Finanssialaa valvovan viranomaisen kampanja pyrkii sekä kannustamaan ihmisiä sijoittamaan turvallisesti että suojelemaan kokemattomia sijoittajia riskialttiilta kohteilta.

Britannian finanssialaa valvova viranomainen FCA (Financial Conduct Authority) on käynnistänyt kampanjan, jossa se kannustaa brittejä sijoittamaan käteissäästönsä, kertoo talouslehti Financial Times.

FCA:n mukaan Britanniassa on noin 8,6 miljoonaa ihmistä, joilla kullakin on hallussaan yli 10 000 puntaa käteisenä. Viranomaisen tähtäimessä on, että näistä kansalaisista noin viidesosa on sijoittanut rahansa vuoteen 2025 mennessä. Muuten vaarana on, että säästöjen arvo laskee inflaation myötä.

”Useilla kuluttajilla säästöt ovat käteisenä, vaikka he voivat hyötyä sijoittamisesta. Ajan mittaan inflaatio saattaa heikentää heidän rahansa ostovoimaa”, FCA totesi Financial Timesin mukaan.

Kampanja on osa laajempaa suunnitelmaa, jossa pyritään paitsi kannustamaan ihmisiä sijoittamiseen myös suojelemaan kokemattomia sijoittajia riskialttiilta kohteilta.

FCA:n mukaan liian moni ensisijoittaja on innostunut kryptovaluuttojen kaltaisista riskialttiista sijoituskohteista ja on siten esimerkiksi alttiimpi erilaisille huijauksille.

FCA:n virkamiehen Sarah Pritchardin mukaan sijoittajilla ei ole aiemmin ollut yhtä paljon vapautta. Hänen mukaansa teknologia on demokratisoinut markkinat, kun tarjolle on tullut lukuisia uusia ja käyttäjäystävällisiä sijoitussovelluksia.

”Mutta vapauteen liittyy riskejä. Haluamme tarjota kuluttajille enemmän luottamusta sijoittaa ja auttaa heitä tekemään sen turvallisesti niin, että he ymmärtävät siihen liittyvät riskit”, Pritchard sanoi BBC:n mukaan.