Amerikkalaislehden mukaan kiinalaisyhtiö Evergranden tilintarkastaja ei liittänyt keväällä julkaistuun tilinpäätösraporttiin lausuntoa, joka olisi varoittanut yhtiön maksukyvystä seuraavan vuoden aikana.

Kiinalaisen kiinteistösijoitusyhtiö China Evergrande Groupin tilintarkastaja hyväksyi yhtiön viime vuoden vuosikertomuksen keväällä ilman varoituksia liiallisesta velkaantumisesta, kertoo amerikkalaislehti The Wall Street Journal (WSJ).

Puoli vuotta myöhemmin kiinalaisyhtiö on vaarassa kaatua liiallisen velkataakan alla. Yhtiölle on tulossa maksettavaksi 75 miljardin euron velat ja yhteensä sillä on velkavastuita yli 255 miljardin euron edestä.

Evergrande on nyt palkannut talous­neuvonantajia mahdolliseen saneeraukseensa, ja Kiinan hallitus on määrännyt hallintoa valmistautumaan yhtiön kaatumiseen.

Evergranden tilintarkastaja on Pricewaterhousecoopersin Hongkongin toimipiste. Se ei WSJ:n mukaan liittänyt yhtiön keväällä julkaistuun viime vuoden tilinpäätösraporttiin lausuntoa, joka olisi varoittanut epäilystä liittyen yhtiön maksukykyyn seuraavan vuoden aikana.

Evergrande on velkaantunut raskaasti, kun se on toteuttanut aggressiivista laajentumisstrategiaansa.

Yhtiö selvisi kassakriisistä viime vuoden syksyllä ja vielä kesäkuussa se painotti, ettei se ole koskaan jättänyt lainaeriään maksamatta.

Ensimmäinen merkki yhtiön rahoitusvaikeuksista paljastui yhtiön kuluvan vuoden puolivuotis­katsauksesta, jossa yhtiön johto ilmaisi huolensa yhtiön kyvystä maksaa lyhyen aikavälin lainaeriä ja yhtiön jatkuvuudesta nykyisenä konsernina.