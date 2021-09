Tammikuussa Suomen markkinoiden pörssisähkön odotetaan olevan noin tuplasti kalliimpaa kuin tämän vuoden alussa. Akuutti hinnannousu koskee vähemmistöä kuluttajista, sillä valtaosa on jo solminut kiinteän sähkösopimuksen.

SUOMALAISTEN sähkölaskut uhkaavat paisua tulevana talvena, etenkin jos Norjassa syksyn sademäärät jäävät tavanomaiselle tasolleen, ennakoi kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen viikonloppuna STT:lle.

Syynä on pörssisähkön hinnan nousu. Pohjoismaisen sähköntuotannon kulmakiviä ovat norjalaiset vesivoimalat, ja niiden tuotanto on vaarassa jäädä tavallista laihemmaksi.

Mennyt kesä oli vähäsateinen, minkä vuoksi vesivarastot ovat jääneet niukoiksi. Tämä taas on johtanut osaltaan siihen, että pohjoismaisen pörssisähkön hinta on viime aikoina kivunnut poikkeuksellisen korkealle.

Hintaa ovat nostaneet myös Keski-Euroopan fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat, jotka vaikuttavat välillisesti myös Suomessa.

Pörssisähkössä sähkönhinta vaihtelee tunneittain markkinahinnan mukaan, ja pitkällä aikavälillä se tulee usein etenkin tarkalle kuluttajalle edullisimmaksi vaihtoehdoksi.

Ruusunen toteaa tiistaina HS:lle, että pörssisähkön mahdollista hinnannousua ei ole syytä liikaa dramatisoida, sillä vain noin kymmenen prosenttia suomalaisista on pörssisähkö­asiakkaita.

Ruususen mukaan tulevan tammikuun hintaodotus on noin kaksinkertainen tämän vuoden tammikuuhun verrattuna.

”Se taitaa olla korkein hinta kymmeneen vuoteen”, Ruusunen sanoo.

Energiateollisuus ry:n energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa kertoo, että Suomen markkinoilla pörssisähkön hintaodotus on loka-joulukuulle keskiarvoltaan hieman vajaat yhdeksän senttiä kilowattitunnilta, kun hintaa tarkastellaan ilman arvolisäveroa ja myyjän välityspalkkiota.

Tammi-maaliskuulle raakasähkön hintaodotus kasvaa hieman: noin 9,5 senttiin kilowattitunnilta.

”Markkinat odottavat, että siitä hinta alkaa tasaisesti tippua”, Salomaa sanoo.

Fingridin Ruusunen muistuttaa, että markkinasähkön myyntihinnan mahdollinen kaksinkertaistuminen ei kuitenkaan tarkoita sähkölaskun kaksinkertaistumista. Sähkön myyntihinta muodostaa vain kolmasosan kuluttajan lopullisesta sähkölaskusta. Loput syntyvät sähkönsiirto­hinnasta ja energiaverosta.

”Ja hinnannousu koskee vain niitä, jotka ovat ostaneet suoraan pörssisähköä. Niin sen kuuluukin mennä, välillä vaihteleva hinta on korkeampi ja välillä alempi”, Ruusunen sanoo.

Vakavaraisen pörssisähköasiakkaan taloutta hinnannousun ei siis pitäisi vakavasti heilauttaa, etenkin jos asuu kerrostalossa, jossa sähkönkulutus on pientä.

”Tämä osuu eniten niihin pörssisähköasiakkaisiin, joilla on iso omakotitalo suoralla sähkölämmityksellä, mutta heillä on luultavasti varaa myös maksaa sähköstä”, Ruusunen toteaa.

” Valtaosalla suomalaisista talven sähkölasku pysynee normaalina.

Pörssisähkö on tyypillisesti halvinta yöaikaan, joten se on otollinen valinta kuluttajalle, joka pystyy ajoittamaan sähkönkulutustaan. Tulevanakin talvena sähkölämmitteisessä taloudessa on mahdollista saavuttaa ajankohdan keskiarvoa edullisempia hintoja tähtäämällä kulutus yölle, Salomaa sanoo.

Vielä parempi keino laskun aisoissa pitämiseksi on Salomaan mukaan älykäs ohjausjärjestelmä, joka säätelee sähkönkulutuksen edullisille hinnoille. Tällaisia järjestelmiä tosin on vain harvoilla kuluttajilla.

Jos kotina on omakoti- tai rivitalo esikaupunkialueella tai kehyskunnassa, Salomaa neuvoo sähkölaskun tarkkailijaa käyttämään kylmillä ilmoilla puulämmitystä.

”Se on perinteinen suomalainen konsti.”

Pörssisähkön hinnannousu osuisi erityisesti niihin pörssisähköasiakkaisiin, joilla on iso omakotitalo suoralla sähkölämmityksellä.

Joidenkin kuluttajien kannattaa harkita pörssisähkö­sopimuksensa vaihtamista kiinteähintaiseen sopimukseen.

”Jos talous on mitoitettu tiukaksi esimerkiksi asuntolainan takia, voi olla järkevää vakauttaa sähkölaskun tasoa määräaikaisella sopimuksella”, Salomaa sanoo.

Sillä suurin osa kuluttajista on solminut kiinteän sähkösopimuksen, valtaosalla suomalaisista talven sähkölasku pysynee normaalina. Kiinteään sopimukseen pörssisähkön mahdollinen hinnanheilahtelu ei lyhyellä aikavälillä vaikuta.

Sen vaikutus kuitenkin näkyy. Salomaa uskoo, että jos kiinteän sähkösopimuksen määräaikaisuus on pian loppumassa, uusi sopimus on aiempaa kalliimpi.

”Näillä asiakkailla hinta on noussut tai tulee nousemaan jonkin verran määräaikaisuuden loppuessa, mutta ei kuitenkaan niin rajusti kuin pörssihintaisilla asiakkailla markkinahintojen mukaan näyttää käyvän tulevana talvena”, Salomaa sanoo.

Koska pörssisähkön hinta vaikuttaa viiveellä myös kiinteiden sähkösopimusten hintoihin, Fingridin Ruusunen neuvoo sähkömarkkinoilla maltillisuuteen.

Pörssisähkösopimusta ei hänen mukaansa välttämättä kannata rynnätä vaihtamaan kiinteään sopimukseen, sillä siten voi sitoa sähkölaskunsa turhan korkeaan hintatasoon.

”Pitää päättää, haluaako sähkölaskuunsa vakautta vai antaako sen vaihdella. Ihmiset ja taloudet ovat erilaisia.”