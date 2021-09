Alankomaiden keskuspankin ja yhdysvaltalaisen MIT-yliopiston ekonomistien mukaan bitcoinin tuottaman elektroniikkajätteen määrää voidaan vähentää muuttamalla louhintamenetelmää.

Tuoreen tutkimuksen mukaan yksi ainoa bitcoin-kryptovaluutalla tehty maksu eli transaktio tuottaa yhtä paljon elektroniikkajätettä kuin kaksi roskikseen heitettyä Iphonea. Tutkimuksesta kertoo muun muassa brittilehti The Guardian.

Bitcoinin mittava hiilijalanjälki on yleisesti tiedossa, mutta kryptovaluutan louhimisen vaatimat massiiviset laitemäärät ovat sen sijaan jääneet vähemmälle huomiolle.

Nykyisin bitcoineja louhitaan useimmiten siihen varta vasten kehitetyillä Asic-koneilla. Laitteet ovat tyyriitä, jopa tuhansien eurojen hintaisia, ja niitä on päivitettävä säännöllisesti. Koneet kuluttavat myös runsaasti sähköä.

Jotta runsaasti energiaa ja rahaa kuluttava louhiminen olisi taloudellisesti kannattavaa, nopeasti vanhentuvien Asic-laitteiden mikropiirejä vaihdetaan tiuhaan uusiin ja tehokkaampiin versioihin.

Tutkimuksen tehneiden tutkijoiden, Alankomaiden keskuspankin ekonomistin Alex de Vriesin sekä yhdysvaltalaisen MIT-yliopiston ekonomistin Christian Stollin mukaan bitcoiniin tarvittavien louhintalaitteiden käyttöikä on vain 1,29 vuotta.

Tämän seurauksena he arvioivat, että koko bitcoin-verkosto vaatii vuosittain yhteensä yli 30 000 tonnia laitteistoa. De Vriesin ja Stollin mukaan se vastaa esimerkiksi pienelektroniikkajätteen määrää, jota Alankomaiden kaltainen maa tuottaa.

Vuonna 2020 bitcoinilla tehtiin 112,5 miljoonaa transaktiota. Tutkimuksen mukaan tämä tarkoittaa, että jokainen yksittäinen transaktio vastaa vähintään 272 grammaa elektroniikkajätettä. Se puolestaan vastaa kahden Iphone 12 Mini -puhelimen painoa.

Asic-koneiden ongelma on, ettei niitä käytetä muuhun kuin bitcoinin louhintaan eikä ylijäävälle elektroniikalle ole siten muuta käyttötarkoitusta.

De Vriesin ja Stollin mukaan on teoreettisesti mahdollista, että vanhentuneet laitteet muuttuvat jälleen hyödyllisiksi, mutta heidän mukaansa laitteiden käyttöiän pidentymistä estävät useat tekijät.

Esimerkiksi louhintalaitteiston säilyttäminen maksaa. Mitä kauemmin laitteet seisovat toimettomina, sitä epätodennäköisemmin niiden käyttäminen muuttuu kannattavaksi.

Tutkijat varoittavat myös, että elektroniikkajäteongelma paisunee entisestään, jos bitcoinin arvo jatkaa kohoamistaan. Tämä kannustaa heidän mukaansa lisäinvestointeihin ja Asic-koneiden päivittämiseen.

Tutkimuksen mukaan elektroniikkajätteen määrä on vähennettävissä, mikäli bitcoinin louhintaprosessi korvattaisiin ”kokonaisuudessaan kestävämmällä vaihtoehdolla”.

Ratkaisuksi se tarjoaa niin sanottua proof of stake -algoritmia, jossa tarvitaan huomattavasti vähemmän louhintalaitteita. Tällöin louhinnasta syntyy merkittävästi vähemmän elektroniikkajätettä, ja se kuluttaa huomattavasti vähemmän energiaa.

Bitcoinin louhinta perustuu kuitenkin proof of work -malliin, jossa tuhannet tehokkaat koneet ovat oleellisessa asemassa. Esimerkiksi toinen tunnettu kryptovaluutta ethereum on jo suunnitellut siirtymistä proof of stake -menetelmään.

Siinä louhinta voisi olla mahdollista jopa tavallisella läppärillä, arvioi Ethereum Foundation -verkoston tutkija Danny Ryan toukokuussa uutistoimisto Bloombergille.