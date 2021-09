The Guardian: Euroopan liha­teollisuudessa ilmenee laajaa työn­tekijöiden hyväksi­käyttöä

Brittilehden selvityksen mukaan lihateollisuuteen palkataan ulkomaalaista työvoimaa huonommilla palkoilla ja työehdoilla.

Lihateollisuus on syyllistynyt ympäri Eurooppaa työntekijöiden laajaan hyväksikäyttöön, kertoo brittilehti The Guardian.

Lehden selvityksen mukaan yritykset ovat palkanneet alihankkijoiden ja työnvälitysfirmojen kautta tuhansia työntekijöitä, joille maksetaan huonompaa palkkaa ja jotka joutuvat työskentelemään heikommissa työoloissa.

Euroopan 190 miljardin punnan eli yli 220 miljardin euron arvoisesta lihateollisuudesta on The Guardianin mukaan muodostunut maailmanlaajuinen ulkoistetun työvoiman kehto. Etenkin ulkomaalaisten työntekijöiden palkat saattavat olla 40–50 prosenttia pienemmät kuin muilla samassa tehtaassa työskentelevillä.

”Järjestelmä on sairas kaikkialla Euroopassa. Se perustuu lihan halpaan hintaan ja työvoiman hyväksikäyttöön”, sanoi Euroopan elintarvike-, maatalous- ja matkailualan ammattiliittojen keskusjärjestön (EFFAT) apulaispääsihteeri Enrico Somaglia The Guardianille.

“Työntekijät työskentelevät vieri vieressä tehden samaa työtä mutta eri oloissa.”

The Guardianin mukaan kohtalokkaassa asemassa olevat työntekijät työskentelevät esimerkiksi määrittelemättömällä työajalla, eikä heille makseta sairausloman ajalta palkkaa. Lehden haastattelemat työntekijät eivät esimerkiksi ymmärrä asuinmaansa kieltä, eivätkä siksi osaa tulkita työsopimuksiaan tai oikeuksiaan. He ovat myös jatkuvan irtisanomisuhan alla.

Alankomaat on Euroopan suurimpia lihanviejämaita. Maan viranomaisten mukaan pääosin epävakailla sopimuksilla palkatut työntekijät muodostavat alan työvoimasta jopa 90 prosenttia, The Guardian kertoo.

Britanniassa lihateollisuus taas kärsii joulusesongin alla työvoimapulasta. Monet alalla työskentelevät itäeurooppalaiset työntekijät palasivat kotimaihinsa koronapandemian aikana eivätkä ole palanneet.

The Guardianin mukaan Britannian ammattiliitot arvioivat, että välitysfirmojen ja alihankinnan kautta tulleiden työntekijöiden määrä lisääntyy, koska paikalliset ihmiset eivät halua työskennellä alalla. Ammattiliitot vaativat, että Euroopassa kielletään haavoittuvassa asemassa olevien työntekijöiden palkkaaminen lihateollisuuteen.

EU:N jäseneksi liittyi vuosituhannen alussa uusia maita, mikä laajensi myös työmarkkinoita liikkumisen vapauduttua. The Guardianin mukaan työntekijät esimerkiksi Romaniasta, Liettuasta, Latviasta, Puolasta ja Unkarista ovat valmiita muuttamaan työn perässä toiseen maahan.

Kun esimerkiksi Puolan talous koheni ja halvan lisätyövoiman tarve kasvoi, markkinoiden katse laajentui Itä-Eurooppaan kuten Ukrainaan ja Valko-Venäjälle sekä Aasian maihin kuten Vietnamiin, Intiaan ja Kiinaan.

EU:n työkomissaari Nicolas Schmit sanoi lehdelle, että unionin jäsenvaltioiden on noudatettava työlainsäädäntöä.

”EU:n lainsäädäntö on selvä: kaikille välitysfirmojen ja alihankkijoiden kautta palkatuille työntekijöille on taattava samat oikeudet kuin vakituisille työntekijöille. Kansallisten viranomaisten on pantava nämä säännöt täytäntöön”, Schmit sanoi.