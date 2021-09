Muotisuunnittelija Vera Wang tunnetaan Jennifer Lopezin, Gwen Stefanin, Amanda Gormanin ja Emily Ratajkowskin vaatettajana. Nyt hän houkuttelee faneja Instagramissa tyylillä, joka on kaikkea muuta kuin morsiustyyliä ja aina nuorekkaalla asenteellaan.

Malli Emily Ratajkowski (vas.) osallistui Met-gaalaan muotisuunnittelija Vera Wangin (oik.) suunnittelemassa asussa syyskuussa. New Yorkissa järjestettävä tilaisuus on yksi vuoden seuratuimmista muotialaan liittyvistä tapahtumista.

Kesällä Vera Wang, 72, julkaisi Instagramissa faneilleen videon, jossa hän irrotteli Nelly Furtadon vuoden 2006 Maneater-hitin tahdissa. Lantio keinahteli räikeän keltaisissa minisortseissa. Wang vilautti napaansa ja väänteli jänteviä käsivarsiaan ilmassa hitain liikkein.

Eräs seuraajista kommentoi: ”Haluan samaa, mitä hän on ottanut”.

Wang esittelee elämäänsä nopeasti suureen suosioon nousseella Instagram-tilillään. Tilillä on nyt 663 000 seuraajaa, kun vuoden 2020 alussa heitä oli vain 23 000. Wang sekoittaa huippumuodin täydelliseen piittaamattomuuteen sen hetken trendeistä. Hänen olemuksensa vaihtelee teinityylistä mummoiluun. Hän julkaisee tunteella tehtyjä kohtauksia, jollaisia yhdenkään yrityksen pr-osasto ei uskaltaisi kehitellä.

Joskus Wang kaupittelee lähes ironiseen tyyliin brändejään ja lisenssisopimuskumppaneitaan: Chopin-vodkaa, Vera Wang Party -proseccoa, Kohlin mekkoja, timanttisormuksia Zale’silta. Toisinaan hän jakaa pandemia-ajan ikävystymistä, lojuu lattialla leggingseissä ja t-paidassa katseltuaan yhdeksän tuntia putkeen CNN-kanavaa.

Viime kesäkuussa hän poseerasi Bushwickin autoliikkeen edessä isoista autonrenkaista kasatun tornin päällä Louis Vuittonin logolla varustetuissa leggingseissä.

Usein Wang jakaa kuvia gourmet-aterioistaan, mutta hän on myös kertonut rakastavansa McDonaldsia, Hostessin Ding Dong -suklaakakkuja ja Carvel-jäätelöä. Hän pelasi Stinky Pig -peliä. Hän julkaisi kuvan itsestään soittelemassa äänestäjille Joe Bidenin kampanjan yhteydessä marraskuussa.

”Instagram-päivitykseni olivat enemmän minua, rentoutunutta itseäni”, Wang kertoo puhelimessa vuokratalostaan Southamptonissa, jossa hän viettää kesäisin aikaa silloin, kun ei ole lähes 700 neliömetrin asunnossaan New Yorkin Park Avenuella. Asunto kuului aiemmin hänen vanhemmilleen.

”Ja sitten kuvaan alkoi tulla se ikäjuttu”, hän sanoo.

”Ihmiset alkoivat pitää lukua syntymäpäivistäni.”

”Saatan olla vanhin yhä elossa oleva Met-gaalan osanottaja. Siis koska Karl on nyt poissa”, hän sanoo viitaten Chanelin edesmenneeseen luovaan johtajaan Karl Lagerfeldiin.

(Huomattakoon, että Anna Wintour on neljä kuukautta Wangia nuorempi.)

Runomaailman ilmiöksi nousseen Amanda Gormanin Wang puki Metropolitan-taidemuseon (Met) muoti-instituutin syyskuiseen gaalaan varta vasten Gormanille valmistettuun, kristallein koristettuun siniseen iltapukuun pitkine sivulaskoksineen.

Näyttelijätär Emily Ratajkowskille Wang oli suunnitellut rohkean, punaisen pitsipuvun, jota inspiroi hänen vuonna 2013 tekemänsä punainen morsiuspukumallisto. Wangilla itsellään oli piskuiset mustat, nyrkkeilytyyliset sortsit, musta bandeau-toppi, laahus, reisiin ulottuvat sukat ja hänelle nykyisin tyypilliset huiman korkeat platform-kengät.

”Olen muutakin kuin ikäni”, Wang sanoo.

”Toivon, että naiset voivat elää ilman rajoja. Että heillä voi olla ura 72-vuotiaina.”

Harvard Business Review -lehti kirjoitti Wangista vuonna 2019 ja kysyi: ”Miksi päätitte 40-vuotiaana lähteä omille teillenne muotisuunnittelijana?”.

Kysymys antoi ymmärtää, että Wang oli aloittanut uransa myöhään tehtyään ensin uran Voguen toimittajana ja asustesuunnittelijana Ralph Laurenilla, jossa hän vastasi myös tuotteiden lisensioinnista. Ja olihan Wang myös taitoluistelija, joka jäi niukasti rannalle vuoden 1968 olympiajoukkueesta.

”Minä vastasin, että onko 40 muka myöhään?” Wang muistelee.

Nuori Vera Wang

Wang on harvinaisuus amerikkalaisten, oman sukupolvensa muotisuunnittelijoiden joukossa. Hän hallitsee edelleen itse omaa, kuuluisaa muotibrändiään. Hän on Vera Wang -yhtiössään sekä luova johtaja että toimitusjohtaja. Wang johtaa verrattain pientä muotiateljeeta sekä monimutkaista lisenssijärjestelyjen verkostoa.

Suurin osa lisensseistä liittyy häihin.

Ostaa voi 90 dollaria (77 euroa) maksavat Vera Wang -samppanjalasit Neiman Marcusilta, kohottaa morsiamelle ja sulhaselle 25 dollarin (21 euron) Vera Wang Party prosecco -maljat tai antaa hääparille 500 dollarin (420 euron) Vera Wang -untuvapeitot.

”Hän on muotikissa, jolla on yhdeksän elämää”, sanoo luksustavarateollisuuden konsultti Robert Burke.

”Ja hääbisneksessä juuri hän määrittää yhä, kuinka korkealle rima asetetaan.”

Valtaosa Wangin yhtiön liikevaihdosta tulee hänen nimensä käyttöoikeuksista. Näin kertoo Mark Katz, joka on Wangin liiketoiminta- ja talousjohtaja. Hän ja Wang kieltäytyivät kertomasta yrityksen liikevaihtolukuja.

”Me olemme lisenssejä myyvä yritys, Calvinin mallin mukaan”, Katz sanoo.

”Hän [Wang] tutkii tarkoin jokaisen kategorian ja on erittäin hyvin perillä kaikista myymistämme lisensseistä. Hän ei tyydy vain raapustamaan nimeään tuotteen kylkeen.”

Katzin mukaan Wang ”voi selittää, miten perunat viljellään ja nostetaan” ennen kuin hän antaa nimensä uudelle, perunasta tehdylle vodkabrändille.

Vera Wangin nimellä varustettua hajustetta markkinoitiin keväällä 2002.

Taannoin Wang harkitsi lähtevänsä hääasusteiden vuokrausmarkkinoille. Hän hylkäsi mahdollisten kumppanien tarjoukset tajuttuaan, että vuokraamisessa on kyse yhtä paljon pesulatoiminnasta kuin muodista.

Viime keväänä Wang allekirjoitti kymmenvuotisen sopimuksen uuden hääpukumalliston lanseeraamisesta Pronovias Group -yhtiön kanssa.

Barcelonassa pääkonttoriaan pitävä Pronovias valmistaa ja myy hääpukuja. Sen myymäläketju laajentaa entisestään Wangin maailmanlaajuista toimintakenttää. Uusi yhteisyritys, Vera Wang Bride, aloitti toimintansa syyskuun puolivälissä.

Tätä edelsi mahalaskuun päättynyt yritys käynnistää White by Vera Wang -lisenssimallisto David’s Bridalin kanssa. Kokoelman 199 dollaria (170 euroa) maksaneita morsiusneitojen polyesteri-kreppiasuja myydään nyt alennuksella jopa 20,93 dollarin (17,85 euron) hintaan.

Wang uskoo tähdänneensä David’s-mallistollaan liian alas. Se oli niin halpa, ettei se sytyttänyt morsiamia, jotka havittelevat hänen ylellisempää brändiään.

”He haluavat sinut mutta erilaisena”, Wang kommentoi David’s-episodia.

”Meillä oli ilo nauttia menestyksellisestä kumppanuudesta Vera Wangin kanssa ja arvostamme vuosien yhteistyötä. Toivotamme Veralle kaikkea hyvää”, David’s Bridalin tiedottaja sanoo sähköpostiviestissään.

Pronovias Vera Wang Bride -tuotteet valmistetaan espanjalaisyhtiön tehtaissa. Niiden hintataso on paljon korkeampi, 1 600 dollarista (1 360 eurosta) 4 000 dollariin (3 400 euroon).

Ne ovat silti halvempia kuin Wangin oman brändin tuotteet, joiden hinnat lähtevät 4 500 dollarista (3 840 eurosta) ja nousevat taivaisiin saakka.

Wang on vuosien mittaan kehittänyt New Yorkin ateljeessaan ”huoneiksi” kutsumansa tuotantotavan, joka keskittyy puvun valmistuksen eri vaiheisiin, kuten leikkaamiseen, ompeluun ja helmikoristeluun. Hänen palveluksessaan on leikkaaja, joka leikkaa jokaisen kankaan kaavan mukaisesti, ja viimeistelijöitä, jotka saattavat ommella asuun jopa neljä metriä silkkihelmaa.

”Se 20 000 dollarin (17 000 euron) puku maksaa itse asiassa enemmän. Paljon, paljon enemmän”, Wang sanoo.

”Ei sille ole hintalappua. Tai oikeastaan on.” Se korvataan proseccon avulla.

”Joku jossakin maksaa tämänkin taiteenlajin laskut.”

Pandemian aiheuttamista lykkäämisistä huolimatta koko joukko naisia meni tänä vuonna naimisiin Vera Wangin hääpuvussa. Heihin kuuluivat Ariana Grande, Gwen Stefani ja Issa Rae.

Stefanilla ja Raella oli kaksi hääpukua, toinen vihkimistä ja toisen varsinaisia juhlia varten. Wangin mukaan se on yleistyvä trendi pandemia-aikana. Ostetaan kaksi tai kolme pukua hääjuhlien eri vaiheita varten.

Punaisten mattojen sesongin aikana Wangin tiimit lensivät viikoittain maskit päällä sovituksiin Los Angelesissa.

Wang puki Oscar-ehdokas Andra Dayn tiukkaan, kullanväriseen Vera Wang -asuun palkintojenjakoseremonioihin ja hopeanväriseen mekkoon jatkoille.

Cynthia Erivon Wang puki Erivon Critic’s Choice -ehdokastilaisuuteen. Näyttelijätär Anya Taylor-Joy voitti SAG-palkinnon Wangin häntä varta vasten valmistamassa asussa.

Wang on eronnut aviomiehestään Arthur Beckeristä. Hänellä on 28- ja 30-vuotiaat tyttäret, joista kumpikaan ei ole naimisissa.

Vera Wang tyttäriensä kanssa vuonna 2001.

Kyllä, hääpukusuunnittelija huomaa tilanteen ironian.

”Sanon, että pitäkää nyt ihmeessä kiirettä”, hän kertoo kehottavansa tyttäriään.

”Minun on oltava elossa pystyäkseni tekemään teille hääpuvut. He pyörittävät silmiään ja kävelevät ulos huoneesta.”

Wangin taipaleelle on osunut kuoppiakin, kuten 16-osainen, musta hääpukukokoelma, jonka hän julkisti syksyksi 2012. Hän kertoo saaneensa inspiraation siihen yrittäessään soveltaa valmisvaatekokoelmaa varten suunnittelemiaan alusvaatekuoseja.

”Juutuin perusteellisesti alusvaatteisiin.”

”Sain paljon paskaa niskaani sen vuoksi. Ihmiset sanoivat, että ’oi voi, hän on todella masentunut’”, Wang sanoo ja kuulostaa ärsyyntyneeltä.

”Minusta se mallisto oli todella siisti. Ja muuten, jos näette [näytöksessä] mustan hääpuvun, ettekö voi ajatella, että se saattaisi yhtä hyvin olla valkoinen?”

” ”Olisiko ollut parempi ottaa isot rahat ja valtavat sijoitukset ja räjäyttää koko yritys?”

Wang sanoo torjuneensa sijoittajien tarjoukset tulla mukaan hänen yritykseensä auttaakseen sitä kasvamaan. Hän säilyttää mieluummin määräysvallan täysin itsellään.

”Olen yrittänyt hallita odotuksiani ja tyytyä siihen, ettei minusta koskaan tule Miuccia Pradaa tai Ralph Laurenia”, Wang sanoo.

”Olisiko ollut parempi ottaa isot rahat ja valtavat sijoitukset ja räjäyttää koko yritys?”

Hän vaikenee hetkeksi.

”Saattaa olla, että minä en enää olisi ollut täällä.”

”Rehellisesti sanottuna minun on myönnettävä, että en minä niin ihmeellinen ole. Olen selvinnyt tähän saakka ajattelemalla näin”, Wang sanoo.

”Tämä on kovaa bisnestä.”

Wang sanoo, etteivät morsianten joskus ärsyttävät vaatimukset ole hänestä vastenmielisiä.

”Ei siinä ole itseään heille tyrkyttämässä. Tällainen suhtautuminen olisi enemmänkin puvustajaa kuin muotisuunnittelijaa. Minä mietin, kuka morsian oikein on, miten hän menee naimisiin – rannalla vai Bel-Air-hotellissa.”

Wangin lukuisat lisenssisopimukset ovat antaneet hänelle mahdollisuuden leikkiä ärhäkämmällä, omaa nimeään kantavalla valmisvaatemallistolla, jota ei tunneta niin hyvin ja joka on myynnissä vain rajoitetuilla markkinoilla. Sen estetiikka on samanlainen kuin Wangin omilla suosikkisuunnittelijoilla, kuten Rick Owensilla.

”Valmisvaatteissa on minua”, Wang kertoo.

”Siinä on todellista minua ihmisenä ja luovana henkilönä.”

Wangin oma pukeutumistyyli on usein tummaa ja poikamaista. Hän yhdistelee siihen eri suunnittelijoiden t-paitoja, leggingsejä ja muhkeita paksupohjaisia kenkiä. Mukana ovat Owens, Off-White, Celine, Balenciaga.

Wang oli Pariisin muotiviikoilla, kun pandemia iski ensi kertaa Eurooppaan. Lääkäri neuvoi häntä pysyttelemään poissa New Yorkista, joten Wang läheisimpine työtovereineen siirtyi vuokratiloihin Miamiin.

Mukana olivat suunnittelusta vastaava varatoimitusjohtaja Keith Lissner aviomiehineen, yrityksen viestintäjohtaja Priya Shukla sekä tämän aviomies ja pariskunnan tuolloin nelivuotias tytär.

Wang alkoi dokumentoida heidän erikoisen raukealta näyttävän koronakuplansa eloa Instagram-tilillään. Glamoröösit kuvat Diorin huippumuodista vaihtuivat nopeasti kuviin, joissa Wang tarjoili bataattiomeletteja ja vetkutti lanteitaan tanssisessiossa Shuklan tyttären Bellen kanssa.

Wang palasi New Yorkiin loppukeväästä, jotta ehtisi viettämään osan kesästä tavanomaiseen tapaansa Hamptonsissa.

Katzin mukaan sopimus Pronoviasin kanssa tehtiin viisi tai kuusi tuntia kestäneissä Zoom-neuvotteluissa.

”Ne olivat tuskallisia, mutta niiden avulla asiat saatiin hoidettua nopeammin”, hän kertoo.

Elokuussa Wang julkaisi videon itsestään keinahtelemassa catwalk-tyyliin hyvin korkeissa koroissa. Taustalla soi Johnny Leen kappale Lookin’ for Love.

Viikkoa myöhemmin hän vitsaili yhä merkittävämmästä asemastaan muoti-ikonina.

”En minä ole vain se mahtava 72-vuotias seksisymboli. En minä ole se kuuma misukka!” Wang sanoi.

”Minä olen ohjaksissa. Kun omistaa yhtiön sataprosenttisesti, sitä myös hallitsee itse.”

Yksi asia on silti hiertänyt häntä: ”Haluaisin treffeille. Se olisi mukavaa”.

Englannista kääntänyt Jyri Raivio.