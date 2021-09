Viking Line varoittaa irtisanomisista ja Tallink Silja konkursseista, jos hallitus ei pura matkustusrajoituksia.

Matkustajalaivavarustamot ja matkailuala eivät kestä enää toista rajoitusten talvea, varoittaa ahvenanmaalaisvarustamo Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses.

”Jos rajoitukset pysyvät voimassa, riski on, että voimassa olevat lomautukset tulevat muuttumaan irtisanomisiksi”, Hanses sanoo Merimies-Unionin tiedotteessa.

Hanses tuo huolensa julki myös Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tiistaina julkistamassa tutkimuksessa Matkailun toipuminen pandemiasta.

Lue lisää: Etlalla kolme skenaariota matkustamisen tulevaisuudesta: Lentoliikenteen matkustaja­määrät voivat jäädä jopa 23 prosenttia vuoden 2019 tasosta

Hanses sanoo, että Viking Line ylsi kuluvan vuoden kesäsesongin aikana käyttöasteessa 50 prosenttiin laivojen kapasiteetista. Se riittää Hansesin mukaan positiiviseen käyttökatteeseen, mutta ei enempään.

Normaaleina vuosina kesäsesonkina saavutettava ylijäämä kompensoi matkustajavarustamoiden syksyn, talven ja kevään välikausia.

Tallink Siljan toimitusjohtaja Margus Schults varoittaa Etlan tutkimuksessa matkailualan yritysten konkursseista.

”Jos matkailu ei lähde avautumaan nopeasti, matkailu- ja ravintola-alan kyky työllistää ihmisiä alenee potentiaalisesti pysyvästi ja yritykset ajautuvat konkurssiin.”

Hän huomauttaa, että Tallink-konsernilla on kaksisataa miljoonaa euroa koronalainaa ja rasite jää taseeseen pitkäksi aikaa.

Viking Linen Hanses purkaisi välittömästi maahantulon rajoituksia, jotta matkailuala alkaisi toipua vaikeasta taloudellisesta tilanteesta. Hänen mukaansa vaatimus alle kymmenen ilmaantuvuusluvusta vahingoittaa matkailuelinkeinoa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus antoi tiistaina eduskunnalle esityksen, jossa se esittää nykyisten maahantulorajoitusten voimassaolon jatkamista vuoden loppuun asti. Nykyinen laki on voimassa 15. lokakuuta asti.

Matkailu- ja ravintolapalvelut Maran toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan esitys osoittaa ”selvästi sen, että hallitus ei ymmärrä, miten vaikeassa tilanteessa matkailualan yrittäjät ja työntekijät ovat”.

”Yrittäjät ovat luottaneet siihen, että kun riittävä osa väestöstä on rokotettu, he voivat harjoittaa elinkeinoaan vapaasti ilman rajoituksia. Hallituksen esittämille rajoituksille ei ole enää väestön suojelusta ja viruksen leviämisestä aiheutuvia perusteita”, Lappi sanoo tiedotteessa.

Mara huomauttaa, että hallitus on linjannut, että rajoitukset poistetaan, kun noin 80 prosenttia väestöstä on saanut kaksi rokotetta tai kaikilla on ollut mahdollisuus saada ne. Rajapyykki odotetaan saavutettavan lokakuun lopussa.