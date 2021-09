Afganistanin talousjärjestelmä on horjunut jo pitkään, ja maa on ollut erittäin riippuvainen kansainvälisestä talousavusta.

Afganistanin finanssisektori on romahtamisen partaalla, kertoo afganistanilainen pankinjohtaja Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle.

Islamic Bank of Afghanistanin toimitusjohtaja Syed Moosa Kaleem Al-Falahin kertoo, että maassa nostetaan paraikaa suuria summia käteistä, mutta valtaosa pankkijärjestelmän palveluista ei ole toiminnassa.

Elokuun lopulla pankkiautomaateista loppuivat rahat, mikä tarkoitti, ettei esimerkiksi palkkojen maksaminen tai ruoan ostaminen ollut mahdollista.

Al Falahi puhui BBC:lle Dubaista, jossa hän on väliaikaisesti Afganistanin pääkaupungin Kabulin epävarman tilanteen takia.

Afganistanin talous oli retuperällä jo ennen äärijärjestö Talebanin elokuista vallankaappausta. Ylipäänsä se on erittäin riippuvainen ulkomaisesta talousavusta. Maailmanpankin mukaan noin 40 prosenttia sen bruttokansantuotteesta koostuu kansainvälisestä avusta.

Talebanin valtaannousun jälkeen länsimaat ovat jäädyttäneet Afganistanin valtion varat ja sijoitukset, jotta Taleban ei pääsisi niihin käsiksi. Myös kansainvälinen talousapu on pannassa.

Taleban haluaa, että kansainvälinen talousapu jatkuu vallankaappauksesta huolimatta, mutta toisaalta se on myös lännen vahvin neuvottelukeino äärijärjestön kanssa.

Lue lisää: Taleban haluaisi talousapua, mutta EU ja Britannia linkittävät rahan ihmisoikeuksiin

Al Falahin mukaan Talebanin on syytä etsiä rahallista tukea muista lähteistä. Vaihtoehdoiksi hän mainitsee muun muassa Kiinan ja Venäjän. Ensiksi mainittu onkin jo ilmoittanut kiinnostuksestaan tehdä yhteistyötä Talebanin kanssa Afganistanin jälleenrakentamisessa.

Tällä hetkellä Afganistanin inflaatio kiihtyy, sen valuutta on romahtamaisillaan ja merkittävä osa väestöstä on menettänyt työnsä ja kärsii rahapulasta. YK:n alainen Maailman ruokaohjelma on varoittanut, että Afganistanin kotitalouksista vain viidellä prosentilla on tarpeeksi ruokaa joka päivälle.

Esimerkiksi Yhdysvallat on todennut, että se on valmis harkitsemaan yhteistyötä Talebanin kanssa. Mahdollinen yhteistyö kuitenkin riippuu muun muassa siitä, miten äärijärjestö aikoo vastaisuudessa tehdä naisten, tyttöjen ja vähemmistöryhmien asemalle.

Esimerkiksi naisten työnteko on rajattu vain tehtäviin, joita miehet eivät voi hoitaa, esimerkiksi julkisen naistenvessan palvelutehtäviin. Taleban on kutsunut rajoitusta väliaikaiseksi, mutta yleisesti järjestön ilmoituksiin suhtaudutaan skeptisesti.

Taleban lupasi myös, että se sallii tyttöjen koulunkäynnin, mutta syyskuun myötä on alkanut vaikuttaa siltä, että se on rajoittumassa alakouluun.

Lue lisää: Amputointien paluu, hyveiden ministeriö ja haparoivaa talouspolitiikkaa – Mitä Talebanilta voi jatkossa odottaa?