Helenin Hanasaaren hiilivoimala Helsingissä on yksi Suomen suurimpia hiilidioksidipäästöjen lähteitä.

Suomen osuutta maailman hiilibudjetista ei voi yksiselitteisesti laskea. Yhdellä laskentatavalla budjetti riittää pitkälle ensi vuosikymmenelle, toisella koko budjetti on jo syöty.

Puolitetaan liikenteen päästöt. Kasvatetaan metsien hiilinieluja. Syötetään nautakarjalle rehua, joka vähentää metaanipäästöjä. Hankkiudutaan eroon öljylämmityksestä, pannaan biopolttoaineita työkoneisiin, otetaan hukkalämmöt talteen.

Suomessa etsitään nyt kuumeisesti tehokkaita päästövähennystoimia, joilla maasta pitäisi tehdä hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Silloin päästöjä syntyy vuodessa enää saman verran kuin niitä imeytyy hiilinieluihin, esimerkiksi metsiin. Tavoite on globaalisti kunnianhimoisimmasta päästä.

Suomi tekee paljon, mutta tekeekö Suomi riittävästi? Kantaako Suomi globaaleista ilmastotoimista osan, jota voi sanoa oikeudenmukaiseksi?

Paras tapa lähestyä kysymystä on hiilibudjetin kautta.

Hiilibudjetti kertoo, kuinka paljon ihmiskunta voi vielä päästää hiilidioksidia ilmakehään eri lämpenemisskenaarioissa. Laskelma ottaa mukaan historialliset päästöt ja jo aiheutuneen lämpenemisen sekä tuoreimman tutkimustiedon siitä, kuinka jokainen uusi hiilidioksiditonni vaikuttaa ilmastoon.

Käytettävissä olevaa hiilibudjettia ei voi ilmaista yhdellä luvulla, vaan se määräytyy asetetun tavoitteen mukaan: mitä vähemmän ja mitä pienemmällä todennäköisyydellä haluamme ilmaston lämpenevän, sitä pienempi hiilibudjetti.

Jos haluamme esimerkiksi pitää ilmaston lämpenemisen 50 prosentin todennäköisyydellä 1,5 asteessa, jäljellä oleva hiilibudjetti on kaikkiaan 500 miljardia hiilidioksiditonnia, laskee Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC.

Jos haluamme suuremman varmuuden siitä, ettei lämpeneminen ylitä valittua rajaa, budjetti kutistuu. Jos hyväksymme suuremman riskin, budjetti kasvaa.

Osana HS:n ympäristöjuttujen sarjaa julkaisemme hiilibudjettilaskurin. Se näyttää, kuinka kauan ihmiskunnalla on aikaa jäljellä, jos vuotuiset päästöt pysyvät nykytasolla ja haluamme pysyä hiilibudjetissa, joka pitää lämpenemisen 67 prosentin todennäköisyydellä 1,5 asteessa.

Hiilibudjetti tarjoaa konkreettisen tavan määrittää se, mikä on Suomen oikeudenmukainen osuus kansainvälisistä ilmastotoimista. Tarvitsee vain laskea, mikä on Suomen osuus globaalista budjetista.

Helpommin sanottu kuin tehty.

Yksittäisen maan hiilibudjetin koko on kysymys, johon kenelläkään ei ole yksiselitteistä vastausta. Globaalin hiilibudjetin määrittäminen on luonnontiedettä, mutta sen jakaminen on pohjimmiltaan eettinen ja poliittinen kysymys.

”Se on asia, josta on keskusteltu yli 30 vuotta, niin pitkään kuin YK:n ilmastoneuvotteluita on käyty”, sanoo kansainvälisen ympäristöoikeuden professori Kati Kulovesi Itä-Suomen yliopistosta.

Kysymys oikeudenmukaisesta taakanjaosta on kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden ytimessä, ja kaikki maat lähestyvät asiaa omista lähtökohdistaan.

Onko suurin vastuu mailla, jotka nyt aiheuttavat eniten päästöjä? Entäs niiden vastuu, jotka ovat historiassa aiheuttaneet eniten päästöjä? Mikä on osuus maissa, joissa päästöt kasvavat nopeasti, mutta väki elää köyhemmissä oloissa kuin länsimaissa?

Kysymykset ovat vaikeita eikä yhteisistä periaatteista ole onnistuttu sopimaan.

”Se on syy, miksi kesti lähes 30 vuotta saada aikaan edes jotakuinkin toimiva [ilmastopolitiikan] kehikko”, Kulovesi sanoo.

Lopulta Pariisin ilmastosopimus saatiin aikaan siten, ettei oikeudenmukaisuuden määritelmästä edes yritetty sopia. Sen sijaan sovittiin yhteinen tavoite, eli ilmaston lämpenemisen pitäminen alle kahdessa asteessa. Jokainen maa sai päättää itse, miten osallistuu globaaleihin ponnistuksiin. Sovittiin, että määräajoin lupauksia tarkastellaan ja kiristetään.

Ensimmäinen välitarkastelu tehdään tänä syksynä Glasgow’n ilmastoneuvotteluissa.

Se tiedetään jo nyt, etteivät maailman maiden tähänastiset lupaukset riitä lähimainkaan kahden asteen tavoitteen täyttämiseksi. Nykyisillä lupauksilla ilmaston arvioidaan lämpenevän noin 2,7 astetta.

Suomen hiilibudjettia ei siis voi määrittää yksiselitteisesti, mutta sen kokoa voi haarukoida. Tämä tapahtuu ottamalla pohjaksi globaali hiilibudjetti ja laskemalla siitä Suomen osuus muutamalla tavalla, jotka heijastavat eri käsityksiä oikeudenmukaisesta taakanjaosta.

Pohjana toimii Suomen ilmastopaneelin vuonna 2018 julkaistu raportti, jossa arvioitiin Suomen päästövähennystavoitteita kansainvälisen oikeudenmukaisuuden ja hiilibudjetin kautta. Kulovesi osallistui raportin kirjoittamiseen.

Yksinkertaisin tapa jakaa maailmanlaajuinen hiilibudjetti on jyvittää se tasan jokaiselle maailman ihmiselle. Maakohtainen budjetti määräytyy siis asukasluvun perusteella.

Suomen 5,5 miljoonaa asukasta muodostavat 0,07 prosenttia maailman 7,75 miljardista ihmisestä. Tasajaolla tämä on myös osuus, joka suomalaisille kuuluu globaalista hiilibudjetista.

Pariisin ilmastosopimuksessa maailman maat sitoutuivat siihen, että lämpeneminen pidetään alle kahdessa asteessa ja mieluummin lähempänä 1,5 astetta. IPCC:n laskelmien perusteella tavoitetta vastaava globaali hiilibudjetti olisi 400–900 miljardia hiilidioksiditonnia.

Luvut perustuvat oletuksille, että lämpeneminen pidetään 83 prosentin todennäköisyydellä alle kahdessa asteessa ja 67 prosentin todennäköisyydellä alle 1,5 asteessa.

Tästä laskien Suomen jäljellä oleva hiilibudjetti olisi karkeasti 280–640 miljoonaa hiilidioksiditonnia.

Määrää voi suhteuttaa Suomen vuotuisiin nettopäästöihin, jotka ennen koronakriisin aiheuttamia poikkeusoloja vuonna 2019 olivat noin 38 miljoonaa tonnia.

Tällä päästötahdilla budjetti olisi käytetty loppuun seitsemässä vuodessa, jos tavoitteena on pitää lämpeneminen lähellä puoltatoista astetta. Jos taas hyväksymme kahden asteen lämpenemisen, budjetti olisi käytetty 17 vuodessa.

Suomi on kuitenkin jo puolittanut vuotuiset nettopäästöt viidentoista viime vuoden aikana, ja tavoitteena on, että seuraavan 15 vuoden aikana nettopäästöt painuvat nollaan. Kulutamme siis hiilibudjettia vuosi vuodelta vähemmän, ja suunnitellulla päästövähennystahdilla pysyisimme ongelmitta kahden asteen budjetissa, ja 1,5 asteen budjetti ylittyisi vain niukalti.

Tasajako on Suomen kannalta suotuisa tapa määrittää kansallinen hiilibudjetti. Jos taas katsomme, että rikkailla mailla on suurempi vastuu ilmastotoimista, on Suomen budjetti olennaisesti pienempi.

Vaurautta voi mitata esimerkiksi ostovoimakorjatulla bruttokansantuotteella (bkt) asukasta kohden. Maailmanpankin tilastojen mukaan maailman keskimääräinen ostovoimakorjattu bkt henkilöä kohden oli viime vuonna 17 110 dollaria. Suomella lukema on lähes kolminkertainen, 51 090 dollaria.

Kun tasajakoon pohjautuva hiilibudjetti kerrotaan tällä suhdeluvulla, Suomen hiilibudjetiksi jää enää 95–214 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Silloin 1,5 asteen mukainen hiilibudjetti olisi kulutettu loppuun kolmessa vuodessa, ja kahden asteen budjetissakin pysyminen tuottaisi vaikeuksia.

Vielä niukempi budjetti on, jos sen määrittelyssä ottaa huomioon maiden historialliset päästöt. Silloin menneisyyden suuret päästöt ovat pois tulevaisuuden päästökiintiöstä.

Tämäkin on perusteltu lähestymistapa, sillä ilmastonmuutoksen aiheuttaa juuri vuosikymmenten mittaan ilmakehään kertynyt hiilidioksidi.

Niinpä vaikka Kiina nyt aiheuttaa noin kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä, ja sen päästöt kasvavat, on Yhdysvaltojen talous aiheuttanut enemmän kumulatiivisia päästöjä kuin minkään toisen maan.

Yhdysvaltain osuus kumulatiivisista päästöistä on noin neljännes, Kiinan noin 13 prosenttia. EU-maiden osuus on yli viidennes, vaikka osuus vuotuisista päästöistä on painunut alle kymmeneen prosenttiin.

Vaikka periaate hyväksytään, joudutaan silti tekemään rajanvetoja. Kuinka kauas historiaan nykyisten sukupolvien vastuu ulottuu? Kattaako se koko teollistuneen ajan? Missä menee raja, jolloin voidaan ajatella, että ilmastonmuutos ja ihmisen rooli siinä ymmärrettiin niin laajalti, että aikalaisilla olisi ollut vastuu reagoida?

Asetetaan takarajaksi vuosi 1990.

Maailman luonnonvarainstituutin ylläpitämän Climate Watch -palvelun mukaan vuosien 1990–2018 kumulatiiviset päästöt Suomessa olivat 1 250 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Samaan aikaan ihmisen toiminta koko maailmassa aiheutti noin 1 150 miljardin tonnin hiilidioksidipäästöt.

Maapallon nykyisellä väkimäärällä se tarkoittaa vuosina 1990–2018 keskimäärin 148 tonnin kumulatiivisia päästöjä asukasta kohden ja Suomessa 227:ää tonnia asukasta kohden. Suomalaiset ovat siis käyttäneet budjettiaan muita nopeammin, mikä pienentää tulevaisuuden käytössä olevaa budjettia.

TäLLÄ periaatteella laskettu budjetti on äärimmäisen tiukka.

Kahden asteen mukaista budjettia olisi jäljellä enää 210 miljoonaa tonnia, mikä nykytahdilla riittäisi alle seitsemäksi vuodeksi. Puolentoista asteen budjetti taas olisi jo käytetty ja ylitetty. Suomalaiset ovat jo ottaneet hiilivelkaa muulta maailmalta.

Hiilivelan takaisinmaksu edellyttää, että jossain vaiheessa Suomi alkaa vuositasolla imeä ilmakehästä enemmän hiilidioksidia kuin sinne päästää. Kuten Suomen ilmastopaneelikin totesi Suomen oikeudenmukaista päästövähennystavoitetta pohtiessaan: hiilineutraalius on vain välitavoite, todellinen tavoite on hiilinegatiivisuus.

Ilmastonmuutoksen kannalta kansalliset hiilibudjetit ja niiden noudattaminen ovat tietysti toissijaisia asioita. Iso kuva on se, että maailmanlaajuiset päästöt ovat toistaiseksi kasvaneet vuosi vuodelta. IPCC:n mukaan 1,5 asteen lämpeneminen näyttää varmalta, eikä kahden asteen ylittyminen ole mitenkään mahdotonta.

Jos päästöt eivät pian käänny laskuun, maailmanlaajuinen hiilibudjetti voi olla käytetty jo lähivuosina.

Sen sijaan, että käytämme hiilibudjettia valtioiden välisen taakanjaon määrittämiseen, budjettia voi käyttää myös sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden pohtimiseen, Kulovesi muistuttaa.

”Kuinka paljon hiilibudjettia jätämme tuleville sukupolville?” Kulovesi kysyy.