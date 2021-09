Tiistaina maailman 500 rikkaimman ihmisen varallisuuden arvo supistui 350 miljardia dollaria, kun huoli Kiinan kiinteistömarkkinan romahduksesta levisi kulovalkean tavoin läpi maailman.

Sijoittajat ovat viime viikot olleet varpaillaan.

Finanssikriisistä 2009 lähtien jatkunut yhtäjaksoinen nousukausi – jota koronaviruskaan ei alun rojahdusta lukuun ottamatta ole häirinnyt – on osoittanut hiipumisen merkkejä.

Muutos alkoi toden teolla pari kolme viikkoa sitten.

Osakekurssit olivat nousseet päivä toisensa jälkeen uusiin ennätyksiin. Puheet osakkeiden arvostustasojen korjausliikkeen mahdollisuudesta voimistuivat päivä päivältä.

Helsingin pörssissäkin nähtiin kymmenen päivän laskuputki.

Synkät puheet olivat pitkälti itseään toteuttavia.

Kun tarpeeksi moni alkaa pelätä kurssilaskuja ja korjausliikettä, myynnit kasvavat ja osakkeiden hinnat alenevat.

Talousmediat ja uutiset ovat päivittäin avanneet talouden lainalaisuuksia yleisölle.

Miten inflaation mahdollinen kiihtyminen tekee sijoitusten inflaatiokorjatuille tuotoille eli reaalituotoille?

Kuinka nopeasti valtioiden koronaelvytyksestä aiheutuva kuluttajien ostointo ja talouskasvu jatkuu? Mitä tapahtuu, kun kasvu hiipuu?

Nämä keskustelut ja erilaiset tunnettujen investointipankkien kuten Morgan Stanleyn arviot jopa 20 prosentin korjausliikkeen todennäköisyydestä ovat lisänneet huolestusta markkinoilla.

Samalla on käyty monenlaista järkevää keskustelua siitä, miksi seuraavan 5–10 vuoden sijoitustuotot voivat monesta syystä jäädä varsin pieniksi.

Sekin on kannustanut sijoittajia kotiuttamaan voittoja vielä hyvän sään aikana.

Sitten Kiinasta löytyi oikeakin syy huoleen.

Kiinan suurimpiin kiinteistökehittäjiin kuuluvan Evergranden velkaongelmista oli Aasiassa puhuttu jo pitkään, mutta nyt nuo ongelmat näyttivät eskaloituvan.

Erääntyvien velkojen määrä nousee tällä viikolla yli sataan miljoonaan dollariin, eikä Evergrandella näytä olevan maksuvalmiutta velkojensa lyhentämiseen.

Yhtiö on vaarassa ajautua selvitystilaan.

” Kiinan valtio ei välttämättä enää auta talousvaikeuksissa olevia suuryhtiöitä.

Evergrande oli jo elokuussa alkanut myydä rönsyjään sähköautojen valmistuksesta internetyhtiöihin, kun sen luottoluokitukset olivat alkaneet kiihtyvällä tahdilla laskea.

Yhtiö on suuri toimija myös vakuutus- ja pankkitoiminnassa.

Näiden toimialojen vanhanaikaisuutta pidetään usein yhtenä merkittävänä syynä Kiinan talouden rakenteellisiin ongelmiin.

Evergranden ongelmia on syventänyt myös Kiinan presidentin Xi Jinpingin tiukentunut asenne kiinalaisia suuryrityksiä ja omistajia kohtaan.

Se on saanut sijoittajat pelkäämään, että Kiinan valtio ei välttämättä enää auta talousvaikeuksissa olevia suuryhtiöitä entiseen tapaan, vaan on päinvastoin ehkä jopa halukas kurittamaan joitakin tiettyjä yhtiöitä.

Ensiksi kurituksen kohteeksi olivat joutuneet Alibaba-yhtiön perustajan Jack Man läheiset, sitten teknologia- ja koulutussektori laajemmin. Nyt näytti olevan kiinteistösektorin kurinpalautuksen aika.

Xin viesti oli jokseenkin sama kaikissa tapauksissa: Yritysten omistajien tuli ottaa paremmin huomioon kansan tarpeet.

Ja jos omistajat eivät tätä viestiä tarpeeksi herkällä korvalla kuulleet, he saivat kärsiä.

Presidentti Xin johtamat toimet aiheuttivat huolta sijoittajien keskuudessa, koska toimenpiteiden rajuutta on vaikea ennustaa.

Samaan aikaan Yhdysvallat on presidentti Joe Bidenin johdolla jatkanut Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa tiukasti sillä linjalla, että Kiina on Yhdysvaltain vihollinen numero yksi ja länsimaisten demokratioiden on vastustettava eri tavoin sen vallan kasvua omaa elämäntapaansa suojellakseen.

Tämä vastakkainasettelu lisää entisestään jännitteitä, joiden poliittista riskiä sijoittajat joutuvat päivittäin ennakoimaan.

Maanantaina Evergranden osakekurssi laski 19 prosenttia ja kävi lyhyen ajan kaikkein aikojen matalimmalla tasollaan, uutistoimisto Bloomberg raportoi.

Siitä paniikki levisi Kiinan muihin kiinteistöyhtiöihin ja edelleen ympäri maailman.

Monessa talousmediassa kirjoitettiin jo Kiinan mahdollisesta Lehman-hetkestä. Sillä viitattiin Lehman Brothers -investointipankin kaatumiseen Yhdysvalloissa, jonka on myöhemmin katsottu käynnistäneen finanssikriisin.

Kriisitunnelma kehittyi maanantaina nopeasti.

Suomessa eräskin sijoittaja pohti, että hänen mielestään yhdelläkään kiinteistökehittäjällä ei ole Kiinassa enää mitään arvoa.

Tällaiset osin tunteeseen perustuvat reaktiot muuttuvat sijoittajien keskuudessa helposti totuuksiksi.

Huolestumisen hetkellä sijoittajat lehahtavat lentoon kuin pamauksen kuullut pululauma.

Hongkongin pörssissä kaupankäynti oli Bloombergin mukaan maanantaina yli kymmenkertaista tavalliseen pörssipäivään verrattuna, kun moni sijoittaja halusi nopeasti eroon sijoituksistaan.

Kurssilasku iski maanantaina maailman pörsseihin laajalti. Amerikkalaisen verkkokauppa Ebayn kurssikin sai kärsiä, vaikka sen riippuvuus Kiinan kiinteistömarkkinoista on perin etäinen.

Bloomberg laski maanantaina pörssien sulkeuduttua, että maailman 500 rikkaimman ihmisen varallisuuksien markkina-arvosta oli päivässä sulanut pois 135 miljardia dollaria.

Eniten laski Tesla-miljardööri Elon Muskin omistusten arvo. Bloombergin miljardöörilistauksen mukaan hänen varallisuutensa hupeni maanantaina 7,2 miljardin dollarin eli noin 6,1 miljardin euron verran.

Suomen rikkain ihminen, hissiyhtiö Koneen pääomistaja Antti Herlin on hänkin saanut tuntea Evergrande-ilmiön vaikutukset nahoissaan.

Kiina on liukuporras- ja hissiyhtiö Koneen tärkein kasvumarkkina, ja sen kiinteistösektorin ongelmat heijastuvat nopeasti Koneen osakekurssiin.

Elokuun 31. päivänä Antti Herlinin määräysvallassa olevien Kone-osakkeiden arvo oli Koneen ilmoituksen mukaan 7,38 miljardia euroa.

Maanantai-iltaan mennessä Koneen osakekurssi oli tämän syyskuun aikana heikentynyt 13 prosenttia, eli Antti Herlinin omistuksen arvo oli laskenut 959,4 miljoonaa euroa.

On hyvä muistaa, että osakkeita omistavat eivät köyhdy tai rikastu senttiäkään osakkeiden arvon heiluessa – niin kauan kuin he eivät myy osakkeitaan.

He omistavat koko ajan saman osuuden yhtiöstä. Ainoastaan muiden sijoittajien arvostus heidän omistuksestaan vaihtelee.

Nyt sijoittajat pyrkivät arvioimaan sitä, antaako Kiinan hallinto Evergranden kaatua vai pelästyykö Peking markkinareaktioista niin paljon, että se joutuu ottamaan paremmin huomioon sijoittajien miellyttämisen näkökulman.

Pelkona kun on sekin, että kriisi voi levitä Kiinassa kiinteistösektorilta laajemmin pankki- ja vakuutusyhtiöihin.

Esimerkiksi luottoluokittaja S&P Global arvioi tiistaina, että Evergrande ajautuu todennäköisesti selvitystilaan.

Ongelma on sijoittajien kannalta se, että Peking tekee asioita sadan vuoden suunnittelujänteellä, kun taas sijoittajien aikaikkuna on usein vain kolmen kuukauden mittainen.