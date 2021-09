Muutos tulee voimaan kaikissa Kering-luksusyhtiön omistamissa muotitaloissa syksyn 2022 mallistoista lähtien.

Muun muassa luksusbrändien Guccin ja Yves Saint Laurentin emoyhtiö Kering ilmoitti perjantaina, että sen omistamat muotitalot luopuvat kokonaan turkisten käytöstä mallistoissaan.

Muotiala Muutos tulee voimaan syksyn 2022 mallistoista alkaen.

”Nyt on aika ottaa uusi askel eteenpäin lopettamalla turkisten käyttö kaikissa mallistoissamme. Maailma on muuttunut yhdessä asiakkaidemme kanssa, ja ylellisyyden on luonnollisesti mukauduttava siihen", Keringin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja François-Henri Pinault sanoi yhtiön tiedotteessa.

Guccin ja Yves Saint Laurentin muotitalojen lisäksi Kering omistaa esimerkiksi Balenciagan, Bottega Venetan, Alexander McQueenin ja Brionin.