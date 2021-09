Teknologiateollisuus arvioi tarvitsevansa 130 000 uutta työntekijää kymmenen vuoden kuluessa: työhön johtavaa maahanmuuttoa on edistettävä nopeasti

Työvoiman tarve on suuri, sillä edunvalvontajärjestön jäsenyrityksissä työskentelee nykyisin 317 000 työntekijää.

Edunvalvontajärjestö Teknologiateollisuus arvioi tarvitsevansa kymmenen vuoden kuluessa 130 000 työntekijää uutta työntekijää.

”Jos me haluamme varmistaa talouskasvun, hyvinvointipalvelut ja elintason, meidän ainoa mahdollisuutemme on helpottaa työhön johtavaa maahanmuuttoa monin eri tavoin – ja nopeasti”, sanoo varatoimitusjohtaja Minna Helle tiedotteessa.

Teknologiateollisuudessa työskentelee 317 000 työntekijää, joten 130 000 uuden työntekijän tarve on suuri. Jos se ei toteudu, Suomen teollisuuden uudistumisen mahdollistama, kestävä talouskasvu jää järjestön mukaan toteutumatta.

Tärkeimpiä osaamisalueita, joihin työntekijöitä lähivuosina tarvitaan, ovat selvityksen perusteella kyky jatkuvaan oppimiseen, digitalisaatio, vähähiilisyys, kiertotalous, asiakaslähtöisyys ja johtaminen.

Teknologiateollisuuden selvityksen perusteella yrityksistä 87 prosenttia on kiinnostunut palkkaamaan kansainvälisiä osaajia neljän vuoden aikana. Metallien jalostuksessa ja tietotekniikassa kansainvälisten osaajien palkkaamista pohtii 95 prosenttia selvitykseen vastaajista.

Selvityksen mukaan Teknologiateollisuuden palkkaustarpeesta puolet selittyy yritysten arvioimalla toimialan kasvulla ja puolet eläkkeelle siirtyviä korvaamisella.

Samalla parempi osaaminen työpaikoilla on kasvanut viime vuosina: teknologiateollisuuteen palkattavista jo 60 prosentilla on oltava korkeakoulututkinto tai sitä vastaava osaaminen.

”Koulutusjärjestelmä ei tällä hetkellä vastaa näin suureen tarpeeseen, joten tarvitsemme haasteen voittamiseksi useita eri ratkaisukeinoja. Korkeakouluihin tehty aloituspaikkojen lisäys on hyvä alku, mutta myös koulutuksen resurssien ja laadun on parannuttava. On huolehdittava siitä, että kouluista valmistutaan ja että kansainväliset opiskelijamme jäävät Suomeen”, sanoo johtaja Leena Pöntynen tiedotteessa.

Lue lisää: Nokia vaatii työntekijöiden maahan­muuton helpottamista Suomessa: ”Lupa­prosessit ovat ruuhkautuneita ja niiden kestoa on vaikea ennakoida”

Työvoimapulaa voidaan Teknologiateollisuuden mielestä ratkaista osin yritysten, oppilaitosten ja työvoimahallinnon kumppanuuksilla ja jatkuvan oppimisen palveluilla.

Työperäisen maahanmuuton lupaprosessien joustavoittamisen lisäksi työntekijöitä ja heidän perheitään on houkuteltava Suomeen ja uusiin kotikaupunkeihinsa nykyistä paremmin.

”Maahanmuuttajien perheineen pitää tuntea olevansa tervetulleita yhteisön jäseniä. Osaajatarveselvityksessä nousevat esiin yhteisöllisyyteen ja monimuotoisuuteen liittyvät osaamistarpeet, koska yhä useampi työskentelee monikulttuurisessa työyhteisössä. Nyt meidän on pakko tehdä oikeita toimia, koska työpaikoilla tarvitaan lisää diversiteettiä [eli monimuotoisuutta]”, varatoimitusjohtaja Helle sanoo.