Maa- ja metsätalousministeri haluaa löytää keinot, joilla uuden pellon raivaaminen Suomessa loppuu.

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöille ei pidä Suomessa asettaa omaa vähennys­tavoitetta, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk).

Päästövähennystavoitteen asettamista esitti kesällä EU:n tilin­tarkastus­tuomio­istuin. Tilintarkastajat julkaisivat tuolloin raportin, joka koski EU:n maataloustukien ilmasto­vaikutuksia.

Vuosina 2014–2020 koko EU:ssa tuettiin maatalouden ympäristötoimia, mukaan lukien ilmastotoimia, runsaalla 100 miljardilla eurolla, mutta päästöt eivät ole vähentyneet lainkaan.

Tilintarkastajien mukaan ongelma on, että EU on kyllä asettanut tavoitteet sille, kuinka paljon maataloustukia pitää käyttää ilmastotoimiin, mutta ei sille, millaisia päästövähennyksiä toimilla tavoitellaan.

Siksi tilintarkastajat suosittelivat, että jatkossa jäsenmaat asettaisivat alalle oman päästö­vähennys­tavoitteen. Tämä kannustaisi jäsenmaita suuntaamaan tuet tehokkaammin.

Leppä ei innostu ehdotuksesta.

”Tämä on minun mielestäni hyvin yksioikoinen ehdotus”, hän sanoo.

”Pidän aika ongelmallisena sitä, että vähän kaikilta tuppaa unohtumaan, että maatalouden keskeisin tehtävä on tuottaa ruokaa. Tämän pitää olla keskiössä. Se ei tietenkään tarkoita, että tämän varjolla voidaan olla tekemättä mitään, ei tietenkään. Mutta toimia pitää tehdä ruoan ehdoilla.”

Leppä pitää numeerisia tavoitteita ongelmallisina maataloudessa, sillä siinä on kyse luonnonmekanismeista, joissa on paljon vuotuista vaihtelua.

”Meillä on oikein hyvä päästövähennystavoite tällä hetkellä, tämä meidän hiili­neutraalius­tavoitteemme. Maataloudella ja ruoan­tuotannolla on siinä oma vastuunsa.”

Lepän mukaan maatalouden tärkein ilmastotoimi on alan kannattavuuden parantaminen.

” ”Pellonraivauksesta meidän pitää päästä eroon, se on ihan selvä asia.”

Maatalouden ilmastopäästöt ovat nyt nousseet voimallisesti politiikan agendalle ja julkiseen keskusteluun.

Alan päästöt Suomessa eivät ole vähentyneet 20 vuoteen, mutta nyt paine päästö­vähennysten tekemiseen on kasvanut. Hallitus haluaa Suomesta hiilineutraalin vuoteen 2035 mennessä, ja se edellyttää merkittäviä päästövähennyksiä kaikilla talouden sektoreilla.

Maatalouden vuotuiset päästöt Suomessa ovat noin noin 16 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Niistä noin puolet on viljelysmaan aiheuttamia päästöjä. Iso päästölähde ovat myös eläinten, etenkin nautakarjan, päästöt.

Leppä tosin pitää tilastointia jossain määrin epäreiluna.

”Kaikki ne tuotantopanokset, jotka viljelijät joutuvat hankkimaan ruoan tuottamiseksi, lasketaan maatalouden päästöiksi. Ne maatilalla tapahtuvat päästöt, luontaiset päästöt pellon ja eläinten kautta, lasketaan maatalouden päästöiksi. Myös se ruoka, jonka viljelijä tuottaa, lasketaan maatalouden päästöiksi”, Leppä luettelee.

”Maatalous on siis tilanteessa, jossa se, mikä tulee tilalle ja mikä lähtee tilalta, lasketaan maatalouden päästöiksi. Näkisin, että tässä pitää nyt arvioida uudelleen, onko tämä oikeudenmukainen ja reilu tapa tehdä laskelmia. Minusta tutkijoiden olisi hyvä käydä tämä läpi.”

Oltiinpa tilastoinnista mitä mieltä tahansa, Suomen maataloudessa on yksi päästölähde yli muiden: turvepellot.

Turvemaiden viljelyn kasvi­huone­kaasu­päästöt ovat jopa seitsen­kertaiset kivennäismaihin verrattuna. Vain kymmenesosa Suomen pelloista on turvepeltoja, mutta ne tuottavat yli puolet maatalouden päästöistä. Viime vuonna turvepeltojen päästöt olivat hiilidioksidiksi muutettuna 8,4 miljoonaa tonnia.

Tutkijat ovat varsin yksimielisiä siitä, että ilmastotoimien aloittaminen turvepeltojen päästöistä toisi nopeita ja kustannus­tehokkaita tuloksia.

Leppä on samaa mieltä ja muistuttaa, että budjettiriihessä toimia kohdistettiin juuri turvemaille. Hallitus sopi edistävänsä kosteikko- ja märkäviljelyä turvepelloilla. Tämä on yksi tutkijoiden suosittelemista keinoista. Tavoitteena on saada vähintään 30 000 hehtaarin ala kosteikkoviljelyyn.

Kaikkiaan hallituksen sopimien toimien ennustetaan vähentävän maatalouden päästöjä 0,5 miljoonaa tonnia vuoteen 2035 mennessä.

Leppä muistuttaa, että Suomessa edistetään jo monia toimia, joilla turvepeltojen päästöjä hillitään. Samalla hän kuitenkin sanoo, että turvepeltoja yhä tarvitaan Suomessa.

”Turvemaat ovat erittäin viljelyvarmoja maita. Kulunut kasvukausi oli todella poikkeuksellinen, satokausi oli heikko, lähes katovuosi osassa Suomea. Turvemaat tuottivat ihan kelpo satoa. Me tarvitsemme turvemaita, mutta viljelyn tapoihin ja tekniikoihin meidän pitää kiinnittää huomiota.”

Ongelmana Suomessa eivät ole yksistään olemassa olevien turvepeltojen päästöt vaan kokonaan uuden turvepellon raivaaminen. 2000-luvulla uutta turvepeltoa on raivattu noin 50 000 hehtaaria, lähinnä nauta­karja­tilojen lannanlevityksen tarpeisiin.

Uuden pellon raivaamisen ylipäänsä pitäisi Lepän mukaan loppua. Peltojen raivaaminen on Suomessa yksi metsäkadon syy.

”Pellonraivauksesta meidän pitää päästä eroon, se on ihan selvä asia.”

Muun muassa ilmastopaneeli on esittänyt pellonraivausmaksua. Budjettiriihessä hallitus sopi teettävänsä selvityksen laajemmasta maankäyttömaksusta, joka koskisi niin rakentamista kuin maatalouttakin.

”Mutta tarvitsemme myös muita keinoja, joilla voimme vaikuttaa siihen, ettei tarvetta uuden pellon raivaamisen syntyisi. Kukaanhan ei uutta peltoa huvikseen raivaa, se tulee aina tarpeeseen.”

” Leppä toistelee useaan otteeseen, etteivät viljelijät suinkaan vastusta ilmastotoimia.

On myös esitetty, että uusien turvepeltojen raivaaminen yksiselitteisesti kiellettäisiin.

Leppä ei tahdo vielä ottaa kantaa kieltoasiaan ja sanoo, että haluaa ensin tulokset maan­käyttö­maksua koskevasta selvityksestä.

”Ensimmäinen keino ei ole kieltää, vaan yritetään vaikuttaa niin, ettei tarvitse raivata.”

Osa ongelmaa ovat EU-tuet, Leppä sanoo. Hän kertoo Suomen yrittäneen vaikuttaa siihen, ettei uudelle raivatulle pellolle maksettaisi perustukea, mutta komissio ei ole tähän taipunut.

Leppä toistelee useaan otteeseen, etteivät viljelijät suinkaan vastusta ilmastotoimia ja että he tekevät jo nyt paljon.

Entä jos ongelma onkin juuri siinä? Tehdään paljon mutta vääriä asioita.

Kun Luonnonvarakeskuksen tutkijat analysoivat kansallisten maataloustukien ympäristö- ja ilmastovaikutuksia, heidän johtopäätöksensä oli, että osa tuista menee tehottomiin toimiin. Paljon parempi kustannustehokkuus saataisiin aikaan, jos tuet kohdistettaisiin harvempiin mutta tehokkaaksi tiedettyihin toimiin.

”Tämä on hyvä viesti tutkijoilta, ja tätä meidän pitää pohtia”, Leppä sanoo.

Hallitus valmistelee parhaillaan suunnitelmaa siitä, kuinka EU:n maataloustuet Suomessa käytetään. Siinä yhteydessä pohditaan myös ympäristötukien kohdentamista.

Leppä sanoo, että tässä yhteydessä on mahdollista myös kohdistaa tukea entistä vaikuttavammin. Hänen mukaansa esimerkiksi EU-tilintarkastajien havaitsemat tehottomuudet ympäristötukien käytössä johtuvat siitä, ettei tuilla ensisijaisesti ole haettu päästövähennyksiä.

”On kiinnitetty huomiota vesistövalumiin ja biodiversiteettiin. Eivät nämä [ilmasto­vaikutukset] ole olleet keskiössä kuin vasta ihan muutaman vuoden.”

Vaikka maatalouden päästöt eivät tähän mennessä ole vähentyneet, se ei tarkoita, etteikö keinoja päästöjen vähentämiseksi olisi. Itse asiassa viljelijöiden etujärjestö MTK itse on tarjonnut päättäjille konkreettisen toimenpidelistan, jolla alan päästöjä voitaisiin leikata lähes 30 prosenttia. Leppäkin kehuu ohjelmaa.

Tämä olisi alan mukaan realistinen tavoite. Miksei ohjelmaa vain panna toimeen?

”Sitä laitetaan toimeen, pala kerrallaan”, Leppä sanoo.