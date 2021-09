Jäsenyys ei ole kuitenkaan itsesään selvä Kiinan ja Australian välisten kiistojen takia.

Kiina on hakenut Tyynenmeren kumppanuussopimuksen (CPTPP) jäsenyyttä vahvistaakseen vaikutusvaltaansa maailmanlaajuisessa kaupassa, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP.

Reutersin mukaan maan kauppaministeri Wang Wentao jätti torstaina hakemuksen Uuden-Seelannin kauppaministerille Damien O'Connorille.

CPTPP:n jäseninä on yksitoista valtiota, muun muassa Australia, Kanada, Japani ja Uusi-Seelanti. AFP:n mukaan se on alueen suurin vapaakauppasopimus, jonka osuus maailmantaloudesta on noin 13,5 prosenttia.

Kiina oli jo useasti ilmaissut kiinnostuksensa CPTPP:n jäsenyydestä, ja maaliskuussa maan pääministeri Li Keqiang sanoi, että maailman toiseksi suurin talous "harkitsee aktiivisesti liittymistä".

Uusi jäsen ei kuitenkaan ole AFP:n mukaan itsestään selvä asia, sillä kaikkien yhdentoista nykyisen jäsenen on oltava Kiinan hyväksymisestä yksimielisiä. Uutistoimiston mukaan Kiinalla ja Australialla on ratkaisemattomia tullikiistoja.

Kiina on asettanut esimerkiksi australialaisviineille jättimäisiä tullimaksuja tai jarruttanut tulliselvityksiä. Australialle Kiina on tärkeä viinin vientimaa,

Kiina syyttää Australiaa viinin polkumyynnistä, mutta yleisesti uskotaan, että todellinen syy rangaistustulleille on se, että Australia on tuominnut äänekkäästi Kiinan useat ihmisoikeusrikkomukset.

CPTPP on Tyynenmeren vapaakauppasopimuksen TPP:n seuraaja, joka allekirjoitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2018. Aiempi sopimus allekirjoitettiin vuonna 2016. Se ei kuitenkaan tullut voimaan Yhdysvaltojen peruttua osallistumisensa neuvotteluiden jo loputtua.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump veti maan pois sopimuksesta pian sen jälkeen, kun oli tullut valtaan. Trump vaati Yhdysvaltojen irtaantumista sopimuksesta jo presidentinvaalikampanjassaan.

Yhdysvaltojen vetäytymisen jälkeen laadittu CPTPP on käytännössä TPP-sopimus ilman Yhdysvaltoja.