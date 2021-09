Helsingin yliopiston professori Veli-Pekka Tynkkynen arvioi, että Venäjä lähettää kaasun tuontirajoituksilla viestin Eurooppaan.

Kaasun hinta on ollut tällä viikolla selvässä nousussa Euroopassa, kun markkinoilla ollaan huolissaan kaasun tarjonnasta ja varastojen riittävyydestä ennen talvikautta.

Eurooppaan ennakoidaan virtaavan lähikuukausina viime vuotta vähemmän kaasua, koska Venäjän valtion kaasujätti Gazprom on varannut lokakuuksi vain murto-osan Eurooppaan johtavien kaasuputkien kapasiteetista.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Gazprom ei ole varannut yhtään kahdesta Ukrainan läpi kulkevan putken kapasiteetista ja vain 35 prosenttia Jamal–Eurooppa-kaasuputken loppupäästä.

Venäjän energia- ja luonnonvarapolitiikkaa tutkinut Helsingin yliopiston professori Veli-Pekka Tynkkynen arvioi, että Venäjä haluaa kaasun tuontia rajoittamalla lähettää viestin Eurooppaan.

”On selvää, että Moskova haluaa lähettää viestin, että Ukrainan reitti on se, mitä he eivät preferoi [suosi] ja Nord Stream 1 ja 2 ovat reitit, joiden kautta kaasua halutaan viedä Eurooppaan. Toki tämä voidaan verhota taloudellisiin ja teknisiin syihin”, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin Venäjän ympäristöpolitiikan professori Tynkkynen sanoo.

Tynkkynen arvioi, että Moskova myös haluaa vauhdittaa hiljattain teknisesti valmistuneen Nord Stream 2 -putken käyttöönottoa.

Gazpromin aikomuksena on aloittaa kaasun kaupalliset toimitukset uudella kaasuputkella lokakuussa, mutta putken luvitus voi kestää jopa neljä kuukautta.

”Moskova viestii, että energian hinta nousee, jos heidän ääntä ei kuunnella. Avatkaa Nord Stream 2 -putki täysillä ja antakaa energian virrata sen kautta Eurooppaan”, professori Tynkkynen sanoo.

Myös osa Euroopan parlamentin eurokansanedustajista epäilee, että manipuloimalla kaasumarkkinoita Gazprom painostaa EU-jäsenmaita nopeuttamaan Nord Stream 2 -kaasuputken lupaprosesseja.

EUobserver-verkkolehden mukaan mepit pyysivät torstaina Euroopan komissiota avaamaan tutkimuksen asiasta. Komissio kertoi perjantaina seuraavansa tilannetta.

Tynkkynen arvioi, että Venäjän kaasun tuonnin rajoittaminen liittyy myös Venäjän viikonloppuna järjestettyihin alahuoneen vaaleihin. Duuman vaaleissa presidentti Vladimir Putinia tukeva Yhtenäisen Venäjä -puolue pysyi odotetusti valtapuolueena.

”Tämä on vallannäyttöä ei ainoastaan Euroopan suuntaa vaan myös viesti Venäjän kansalle, koska Putinin valta on rakennettu sen varaan, että energia ja kaasu ovat Venäjän muskelit, joilla maa pystyy näyttämään maailmalle olevansa vahva valtio”, Tynkkynen sanoo.

Maanantain uutiset nostivat kaasun Euroopan viitehintaa maanantaina Bloombergin mukaan jopa 16 prosenttia 75,33 euroon megawattitunnilta hollantilaisessa ICE Endex -pörssissä.

Kaasun hinta on kallistunut yli 170 prosenttia vuoden alusta. Taustalla on kaasun kysynnän kasvu, kun Euroopan talous on elpynyt koronakriisistä.

Liettualaisessa GET Baltic -pörssissä määritelty Suomen markkina-alueen kaasuenergian hintaindeksi on syyskuussa noussut noin 46 euroon megawattitunnilta elokuun 37–38 eurosta megawattitunnilta.