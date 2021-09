Norjan keskuspankki aloitti torstaina ensimmäisenä isona keskuspankkina rahapoliittisen koronaelvytyksen purkamisen.

Norjan keskuspankki irtautui torstaina nollakorkopolitiikasta ja aloitti ensimmäisenä isona keskuspankkina rahapoliittisen koronaelvytyksen purkamisen.

Keskuspankki päätti odotetusti nostaa ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksikköä 0,25 prosenttiin ja ennusti neljää koronnostoa ensi vuoden loppuun mennessä. Keskuspankin pääjohtaja Øystein Olsen linjasi tiedotustilaisuudessa että nyt on aika aloittaa rahapolitiikan vaiheittainen normalisoiminen.

S-Pankin päästrategi Lippo Suominen sanoo, että Norjan keskuspankin linjaukset ennakoivat hyvin muiden keskuspankin tulevia linjauksia.

”Norja on hyvä ennakoiva merkki, mutta maailmassa on nähty jo kasa koronnostoja. Kehittyvissä maissa on nostettu korkoja varsin laajasti”, Suominen sanoo.

Norjan keskuspankin täytyy siirtyä suoraan koronnostoihin, koska toisin kuin moni muu keskuspankki se ei ottanut koronakriisin aikana käyttöön isoja arvopapereiden osto-ohjelmia.

”Norjassa korot ovat perinteisesti olleet korkeammalla maan vahvan talouskasvun takia, joten se voi helpottaa päätöstä.”

Norjan keskuspankki on ensimmäinen koronaelvytyksen purkamisen aloittanut iso keskuspankki sitten pandemian alun, mutta pienistä keskuspankeista moni on jo ehtinyt nostaa ohjauskorkoaan.

Keskuspankkien politiikkapäätöksistä tietoja keräävän Cbrates.com-sivuston mukaan maailman 183 keskuspankkia on tehnyt tänä vuonna 57 koronnostoa ja kahdeksan koronlaskua. Koronavuonna 2020 koronlaskuja oli yhteensä 207 ja nostoja yhdeksän.

Koronnostoja ovat tehneet etenkin kehittyvien talouksien keskuspankit, kuten keskiviikkona Brasilian keskuspankki, joka nosti korkoaan prosenttiyksikön 6,25 prosenttiin.

”Kehittyvät maat haluavat puolustaa valuuttaansa, mutta pohjimmiltaan kysymys on kiihtyvästä inflaatiosta. Raaka-aineiden ja ruuan hinnan nousu osuu näihin maihin”, Suominen sanoo.

Maailman mahtavin keskuspankki, Yhdysvaltojen Fed kertoi keskiviikkona, että se saattaa aloittaa arvopaperiostojen vähentämisen ”pian”, jos maan talous etenee ennakoidulla tavalla.

”Viesti tarkoittaa sitä, että keskuspankki ilmoittaa seuraavassa kokouksessaan marraskuussa, että joulukuussa todennäköisesti aloitetaan osto-ohjelman vähentäminen”, Suominen arvioi.

Fed vähentää ostojaan vaiheittain ja koko osto-ohjelma on Suomisen arvion mukaan ajettu alas nopeasti ensi vuoden puolivälissä.

Euroalue puolestaan uhkaa jäädä jälkeen muun maailman tahdista elvytyksen purkamisessa. Euroopan keskuspankki (EKP) ei ehtinyt purkaa täysin finanssikriisin elvytystään ennen kuin koronakriisi puhkesi.

”Valitettavasti näyttää jälleen kerran siltä, että olemme jumissa euroalueella. Markkinoilla lähtökohta on se, että euroalue ei edelleenkään pärjää ilman EKP:n elvytystä”, Suominen sanoo.

EKP:n ohjauskorko on nyt nollassa ja talletuskorko -0,5 prosenttia. Markkinat hinnoittelevat, että talletuskorko olisi nostettu nollaan vasta vuonna 2026.

”Ei ole näköpiirissä, että EKP pystyisi ajamaan alas osto-ohjelmaansa ja puhumattakaan, että päästäisiin korkojen nostoihin.”