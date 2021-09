Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n markkinaennusteen mukaan vuodesta 2021 on tulossa 2000-luvun vilkkain asuntokauppavuosi.

Asuntomarkkinoiden vahva tilanne paranee entisestään kuluvana vuonna edellisvuosiin verrattuna, ja erityisen vahvaa kysyntää on uudemmista rivi-, pari- ja omakotitaloista, ennustaa Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL).

SKVL:n tiistaina julkaiseman asuntomarkkinaennusteen mukaan kuluvasta vuodesta on tulossa vilkkain asuntokauppavuosi yli kahteenkymmeneen vuoteen. Ennuste perustuu SKVL:n jäsenyritysten kyselyyn.

”Yli puolet välittäjistä ennustaa markkinoiden kiihtymistä talouden parantumisen myötä. Hintakuplaa ei myöskään ole näkyvissä asuntomarkkinoilla”, sanoo SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg yhdistyksen tiedotteessa.

Kiinteistönvälittäjien mukaan tarjonta asunnoista on lisääntynyt, mutta edelleen on kova pula 2000-luvun taloista. Kova kysyntä on SKVL:n mukaan nostanut asuntojen hintapyynnöt ”monin paikoin” jo yli markkinahintojen, ja se pidentää hiukan myyntiaikoja.

”Nyt myyjien tulisi olla realisteja. Edelleen jatkuva loiva hintojen nousu keskittyy ainoastaan tiettyihin asuntotyyppeihin kasvukeskuksissa. Kovimman kysyntäpiikin mentyä ohi on tärkeää aloittaa myynti oikealla hinnalla, muuten myyntiaika saattaa olla pitkäkin”, Mannerberg sanoo.

Vuokra-asuntomarkkinoilla kysyntä kasvoi kesän aikana selvästi, mutta opiskelijoiden normaalisti aiheuttama kysyntäpiikki ei ollut alkusyksyllä yhtä suuri kuin normaalivuotena.

Ennusteen mukaan on odotettavissa, että uusia vuokrasopimuksia solmitaan lievästi vähemmän lukuun ottamatta kaikkein kysytyimpiä asuntoja.

Kiinteistönvälittäjien mukaan asuntokauppaa eniten hidastava tekijä on edelleen pankkien valtava resurssipula.

Asuntolainan jokainen vaihe alkuneuvottelun varauksesta lopullisen kaupankäyntiajan saamiseen kestää kiinteistönvälittäjien mukaan kukin useita viikkoja. Pelkästään lainaneuvotteluun pääsemistä joutuu odottamaan kyselyn tulosten perusteella keskimäärin kuukauden.