Keskiviikkona kaksi energiayhtiötä ilmoitti lopettavansa toimintansa.

Moni pieni energiayhtiö Britanniassa on joutunut lopettamaan toimintansa kallistuneen kaasun takia.

Kallistunut kaasun hinta pakottaa energiayhtiöitä Britanniassa lopettamaan toimintansa.

Keskiviikkona kaksi energiayhtiötä lisää ilmoitti vetäytyvänsä energialiiketoiminnasta, kertovat uutistoimisto Reuters ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Lopetusilmoituksesta kertoneilla Avro Energyllä ja Green Supplierilla on Reutersin mukaan yhteensä yli 800 000 asiakasta ja 2,9 prosentin markkinaosuus. Avro Energy on asiakasmäärältään toistaiseksi suurin toimija, joka on lopettanut toimintansa.

Brittiyhtiöitä kaataa tänä vuonna jyrkästi noussut kaasun tukkuhinta, jota yhtiöt eivät voi siirtää asiakkailleen Britannian hintasäännöstelyn takia.

Sen seurauksena moni pieni energiayhtiö on joutunut lopettamaan toimintansa. BBC:n mukaan yhteensä noin 1,5 miljoonaa asiakasta ja yli viisi prosenttia markkinasta on jäänyt ilman energiayhtiötä.

Britanniassa on noin 30 energiayhtiötä. Vielä vuonna 2018 niitä oli 70 kappaletta.

Britannian energiavirasto Ofgem valitsee kaatuneiden yhtiöiden asiakkaille uuden energiayhtiön. Asiakkaiden energialasku todennäköisesti nousee selvästi nykyisestä, mutta hintasääntelyn pitäisi estää ylilyönnit.

Britannian elinkeinoministeri Kwasi Kwarteng varoitti aiemmin maan parlamentissa, että huimasti kallistunut kaasun hinta voi pakottaa lisää yhtiöitä lopettamaan toimintansa ja että alan pitäisi valmistautua vaikeimpiin olosuhteisiin.

Kaasun hinnan nousu Euroopassa johtuu monista tekijöistä. Taustalla on kysynnän kasvu Euroopassa talouden elpyessä voimakkaasti koronakriisistä. Samaan aikaan varastotasoja Euroopassa ovat painaneet Aasian kysyntä sekä Venäjän aiempaa pienemmät toimitukset.