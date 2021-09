Kansalaisetkin valittaneet sähkökatkoista, jopa liikennevalot sammuneet.

Kiinan pahenevat sähkökatkot ja energiarajoitukset ovat jo vaikuttaneet maan teollisuustuotantoon, kun tuotantolaitoksia on jouduttu sulkemaan tai pyörittämään vajaalla teholla. Tuotantovaikeudet tulevat heijastumaan maailmanlaajuisesti.

Kiinassa on kärsitty sähköpuolasta keväästä lähtien, mutta tilanne on kärjistynyt syksyä kohden.

Sähköpulan on kerrottu johtuvan moninaisista syistä.

Toisaalta energiankulutusta on rajoitettu Kiinan keskusjohdon päästövähennysten ja energiansäästötavoitteiden vuoksi, toisaalta hiilen hinta on noussut. Kiina on hyvin riippuvainen hiilienergiasta.

”Vaikeaa sanoa, mikä sähköpulaan on pääsyy: pula hiilestä vai tavoite hiilineutraaliudesta. Se on kuitenkin selvää, että hiilipula on paljon pahempi kuin aiemmin”, arvioi apulaisporofessori Yunhe Hou hongkongilaisesta yliopistosta sanomalehti South China Morning Postille.

”Ensinnäkin, hiilen hinta on liian korkea. Toisekseen kiinalaisen hiilen laatu on liian huono, että siitä saisi tarpeeksi energiaa. Lisäksi osa alueista on jo alkanut varastoida hiiltä talven varalle, mikä on pahentanut hiilipulaa”, Yunhe sanoi.

Hiilipulaa on pahentanut myös Kiinan ja Australian jäiset suhteet, sillä australialaishiiltä ei enää ole Kiinassa saatavilla.

Kuluneen viikon aikana paikallisviranomaiset ovat sulkeneet tehtaita esimerkiksi Guangdongin ja Jiangsun maakunnissa. Tuotantolaitosten on pitänyt rajoittaa aukioloaikojaan tai lopettaa tuotanto tilapäisesti, kertoo sanomalehti The Wall Street Journal.

Esimerkiksi Kunshanissa Jiangsun maakunnassa yli kymmenen taiwanilaista puolijohdeyhtiötä on ilmoittanut tuotannon keskeyttämisestä syyskuun loppuun asti.

Vaikeudet ovat heijastuneet muun maussa teknologiajätti Applen alihankkijoihin kuten Eson Precision Engineering -yhtiöön, kertoo WSJ. Tilanne on vaikeuttanut länsimaisista yhtiöistä myös esimerkiksi Fordin ja Volkswagenin toimintaa.

Kiinan energiapulan on arveltu heikentävän maan talouskasvua tuntuvasti tämän vuoden aikana.

Sähköpula on heijastunut myös kotitalouksiin, joiden on toivottu välttävän esimerkiksi mikroaaltouunien käyttöä ruuhkatunteina.

Koilliskiinassa kansalaiset ovat valittaneet varoittamatta tulevista sähkökatkoista ja esimerkiksi Shenyangissa jopa liikennevalot ovat sammuneet, mikä on aiheuttanut mittavia liikenneruuhkia, kertoi SCMP.

”Epäsäännölliset, suunnittelemattomat ja ennalta ilmoittamattomat sähkökatkot ja – rajoitukset tulevat jatkumaan ainakin maaliskuuhun 2022. Sähkö- ja vesikatkoista tulee normi”, paikallinen vesiyhtiö kertoi Jilin maakunnassa SCMP:n mukaan.

