerkiksi transistorit kytketään toisiinsa piisirun päälle valmistettavilla metallikerroksilla.

Lopputuloksena on transistoreiden verkko, joka tuottaa halutun toiminnallisuuden.

”Piipalaa voi hahmottaa ohuena näkkileipänä. Kun sen leikkaa kahtia ja katsoo sivulta, hahmottuu se, miten mikropiiriin rakennetaan erilaisia kerroksia, joissa miljoonat transistorit liitetään yhteen.”

Ja kaikki tämä tapahtuu siis mikroskooppisen pienessä tilassa.

Komission puheenjohtajan von der Leyenin huoli kiteytyy siihen, että maailmassa on vain muutamia yhtiöitä, jotka valmistavat pienimmän viivanleveyden mikrosiruja.

Ne ovat pääasiassa Taiwanissa ja Yhdysvalloissa. Tehtaat edellyttävät myös erittäin suuria investointeja.

” ”Pienikin epäpuhtaus kuten vaikkapa pölyhiukkanen johtaa siihen, että mikrosiru ei toimi.” – Jussi Ryynänen

Puolijohdeyhtiö Intel ilmoitti kesällä investoivansa 20 miljardia dollaria kahteen Yhdysvaltoihin rakennettavaan mikropiiritehtaaseen.

Investoinnit ovat erittäin suuria, koska mikropiirejä valmistetaan laboratoriomaisissa olosuhteissa.

”Kun pienin viivanleveys alkaa olla muutaman atomin suuruusluokkaa, valmistuksessa tarvitaan äärimmäistä tarkkuutta. Pienikin epäpuhtaus kuten vaikkapa pölyhiukkanen johtaa siihen, että mikrosiru ei toimi. Tehtaissa ei saa esimerkiksi olla mitään tärinää, koska sekin häiritsee tuotantoprosessia”, sanoo Jussi Ryynänen.

Piirilevyllä olevan mustan epoksin sisällä on mikropiiri.

” ”Vaikuttaa siltä, että Eurooppa on viimein herännyt ja halutaan nousta mikropiireissä aivan uudelle tasolle.”

Mikropiireistä puhuttaessa on syytä erottaa kaksi asiaa: valmistus ja suunnittelu.

Professori Ryynänen painottaisi mikropiirien suunnittelun lisäämistä Euroopassa, koska investointien toteutuminen voi olla hidasta.

”Kun Euroopassa on verraten vähän mikropiirien suunnittelua, olemme täysin sen armoilla, mitä muut meillä tuottavat. On äärimmäisen vaikeaa purkaa mikropiirejä ja selvittää, mitä siellä piin pinnalla tosiasiassa on. Siksi on periaatteessa mahdollista, että tietyille asiakkaille myydään mikropiirejä, joiden tekniset ominaisuudet ovat huonommat. Tämä johtaisi siihen, että joillekin annetaan kilpailuetua.”

Avainasemassa on koulutus, josta hyötyvät ajan mittaan myös yritykset. Professori Ryynäsen mielestä olisi suorastaan pelottavaa, jos eurooppalaiset yhtiöt olisivat vain sen varassa, mitä ne voivat taiwanilaisilta ja yhdysvaltalaisilta yhtiöltä ostaa.

”Mikroelektroniikan suunnittelussa tohtorin tutkinto alkaa olla perustutkinto, koska tällöin opiskelija on saanut suunnittelusta 4–5 vuoden kokemuksen, mikä tarvitaan ennen kuin sen kunnolla osaa. Jos mikropiirien suunnittelua halutaan Eurooppaan lisää, se edellyttää paljon lisää rahoitusta koulutukseen ja tutkimukseen.”

Euroopassa mikropiirien suunnittelun ja valmistuksen kärjessä ovat Hollanti ja Belgia, mutta keskittymiä on myös Ranskassa, Italiassa ja Itävallassa.

Alan johtavia eurooppalaisia yrityksiä ovat saksalainen Infineon Technologies, hollantilainen NXP ja italialais-ranskalainen ST Microelectronics.

”Vaikuttaa siltä, että Eurooppa on viimein herännyt ja halutaan nousta mikropiireissä aivan uudelle tasolle. Aika näyttää, mihin tämä herääminen johtaa.”

” ”Nokian perinnön takia meillä on edelleen verraten paljon korkeatasoista osaamista.”

Suomen näkökulmasta komission herääminen on hyvä asia.

Nokian erikoistuminen matkapuhelimiin ja verkkolaitteisiin 1990-luvun alussa joudutti mikropiirisuunnittelun vahvistumista Suomessa.

Puhelinliiketoiminnan vaikeuksien takia yhtiö karsi voimakkaasti mikropiirien suunnittelua, ja monet työntekijöistä siirtyivät muihin Suomessa toimiviin yrityksiin. Kaikesta huolimatta osaamista jäi Suomeen.

”Nokian perinnön takia meillä on edelleen verraten paljon korkeatasoista osaamista. Se on hyvä perusta. Suomen aseman parantaminen tällä alalla edellyttää kuitenkin sitä, että mikroelektroniikkasuunnittelun koulutukseen on panostettava pitkäjänteisesti.”

Muutoksia on myös tapahtunut. Kolmen viime vuoden aikana Nokia on lisännyt viidennen sukupolven eli 5g-matkapuhelintekniikan järjestelmäpiirien suunnittelua Suomessa.

Nokian tukiaseman kantataajuuskortti, jossa mikropiiri sijaitsee keskellä olevassa harmaassa neliön muotoisessa kotelossa.

Koteloimattomia mikropiirejä. Jokainen kuvassa olevista suorakaiteista on mikropiiri.

Kilpailukyky. Se on Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n toimitusjohtajan Antti Vasaran mielestä keskeinen syy, miksi Euroopassa ei ole mikropiirien valmistusta yhtä paljon kuin Aasiassa ja Yhdysvalloissa.

”Eihän kukaan ole Euroopassa tietoisesti päättänyt, että meitä ei täällä mikropiirit kiinnosta. Euroopassa on korkeatasoista mikropiirien suunnittelua, mutta sen kaupallistamisessa ei ole onnistuttu yhtä hyvin kuin Aasiassa ja Yhdysvalloissa.”

Hänen mielestään ei ole realistista kuvitella, että Suomeen voitaisiin houkutella kaikista suurimpia eli useiden miljardien eurojen mikropiiritehtaita.

Sen sijaan Suomella on edellytyksiä menestyä pienemmissä hankkeissa ja etenkin mikropiirien suunnittelussa, jos niitä määrätietoisesti rahoitettaisiin.

”Mikropiirejä on monenlaisia aina monimutkaisista cmos-mikroprosessoripiireistä tekoälyn edellyttämiä mikropiireihin ja autoteollisuuden sensoreihin. Uskoisin, että Suomella voi olla hyvät mahdollisuudet houkutella hieman vähemmän kunniahimoisempia investointeja kuin vaativinta cmos-teknologiaa.”

Kaikesta huolimatta komissio vaikuttaisi painottavan nimenomaan vaativinta mikroprosessoritekniikkaa. Se tarkoittaa pienimmän mahdollisen viivanleveyden mikropiirien valmistamisesta, jolloin kyse on erittäin mittavista investoinneista.

Lähikuva mikropiireistä, joiden mitat ovat 1,4 mm x 2,3 mm.

”Vaakalaudalla on Euroopan kilpailukyky pitkällä tähtäimellä. Mistä löydämme riittävästi osaamista, jotta voisimme rakentaa huippuluokan mikropiiritehtaan?” kysyy Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

Toimitusjohtaja Vasara pitää todennäköisenä, että Euroopassa törmätään mikropiireissä samantyyppiseen ongelmaan kuin akkuteollisuudessa. EU pyrkii kovasti vahvistamaan akkuteollisuutta vähentääkseen riippuvuuttaan aasialaisista yhtiöistä, joilla kuitenkin on paras osaaminen.

”Vaakalaudalla on Euroopan kilpailukyky pitkällä tähtäimellä. Mistä löydämme riittävästi osaamista, jotta voisimme rakentaa huippuluokan mikropiiritehtaan? Voidaanko osaamista mahdollisesti ostaa tänne, vai pitäisikö miettiä liittoutumista ulkomaisten kumppaneiden kanssa? Japanissa on paljon osaamista, mutta siellä ollaan myös samalla tavoin Kiinan ja ja Yhdysvaltojen puristuksessa kuin Euroopassa.”

Yhtenä pulmana hän pitää myös sitä, että uudessa tekniikassa jäsenvaltiot kilpailevat usein keskenään. Sen takia rajalliset resurssit usein pirstaloituvat, eikä saada aikaan kokonaisuuden näkökulmasta mielekkäitä ratkaisuja, joista kaikki jäsenvaltiot hyötyisivät pidemmän ajan kuluessa.

”Ericssonilla ja Nokialla on varmasti suuret intressit tieto- ja viestintäteknologian mikropiireissä. Tämä on esimerkiksi yksi sellainen osa-alue, jossa kannattaisi keskittyä enemmän etenkin mikropiirien suunnitteluun, mutta ehkä myös valmistukseen.”

” ”Vaakalaudalla on Euroopan kilpailukyky pitkällä tähtäimellä.” – Antti Vasara, VTT

Aikaa ei välttämättä ole enää paljon tuhlattavaksi.

Saksa, Ranska ja Itävalta ovat jo verraten suurilla investoinneilla mukana eurooppalaisen mikropiiritekniikan edistämisessä. Itävalta on investoimassa siihen 147 miljoonaa euroa, mutta Suomi vain 15 miljoonaa euroa.

Yhteenlaskettuna investoinnit ovat 1,8 miljardia euroa, josta valtaosan kantavat suurimmat jäsenvaltiot.

”On aivan selvää, että Suomessa joudutaan hyvin pian päättämään, mitkä ovat ne teknologian osa-alueet, joihin halutaan tosissaan investoida”, Vasara sanoo.

Hänen mukaansa keskusteluissa on tullut esille sekin, että valtion saadessa poikkeuksellisen edullisesti lainaa markkinoilta, sitä pitäisi myös ottaa ja investoida talouskasvua edistäviin teknologiahankkeisiin.

Keskustelu mikropiirien tärkeydestä saattaa Vasaran mukaan kertoa siitäkin, että jotain suurta on pian tapahtumassa Euroopassa.

”En yhtään ihmettelisi, jos lähiaikoina julkistettaisiin jokin suuri tehdasinvestointi. Ranskassa sisuunnutaan varmasti Australian sukellusvenekaupan menettämisestä.”