St1 Nordic on ollut kummallinen menestystarina vaikealla toimialalla. Yhtiö kertoi juuri panostavansa satoja miljoonia euroja biopolttoaineita tekeviin jalostamoihin.

”Kiinteä biomassa on se raaka-aine, jonka mahdollisuuksiin me uskomme, vaikka teknologia on vielä kehitteillä”, St1 Nordicin toimitusjohtaja Henrikki Talvitie sanoo.

Ei pidä ymmärtää väärin. St1 Nordicin toimitusjohtaja Henrikki Talvitie on hyvin huolissaan ilmastonmuutoksesta.

St1 Nordic tekee myös yrityksenä kaiken voitavansa löytääkseen ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan eli hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja hiilen sitomiseen ilmakehästä.

Silti on kriittisen puheenvuoron aika.

”Haluaisin olla ja olenkin osin optimistinen, mutta valitettavasti tosiasiat näyttävät siltä, että optimismia on kaikilta osin vaikea perustella”, Talvitie sanoo.

Hän uskoo, että Eurooppa on ajautumassa suuriin ongelmiin, kun ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvää sääntelyä viedään eteenpäin paljon nopeammin kuin mihin olemassa oleva teknologia on valmis.

Talvitien mukaan se voi pahimmillaan johtaa epäterveeseen kilpailuun esimerkiksi biopolttoaineista ja energian hintojen hallitsemattomaan nousuun.

Jo nyt näkyy myös se, että tiukka sääntely on ainakin osin siirtänyt päästöjä Euroopan ulkopuolelle. Jos näin käy, ilmasto ei hyödy mitään.

Otetaan nyt vaikka öljy.

”Päästöoikeuksien korkeiden hintojen takia öljyn jalostaminen on ollut ajoittain Euroopassa täysin kannattamatonta. Jalostamoja on Euroopassa suljettu. Maailmassa jalostuskapasiteetti ei kuitenkaan ole vähentynyt, vaan uusia jalostamoja on rakennettu muualle”, Talvitie sanoo.

Kaikissa varteenotettavissa ennusteissa öljyn kulutuksen maailmassa ennustetaan kasvavan vielä hyvän aikaa.

”Minusta se on hyvä kysymys, että mitä tapahtuu, kun uusiutuvaa polttoainetta ei vain riitä kaikille”, Henrikki Talvitie sanoo.

”Energiasiirtymä vaatii pitkän ajan. Öljynkulutus ei voi loppua ennen kuin meillä on tarjolla vaihtoehto. Tavoitteen asettaminen ja tarjonta eivät oikein kohtaa sillä aikajänteellä, jonka maapallon lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen vaatisi.”

Etenkin liikenteessä toivo on pantu sähköautoihin. Sekin tie voi olla yllättävän hidas. Edes Norjassa öljytuotteiden kokonaiskulutus ei ole juurikaan supistunut, vaikka vastikään uutisoitiin, että Norjassa myydyistä uusista autoista jo 70 prosenttia on täyssähköautoja.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tilastojen mukaan sähköautoistuminen kyllä näkyy Norjassa bensiinin kulutuksen vähenemisenä noin 30 prosentilla kymmenessä vuodessa mutta ei juurikaan esimerkiksi dieselissä. Kaasun käyttö on samaan aikaan kasvanut voimakkaasti talouskasvun myötä.

Talvitie lähettää vielä sähköpostitse Morgan Stanley -pankin tuoreen analyysin Norjan tilanteesta.

Sen mukaan myös polttomoottoriautojen määrä on jatkanut Norjassa kasvuaan, vaikka valtio tukee sähköautojen ostamista voimakkaasti. Autojen kokonaismäärä siis kasvaa maassa koko ajan.

Polttomoottoriautojen päästöjä hillitään yhä useammassa Euroopan maassa sekoittamalla bensiinin ja dieselin sekaan kasveista tai eläinrasvoista tuotettua etanolia tai niin sanottua uusiutuvaa dieseliä.

Esimerkiksi Suomessa huoltoasemien myymästä bensiinistä ja dieselistä 20 prosenttia ja pian 30 prosenttia pitää olla uusiutuvaa. EU-linjausten mukaan myös lentokoneiden polttoaineesta osan pitää pian olla uusiutuvaa.

Kysyntä biopolttoaineille on siis kasvamassa räjähdysmäisesti. Talvitien mukaan kukaan ei oikeasti tiedä, mistä riittävä määrä hyväksyttävää raaka-ainetta tähän kaikkeen saadaan.

” ”Kyllä meidän pitää minun mielestäni näissä asioissa puhua totta.”

Mistä raaka-aineista tuotetut polttoaineet oikeasti vähentävät hiilidioksidipäästöjä, on ylipäätään hyvin monimutkainen hetteikkö.

Ruoaksi kelpaavista öljyistä, kuten palmuöljystä, pyritään esimerkiksi Nesteen uusiutuvan dieselin tuotannossa jo eroon, mutta ongelmia liittyy myös jäterasvoihin.

”Vaikkapa eläinjäterasvat on käytetty tähänkin asti johonkin. Jos ne nyt käytetään biodieselin tuotantoon, joku muu todennäköisesti käyttää niiden tilalla esimerkiksi palmuöljyä.”

Ilmasto ei välttämättä juuri hyötyisi.

Talvitien mielestä raaka-aineiden suhteen pitäisikin olla hyvin kriittinen ja rehellinen.

”Kyllä meidän pitää minun mielestäni näissä asioissa puhua totta.”

Energiayhtiö St1 tunnetaan pääomistaja Mika Anttosen luomuksena. Yhtiö on suorastaan kummallinen menestystarina hyvin vaikealla toimialalla.

Anttonen aloitti öljytreidaamisen Greenergy-nimisessä yhtiössä 1990-luvun puolivälissä. Alan oppinsa hän oli saanut Nesteen trading-salissa.

Menestyksekkään treidaamisen idea on löytää halpaa ostettavaa ja sitten ostaja, joka on valmis maksamaan hyvän hinnan. Anttonen oli tässä taitava.

Vuonna 2000 Greenergyllä oli sen verran pääomia, että se uskalsi laajentua. Yhtiö osti Station 1 -huoltoasemat Suomessa ja muutti nimensä St1:ksi.

Kuusi vuotta myöhemmin St1 osti ison osan Suomessa toimineista Esso-asemista.

Öljyjätit vetäytyivät finanssikriisin krapulassa pieniltä markkinoilta ja heikosti kannattavasta huoltoasemaliiketoiminnasta. St1 sai asemat kannattamaan.

VuonnA 2010 St1 osti lähes puolen miljardin euron kaupassa Shellin huoltoasemat Suomessa ja Ruotsissa. Kauppaan kuului myös Shellin öljynjalostamo Göteborgissa.

St1 sai asemat kuitenkin kannattamaan.

St1 sai asemat kuitenkin kannattamaan.

”Pystyimme tekemään monia asioita tehokkaammin ja keskitymme koko arvoketjun kannattavuuteen”, Talvitie sanoo.

Nykyään St1:llä on isot huoltoasemaketjut Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Öljykaupan ja huoltamoliiketoiminnan vielä ymmärtää, mutta öljynjalostamon ostaminen oli melko reipas liike. Se on valtavan monimutkaista kemianteollisuutta.

”No, olihan siellä tietysti henkilökunta, joka tuli kaupassa mukana. Mutta kieltämättä aika reippaita liikkeitähän tämä yhtiö on tehnyt”, Talvitie sanoo.

Talvitie ei ollut vielä Shell-kaupan aikoihin yhtiön ylimmässä johdossa.

Hän tutustui Anttoseen jo 1990-luvun alussa Nesteellä. Välissä hän teki muita töitä, mutta vuonna 2004 Anttonen nappasi Talvitien S-ryhmän ja St1:n puoliksi omistamaan polttoainehankintayhtiöön North European Oil Tradingiin eli Neotiin.

Vuonna 2007 Talvitiestä tuli Neotin toimitusjohtaja ja vuonna 2018 koko St1 Nordicin toimitusjohtaja.

Noihin aikoihin St1:n organisaatiota myös muutettiin rajusti. Anttonen jäi pois päivittäisestä johtamisesta. Suuryrityksen mittasuhteisiin paisuneen yhtiön hallinto järjestettiin niin, ettei se ole yhdestä ihmisestä niin riippuvainen.

Kuka? Henrikki Talvitie Syntynyt vuonna 1971.

Kauppatieteiden maisteri Helsingin kauppakorkeakoulusta.

St1 Nordicin toimitusjohtaja vuodesta 2018.

St1:n ja S-ryhmän omistamassa polttonesteiden hankintayhtiössä Neotissa vuosina 2004–2018, sen toimitusjohtajana vuodesta 2007.

Aloitti työuransa Nesteellä öljyllä kauppaa käyvässä yksikössä, jossa myös St1:n perustaja Mika Anttonen oli töissä.

Naimisissa, neljä lasta.

Harrastaa ehtiessään jääkiekkoa, murtomaahiihtoa ja veneilyä yli 30 vuotta vanhalla H-veneellä.

Vaikka Talvitie epäilee EU:n biopolttoainetavoitteita liian kunnianhimoisiksi, St1 panostaa nyt satoja miljoonia euroja biopolttoaineiden tuottamiseen. Se on hyvin kannattavaa liiketoimintaa.

Raaka-aineena on tarkoitus käyttää mahdollisimman paljon metsäteollisuuden tähteitä.

Maanantaina St1 ja ruotsalainen metsäjätti SCA kertoivat yhteisyrityksestä, joka omistaa jo rakenteilla olevan St1:n Göteborgin jalostamoalueelle nousevan biodiesel-jalostamon. Jalostamoinvestoinnin hintalappu on 250 miljoonaa euroa.

Raaka-aine on SCA:n sellutehtaiden tähteenä syntyvää mäntyöljyä muiden raaka-aineiden ohella.

Sahanpurua hyödyntävä St1:n bioetanolitehdas Kajaanissa 15. maaliskuuta 2017.

Dieselin, lentopolttoaineen tai naftan eli erilaisten hiilivetyjen tekeminen mäntyöljystä on jo koeteltua ja toimivaa teknologiaa. Metsäyhtiö UPM:llä on samaa raaka-ainetta käyttävä laitos Lappeenrannassa.

Mäntyöljyllä on kuitenkin muutakin käyttöä ja kysyntää. Houkuttelevinta olisi siis käyttää muita metsäteollisuuden tähteitä, kuten mustalipeää, kuoria ja sahanpurua.

”Kiinteä biomassa on se raaka-aine, jonka mahdollisuuksiin me uskomme, vaikka teknologia on vielä kehitteillä”, Talvitie sanoo.

St1 ja SCA kertoivatkin suunnittelevansa myös näistä dieseliä valmistavan laitoksen rakentamista Ruotsin Östrandiin. Monet tekniset haasteet odottavat vielä ratkaisua. Myös moni maailman öljyjätti ja Suomessa esimerkiksi UPM on saman ongelman kimpussa.

Sinänsä puusta on osattu tehdä dieseliä Fischer-Tropsch-nimisellä tekniikalla jo pitkään, mutta prosessin hyötysuhde on heikko. Siksi siihen perustuvat hankkeet on tähän asti hylätty.

”Mutta jos lopputuotteen hinta nousee riittävästi, sekin voi tulla kannattavaksi. Ei sitä ole ihan romukoppaan heitetty”, Talvitie sanoo.

Ja hinnat ovat nousussa.

”Vaikkapa Saksan markkina on niin valtava, että parin prosenttiyksikön sekoitusvelvoitteen nosto tietää jo valtavaa kysyntää. Minusta se on hyvä kysymys, että mitä tapahtuu kun uusiutuvaa polttoainetta ei vain riitä kaikille.”

Euroopan sisäinen kilpailu biopolttoaineista olisi ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta järjetöntä.

Mutta St1:llä on monta muutakin rautaa tulessa. Anttonen omistaa yrityksestä yhä yli 80 prosenttia. Siksi yritys voi ennakkoluulottomasti kokeilla sellaistakin, mihin pörssiyhtiön riskienhallinta ei taipuisi.

St1 tekee bensiiniin sekoitettavaa etanolia muun muassa sahanpurusta Kajaanissa.

Yksi sen tytäryhtiöistä myy ja asentaa maalämpöjärjestelmiä. St1 tutkii myös metsän istuttamista Marokossa. Talvitien mielestä hiilen sitomiseen ilmakehästä pitäisikin kiinnittää vielä nykyistä enemmän huomiota.

”Tässä suhteessa EU:ssa on liikuttu viime aikoina oikeaan suuntaan.”

Yhtiön ehkä hurjin ja paljon julkisuutta saanut hanke on suuren mittaluokan maalämpövoimalan rakentaminen Espoon Otaniemeen. Kun yli kuuden kilometrin syvyisiin reikiin pumpattiin paineella vettä, maa värähteli Munkkiniemessä asti.

Rei’istä saatavan lämmön on tarkoitus tuottaa kymmenen prosenttia Espoon kaukolämmöstä. Hankkeessa on ollut monta teknistä mutkaa sekä ongelmaa ja rahaa on palanut, mutta Talvitien mielestä se on kannattanut.

”Lämpöä on mahdollista saada kallioperästä rajattomasti. Siksi lämmön tuottamiseksi ei pitäisi polttaa yhtään mitään, jos ilmastonmuutos halutaan saada hallintaan. Maalämmön hyödyntäminen vaatii erilaisia ratkaisuja eri olosuhteissa. Me haemme sitä, miten sen saisi näissä oloissa parhaiten toimimaan”, Talvitie sanoo.

St1 on ollut myös Tuuliwatin osakkaana yksi tuulivoiman rakentamisen pioneereja Suomessa ja saanut myös osansa mittavista tuulivoimatuista.

Eikö tuulivoiman nopea hinnanlasku ja kannattavuuden koheneminen ole juuri todiste siitä, että teknologian kehityksen suhteen on syytä olla optimistinen?

”Kyllä. Sitä ei oikein kukaan nähnyt, että se tapahtuisi niin nopeasti.”

Tuuli- ja aurinkovoiman varaan onkin nyt laskettu valtava osa Euroopan energiatulevaisuudesta.

Ajatuksena on, että jopa liikenteen polttonesteet voitaisiin tulevaisuudessa tuottaa uusiutuvan energian avulla vedestä ja hiilidioksidista.

”Esimerkiksi tämä tarkoittaa, että vähitellen energia-alan eri sektorit liikenne-, sähkön- ja lämmöntuotanto integroituvat. Kilpailutekijäksi muodostuu, miten tässä kokonaisuudessa pystyy toimimaan sektoreiden välillä ja ristiin. Myös hiili aletaan hinnoitella samalla tavalla kaikilla sektoreilla. Uskon, että me olemme tässä vahvoja”, Talvitie sanoo.