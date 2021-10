Jos jokin tuleva hallitus haluaisi kääntää ilmastopolitiikan peruutusvaihteelle, voisi päätöksen haastaa oikeusteitse.

Suomessa ei toistaiseksi ole nähty muualla Euroopassa yleistyviä ilmasto-oikeudenkäyntejä, joissa valtiot ovat joutuneet puolustamaan ilmastopolitiikkaansa oikeudessa – ja joissain tapauksissa oikeuden määräyksellä kiristämään päästötavoitteitaan. Tämä voi olla muuttumassa. Ainakin valmisteilla oleva ilmastolain uudistus on avaamassa oikeustapauksille selkeän väylän.

Uudistuksella päivitetään nykyistä, vuonna 2015 voimaan tullutta ilmastolakia. Uudistuksella hallituksen tavoite tehdä Suomesta hiilineutraali vuonna 2035 kirjataan lakiin.

Lakiin on tarkoitus kirjata myös päästövähennyspolku tuleville vuosikymmenille: vuoteen 2030 mennessä päästöjen pitää vähentyä 60 prosenttia, vuoteen 2040 mennessä 80 prosenttia ja vuoteen 2050 mennessä 90–95 prosenttia.

Lisäksi maankäyttösektori eli maaperän päästöt ja metsien hiilinielut otetaan mukaan ilmastolain piiriin.

Lakiluonnos oli lausuntokierroksella, joka päättyi syyskuun alussa. Hallituksen lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi vuoden alussa.

Yksi osa uudistusta on, että muutoksenhakumahdollisuus kirjataan lakiin entistä selvemmin. Jossain määrin muutoksenhaku on ollut mahdollista jo nykyisen lain puitteissa.

Lakiluonnoksen mukaan oikeus hakea muutosta olisi valtakunnallisesti toimivilla ympäristöjärjestöillä, ely-keskuksilla sekä saamelaisten ja kolttien edustajilla. Lisäksi muutosta voisi hakea kuka tahansa taho, jonka oikeutta ja etua päätös koskee. Muutosta valtioneuvoston päätökseen haettaisiin korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

”Jos joku ympäristöjärjestöistä esimerkiksi katsoo, ettemme ole polulla, joka johtaa ilmastolaissa oleviin päästövähennyksiin, niin olisi mahdollista hakea muutosta”, sanoo talousoikeuden professori Ari Ekroos Aalto-yliopistosta.

Missä tilanteessa valtion ilmastopolitiikkaa sitten haastettaisiin oikeusteitse? Ekroos uskoo, että tilanne voisi olla edessä esimerkiksi tilanteessa, jossa valtaan tulisi hallitus, joka haluaisi radikaalisti kääntää ilmastopolitiikan kurssin.

”Sellaisessa tapauksessa kysymys tulisi esille ihan varmasti”, Ekroos sanoo.

”On tietysti muistettava, että koska tahansa voidaan muuttaa ilmastolakia. Hallitus voi muuttaa lain ja sen tavoitteet toisenlaisiksi. Mutta tosiasiassa kansallisen ilmastopolitiikan liikkumavara on aika pieni, koska Euroopan unioni tulevassa ilmastolainsäädännössä määrittää entistä selkeämmin, kuinka paljon Suomi voi päästää ja millaiset hiilinielut meillä pitää olla.”

Valtiot joka puolilla maailmaa mutta etenkin Euroopassa joutuvat nyt puolustamaan ilmastotoimiaan oikeuden edessä. Erilaisia ilmasto-oikeudenkäyntejä on vireillä joidenkin arvioiden mukaan satoja.

Kenties tunnetuin tapaus on niin kutsuttu Urgenda-oikeudenkäynti, jossa Hollannin korkein oikeus joulukuussa 2019 velvoitti maan hallituksen kiristämään päästövähennystavoitettaan.

Huhtikuussa Saksassa perustuslakituomioistuin antoi päätöksen, jonka mukaan maan ilmastopolitiikka rikkoo tulevien sukupolvien ihmisoikeuksia, koska vastuu ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä jää liiaksi tuleville sukupolville.

Päätöksen seurauksena hallitus aikaisti hiilineutraaliustavoitetta ja kiristi lähivuosikymmenten päästövähennystavoitteita.

Heinäkuussa Ranskassa korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen, jossa se katsoi, että valtion ilmastotoimet ovat riittämättömiä tavoitteisiin nähden ja määräsi valtion sakkojen uhalla kertomaan lisätoimista maaliskuuhun 2022 mennessä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on parhaillaan käynnissä portugalilaisten lasten nostama kanne 33:a valtiota kohtaan. Kyseessä on ensimmäinen ilmastokanne, jonka ihmisoikeustuomioistuin on koskaan ottanut käsittelyyn.

”Näyttäisi siltä, että nämä ovat yleistymään päin”, Ekroos sanoo.

”Tämä on hyvin mielenkiintoinen ilmiö. Ikään kuin oikeudellista tietä halutaan poliittisia tavoitteita. Sinänsä se ei ole tavatonta, sitä on tapahtunut aiemminkin. Näyttäisi siltä, että ilmastoasioissa ne, jotka nostavat juttuja, ovat ajautuneet poliittisista tietä umpikujaan ja haluavat viedä asiaa eteenpäin oikeudellista tietä.”

Ekroos uskoo, että jutuilla on nyt myös aiempaa paremmat mahdollisuudet menestyä.

”Ilman muuta. Meidän kaikkien tietoisuus ilmastoasioista on korkeampi kuin koskaan.”

Ekroosin mielestä ilmasto-oikeudenkäynnit kertovat siitä, kuinka ilmastonmuutoksesta tulee uudenlainen oikeudellinen kysymys.

”Näinhän monesti tapahtuu. Jokin asia tulee tärkeäksi ja se oikeudellistuu uudella tavalla.”

Esimerkkejä oikeudellistumisesta voi hakea lähempääkin. Maankäyttö- ja rakennuslakia uudistetaan parhaillaan, ja lakiin ehdotetaan lisättäväksi yleinen ilmastosäännös, joka velvoittaa kuntia kaikessa kaavoituksessa.

”Se oikeudellistaa ilmastoasiat selvästi maankäytön suunnittelupuolella. Ei tarvitse olla mikään ennustajakaan kun sanoo, että siellä tulee jatkossa tapauksia ja aika paljonkin, joissa ilmastoasiat näyttelevät isoa roolia.”

Ympäristöjärjestöt ovat juhlineet tuoreita ilmasto-oikeudenkäyntejä voittoina, mutta Ekroosin mukaan oikeudellistumiskehitykseen liittyy iso periaatteellinen kysymys siitä, missä menee politiikan ja juridiikan raja. Jos tuomioistuimen valta kasvaa, politiikan alue kapenee.

”Ei se ole pelkästään hyvä asia. Koska sehän voi muuttua moneen suuntaan. Tuomioistuimet voivat olla konservatiivisia tai hyvin edistyksellisiä.”

Fakta Ilmastolaki uudistuu Nykyistä, vuonna 2015 voimaan tullutta ilmastolakia uudistetaan parhaillaan. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi vuoden alussa.

Lakiin kirjataan tavoite tehdä Suomesta hiilineutraali vuonna 2035. Lisäksi lakiin kirjataan päästövähennystavoitteet vuosille 2030, 2040 ja 2050.

Konkreettisemmin päästövähennystoimista ja sektorikohtaisista päästövähennyksistä linjataan ilmastolain alle kuuluvissa suunnitelmissa, joita nykyisin on kolme.

Pitkän aikavälin suunnitelma ulottuu vuoteen 2050 ja kattaa kaikki Suomessa syntyvät päästöt.

Keskipitkän aikavälin suunnitelma ulottuu vuoteen 2035. Siinä listataan keinot päästöjen vähentämiseen päästökaupan ulkopuolisilla aloilla, kuten liikenteessä, maataloudessa ja kiinteistökohtaisessa lämmityksessä.

Sopeutumissuunnitelmassa käsitellään toimia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

Lakiluonnoksessa esitetään, että ilmastolakiin sisällytettäisiin neljäs suunnitelma, joka koskee maankäyttösektoria eli maaperän päästöjä ja metsien hiilinieluja.

Lakiluonnoksessa esitetään, että tietyille tahoille tulisi mahdollisuus hakea muutosta valtioneuvoston päätöksiin eli käytännössä ilmastolain alaisiin suunnitelmiin.

