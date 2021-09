Universal Music Group irtautui ranskalaisesta Vivendistä. Yhtiön talliin kuuluu muusikkoja Billie Eilishista Bob Dylaniin.

Levy-yhtiö Universal Music Group sai tiistaina hienon alun pörssiuralleen, kun yhtiön osake vahvistui ensimmäisenä pörssipäivänä yli kolmanneksen.

Yhtiön osake päätyi lähes 36 prosentin nousulla 25,10 euroon 18,50 euron viitehinnasta. Korkeimmillaan osake kävi 43 prosentin ylämäessä.

Universal irtautui ranskalaisesta mediayhtiöstä Vivendistä ja listautui tiistaina Amsterdamin pörssiin. Vivendi jakoi 60 prosenttia yhtiöstä osakkeen­omistajilleen. Vivendi irrotti Universalin erilliseksi yhtiöksi, koska sen osaketta on painanut yhtiön monialarakenne.

Universalin markkina-arvoksi tuli 45,5 miljardia euroa. Kyseessä on uutistoimisto Reutersin mukaan Euroopan toistaiseksi suurin listautuminen tänä vuonna.

Universal on suurin maailman kolmesta suuresta levymerkistä ja sen hittilaulajia ovat muun muassa Billie Eilish, Justin Bieber, Taylor Swift ja Kendrick Lamar. Sen katalogiin kuuluvat myös The Rolling Stonesin ja Elton Johnin sekä Bob Dylanin ja The Beatlesin tuotanto.

Universalin kilpailijoita ovat Warner Music ja Sony Music. Universalilla lasketaan olevan musiikkialasta noin 40 prosentin markkinaosuus.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan osakeanalyytikot pitävät Universalia kasvavan musiikin suoratoiston voittajana, koska se pystyy markkinaykkösenä houkuttelemaan enemmän uusia lahjakkuuksia ja tuottamaan enemmän hittejä kuin kaksi pienempää kilpailijaansa.

Musiikkialan myynti on kehittynyt koronapandemian aikana hyvin, kun Spotifyn, Apple Musicin ja muiden suoratoisto­palveluiden kuuntelu on lisääntynyt. Ala on silti kärsinyt konserttien ja oheistuotteiden myynnin laskusta, koska konsertteja ei ole voitu järjestää koronarajoitusten takia.

Musiikin suoratoiston kasvaessa levy-yhtiöt pyrkivät solmimaan sopimuksia suoratoistopalveluiden lisäksi mainosrahoitteisten sosiaalisen media palveluiden, kuten Tiktokin ja Youtuben kanssa.

Osa Universalin liikevaihdosta muodostuukin Reutersin mukaan sen ison musiikkikatalogin oikeuksista ja se saa myös rojalteja artisteista, joita se edustaa sosiaalisen median alustoilla ja esityspalkkioita soitetuista kappaleista.

Universalin liikevaihto on kasvanut kuusi vuotta peräkkäin. Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 7,4 miljardia euroa, josta jäi tulosta lähes 1,4 miljardia euroa.

Yhtiö ennakoi, että sen liikevaihto kasvaa tänä vuonna ainakin kymmenen prosenttia ja sen jälkeen alle kymmenen prosenttia.

Vivendi piti listautumisessa kymmenen prosentin omistusosuuden Universalista. Aktivistisijoittaja Bill Ackmanin Pershing Square -rahasto omistaa yhtiöstä kymmenen prosenttia ja kiinalainen Tencent 20 prosenttia.

Universal on rekisteröity Hollantiin, mutta sen pääkonttori on Kaliforniassa.