Sähkön hinnannousu toi Espanjassa mielenosoittajat kadulle. Nadia Calviñon mukaan ilmastonmuutoksen vastaisilla toimilla on silti kansalaisten tuki.

Bryssel

Espanjan talousministerin Nadia Calviñon mukaan energian hintojen viimeaikainen nousu on koko EU:n yhteinen huoli, ja siksi jäsenmaiden on vastattava siihen yhdessä.

”Se ei ole kansallinen asia vaan eurooppalainen asia. Hintojen nousu on herätys koko Euroopalle”, Calviño sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa.

Espanjassa sähkön tukkuhinta on yli kolminkertaistunut tämän vuoden aikana. Elokuun lopussa mielenosoittajat vaativat hallitukselta vastaantuloa kuluttajille.

Euroopassa kaasun hinta on noussut lähes saman verran muun muassa siksi, että talouden elpyminen on lisännyt kulutusta ja kaasuvarastot ovat normaalia pienemmät.

”Espanjassa hintojen nousu koettiin ehkä ensimmäisenä, mutta emme varmasti jää ainoiksi. Euroopan pitäisi luoda esimerkiksi kaasussa yhteinen strateginen varmuusvarasto ja toimia samaan tapaan kuin toimittiin koronarokotuksissa. EU:lla täytyy olla myös yksi yhtenäinen ääni neuvotteluissa kaasun tuottajamaiden kanssa.”

Calviño kirjoitti syyskuussa maan energia- ja ympäristöministeri Teresa Riberan kanssa komissiolle kirjeen, jossa he vaativat Euroopan tason ratkaisua sen sijaan, että jokainen jäsenmaa tekee omia päätöksiään ja odottelee, hyväksyykö komissio esimerkiksi kuluttajien tukemiseksi tehdyt ratkaisut.

Calviño vierailee Suomessa maanantaina. Hän tapaa ministereitä ja osallistuu Business Finlandin järjestämään pyöreän pöydän keskusteluun suomalaisten teknologiayritysten kanssa.

Espanjan pääministeri Pedro Sánchez teki heinäkuussa muutoksia hallituksensa kokoonpanoon. Silloin Calviño nousi talousministerin tehtävän ohella varapääministeriksi eli hallituksen kakkoseksi. Ministeriörakenne poikkeaa Suomesta niin, että Calviño johtaa talouspolitiikan valmistelua. Lisäksi Espanjassa on erikseen budjetista vastaava valtiovarainministeri.

Calviño on ministerinä sosialistien ja vasemmistolaisen Podemos-puolueen hallituksessa mutta on itse poliittisesti sitoutumaton. Hän nousi tehtävään virkamiestaustalta, jota on kertynyt Espanjasta ja EU:n komissiosta.

Calviñon salkkuun kuuluu digitalisaatio, josta hän haluaa kuulla Suomen-vierailullaan. Hän on erityisen vaikuttunut Helsingin yliopiston ja Reaktorin tekoälyä käsittelevästä verkkokurssista ”Elements of AI”, jonka espanjankielinen versio on saanut Espanjassa suuren suosion.

”Olen myös itse suorittamassa sitä vapaa-ajallani”, Calviño sanoo.

"Elpymispaketin vaikutus alkaa näkyä." – Nadia Calviño

Espanja panee parhaillaan toteen omaa osuuttaan EU:n kesällä 2020 sopimasta elpymispaketista, josta Espanjan osuus on yksi jäsenmaiden suurimmista, 140 miljardia euroa. Siitä puolet on avustuksia, puolet lainoja. Maan suunnitelma on hyväksytty ja maksatukset alkaneet.

Suomen suunnitelma odottaa vielä komission hyväksyntää.

Calviñon mukaan Espanjan talous on ollut hyvässä vedossa tämän vuoden maaliskuusta lähtien suurelta osin koronarokotteiden ansiosta.

”Nyt myös elpymispaketin vaikutus alkaa näkyä. Seuraavat 12 kuukautta ovat sen toimeenpanon kannalta olennaiset.”

Maiden on käytettävä elpymispaketin kautta tulevat varat rakenteellisiin uudistuksiin, jotka pitää panna toimeen heti – esimerkiksi pitkät infraprojektit eivät käy, vaan uudistusten on vaikutettava nopeasti.

Espanjassa lisähaasteen tuo se, että keskushallinnon ja vahvan aluehallinnon on kyettävä pelaamaan yhteen.

”Suunnitelmalla täytyy olla vaikuttavuutta koko maassa, jotta elpyminen on vahvaa, vihreää ja myös reilua.”

Espanja käyttää elpymispaketistaan 40 prosenttia vihreään siirtymään, esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja liikenteen sähköistämiseen. Paketista 30 prosenttia ohjataan digitalisaation edistämiseen.

Tarkoituksena on saada liikkeelle myös yksityistä rahaa. Calviño ottaa esimerkiksi maan autoteollisuuden, jonka on hänen mukaansa uudistuttava radikaalisti liikenteen sähköistymisen takia. Hallitus haluaa olla sysimässä vauhtia tälle uudistukselle koko alihankintaketjun osalta.

Espanjan hallitus on Calviñon mukaan arvioinut elpymispaketin voivan nostaa maan bruttokansantuotetta yli kahdella prosenttiyksiköllä tänä ja ensi vuonna.

Calviñon mukaan Espanja on jo ennen elpymispakettia satsannut uusiutuvaan energiaan ja sulkenut hiilikaivoksia ja -voimaloita.

Energian hinnan jyrkkä nousu on Espanjan kulutuskysynnän ja elpymisen kannalta huolestuttavaa, minkä lisäksi se voi viedä pohjaa vihreältä siirtymältä – ainakin jos siirtymä näyttäytyy kansalaisille vain hintojen nousuna.

Maan hallitus reagoikin nopeasti kansalaisten protesteihin ja muun muassa alensi kuluttajien maksamaa sähkön arvonlisäveroa tilapäisesti. Myös sähköntuottajat saivat verohelpotuksia.

Calviñon mukaan espanjalaiset hyväksyvät laajasti hallituksen ilmastotoimet, mutta siirtymän on kohdeltava ihmisiä oikeudenmukaisesti. Tämä pätee hänen mukaansa kaikkiin jäsenmaihin, joilla on oltava keinoja puuttua esimerkiksi tilapäisiin hintapiikkeihin.

Suomessa EU:n elpymissuunnitelman hyväksyntä otti eduskunnassa lujille. Suomi saa paketista omaan elpymiseensä 2,1 miljardia euroa ja maksaa avustusmuotoisesta 390 miljardin euron tuesta oman osuutensa, joka on noin 6,6 miljardia euroa. Maksu lankeaa vuosina 2028–2058.

Miksi Suomen kannattaa olla mukana rahoittamassa esimerkiksi Espanjan autoteollisuuden modernisaatiota?

”Elpymissuunnitelma ei ole tulonsiirto rikkailta köyhille, vaan sopimus siitä, että nyt investoimme yhdessä yhteiseen tulevaisuuteen. Taloudet elpyvät nyt paljon nopeammin kuin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen, mikä todistaa, että nyt on toimittu oikein. Me eurooppalaiset olemme kaikki samassa veneessä, pandemia on totisesti sen osoittanut.”

Calviño toivoo, että EU-maat katsoisivat eteenpäin tulevaisuuteen, kun maat alkavat keskustella paluusta takaisin kasvu- ja vakaussopimuksen velkasääntöihin.

”EU-maat ovat ottaneet poikkeukselliset määrät velkaa vastatessaan pandemiaan. Niin oli pakko tehdä, mutta siitä voi tulla taakka tuleville sukupolville, ellemme nyt investoi niitä rahoja viisaasti. Nyt ei kannattaisi palata takaisin vanhaan keskusteluun ja vanhoihin jakolinjoihin eikä sääntöihin, jotka luotiin aivan toiseen maailmanaikaan.”

Calviñon mukaan EU:n valtiovarainministereiden ensimmäinen keskustelu finanssipolitiikan säännöistä syyskuussa oli ”rakentava”.

”Luulen, että menneistä kriiseistä on opittu.”

Paljon riippuu siitä, millaisen kannan suurin talous Saksa ottaa. Calviño sanoo olevansa vaikuttunut tavasta, jolla Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholz on hoitanut pandemiakriisiä EU:ssa.

”Hän on osoittanut olevansa Eurooppa-myönteinen johtaja, joka kuuntelee ja arvostaa muita maita. Todellakin toivon, että hänestä tulee seuraava liittokansleri.”