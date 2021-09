Päästöjen puolittaminen on välitavoite, sillä yhtiö pyrkii tekemään toiminnastaan hiilineutraalia vuoteen 2050 mennessä.

Kiviainesyhtiö Rudus kertoo, että se aikoo puolittaa koko toimintansa päästöt vuoteen 2035 mennessä. Vertailutasona on yhtiön vuoden 2019 päästöt.

Täyttä hiilineutraaliutta yritys tavoittelee puolestaan vuoteen 2050 mennessä.

Betonin tärkein raaka-aine on sementti, joka on merkittävä saastuttaja. Sen valmistaminen tuottaa arvioilta 5–8 prosenttia kaikista maailman hiilidioksidipäästöistä. Suomessa sementintuotannon osuus päästöistä on noin 1,6 prosenttia.

Rudus kertoo tiedostavansa betoniteollisuuden ilmastopäästöt ja laatineensa ympäristövastuutavoitteet ja askelmerkit erityisesti hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi. Niiden taustaksi yhtiö kertoo teettäneensä koko toiminnan kattavan hiilijalanjälkilaskelman.

”Ruduksen rooli ympäristövastuussa ei rajoitu kuitenkaan vain päästöihin, vaan yhtä tärkeässä roolissa ovat kiertotalous ja luonnon monimuotoisuus”, toimitusjohtaja Mikael Fjäder kertoo yhtiön tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan sementti- ja betoniteollisuus on pienentänyt päästöjään yli viidenneksellä vuoden 1990 tasosta.

”Vähähiiliset ratkaisut ovat jo käytännössä oletusarvo ja merkittävä kilpailutekijä. Ilmaston kannalta kestäviä ratkaisuja edellytetään koko arvoketjulta. Tässä Ruduksella on erinomaiset mahdollisuudet”, toteaa Ruduksen laatu- ja kehitysjohtajan Mika Tulimaa tiedotteessa.

Rudus kertoo myös pyrkivänsä pienentämään betonin hiilijalanjälkeä korvaamalla luonnonkiviaineksia kierrätetyllä betonimurskeella. Tässä apuna on Ruduksen oma betonitutkimuslaboratorio, joka yhtiön mukaan tutkii ja kehittää ympäristöystävällisiä tuoteratkaisuja.