Lukijoiden kokemusten perusteella työpaikoilla on epäselvyyttä varsinkin siinä, mitä asioita missäkin sovelluksessa hoidetaan.

HS:n kyselyssä varsinkin etäkokoukset jakoivat mielipiteitä. Osa koki säästävänsä aikaa, osa taas imeytyvänsä loputtomaan kokousputkeen, jossa ei ehdi edes vessaan.

Digitaalinen työpäivä on ollut monen tietotyöläisen arkea koko koronapandemian ajan. Osassa työpaikoista digitaalisten työkalujen käyttö hakee edelleen rutiinia ja erilaiset piippaavat sovellukset kuormittavat työntekijöiden päivää.

HS kysyi lukijoiden omia kokemuksia etätyön aiheuttamasta digihälystä ja siitä, millaista se käytännössä on. Vastauksia kyselyyn tuli 173. Vastaajista 70 prosenttia oli naisia ja 27 miehiä. Kolme prosenttia vastaajista kertoi sukupuolensa olevan muu kuin nainen tai mies. Kaikki vastaajat olivat täysi-ikäisiä.

Artikkelissa käytettävät sitaatit ovat poimintoja kyselyn vastauksista. Julkaisemme sitaatteja vain sellaisilta vastaajilta, joiden henkilöys on HS:n tiedossa.

Lue lisää: Slackin ja Teamsin kaltaisten pilvipalvelujen piti tehdä työstä helppoa. Nyt työpaikoilla on vakava ongelma, joka ei tunnu olevan kenenkään vastuulla.

Vastaajista 92 prosenttia sanoi digitaalisten työkalujen määrän lisääntyneen koronapandemian aikana. Jakautumista oli siinä, haluavatko ihmiset vähentää työkalujen käyttöä pandemian väistyessä. Hiukan yli puolet eli 56 prosenttia toivoi käytön vähenevän, loput eivät.

Työpaikoilla on vastausten perusteella yksi selkeä ongelma ylitse muiden – erilaisia viestikanavia on liikaa. Kun työkoneen näyttö ja puhelimen ruutu täyttyvät pahimmillaan viiden eri kanavan viesteistä, työtehtäviin on vaikeampi keskittyä ja työstä tulee entistä pirstaleisempaa.

Vastausten perusteella useat kokevat, että oma työorganisaatio ottaa käyttöön jatkuvasti uusia työkaluja vain, koska ne ovat käteviä tai kivoja, ei siksi, että niistä olisi itsessään juuri hyötyä.

”Uusia digityökaluja otetaan käyttöön ennen kuin entistenkään käyttömahdollisuuksia on tutkittu tai käytännöistä sovittu.” Nainen, 31

Vastaajista huomattava enemmistö koki, että työpaikan käytännöt erilaisten sovellusten käytöstä ovat joka täysin tai ainakin osin epäselviä. Osa vastaajista kertoi, että käytännöistä on ohjeistettu, mutta ohjeet ovat hukkuneet työpaikan sisäisen verkon eli intranetin syövereihin.

Vaikka olisi ohjeita, ne saattavat olla vanhentuneita tai niitä ei yksinkertaisesti noudateta, edes esimiesportaassa.

”Pomo saattaa laittaa tiedotteita välillä sähköpostiin, välillä Teams-kansioon. Osa tulee Whatsapp-viestinä työkännykkään, osa omaan puhelimeen. Asioita menee ohi, kun on monta viestintäkanavaa, joita tulee seurata muun työn ohessa.” Nainen, 45

Tiimivalmentajana teknologia-, data- ja designyritys Solitassa työskentelevä Sini Mokkila kertoo, että heillä digityökalujen pariin on siirrytty hyvinkin itseohjautuvasti. Yhteisön sisällä on jaettu keskinäisiä vinkkejä työkalujen käytöstä.

Solitassa viestisovellus Slackia käytettiin jo ennen pandemiaa, joten käytännöt olivat ennestään tuttuja. Mokkila on kuitenkin huomannut, että joissain asiakasyrityksissä, joissa chattia ei ole ennen järjestelmällisesti käytetty, digitaalinen viestintä on edelleen sekavaa.

HS:n kyselyn perusteella yleistä oli epäselvyys myös siinä, mitä missäkin kanavassa tulee viestiä. Mikä on tarpeeksi tärkeää sähköpostilistalle, mitä taas voi päättää Teams-ketjussa tai työpaikan Whatsapp-ryhmässä?

Entistä sekavamman digitaalisesta työpäivästä tekee se, että samassa organisaatiossa on useampia ryhmiä, tiimejä tai osastoja. Kyselyyn vastanneista moni koki, että käytännöt oman tiimin kesken ovat selkeät, mutta toinen tiimi samassa yrityksessä toimiikin ihan toisella tavalla.

”Eri yksiköillä ja tiimeillä erilaiset käytännöt, ihan villiä ja sekavaa!” Nainen, 58

Muutama vastaaja kaipasi myös linjauksia siitä, pitääkö työpäivän aikana olla jatkuvasti tavoitettavana. Ja jos pitää, minkä kanavan viestit ovat kiireellisimpiä. Eräs vastaaja koki jäävänsä pois päätöksenteosta keskittyessään työtehtävään.

”Jos keskityn tiettyyn tehtävään vaikka tunniksi, jossain kanavassa keskustelu [johon minunkin _ehkä_ olisi pitänyt osallistua] on voinut jatkua jo jopa päätöksentekoon saakka.” Mies, 54

Pieni osa vastaajista piti työpaikkansa käytäntöjä selkeinä eikä kokenut erilaisten kanavien aiheuttavan juuri ongelmia työpäivän aikana.

Asiantuntijatyössä työskentelevä Pyry Mustonen on ollut etätöissä 99 prosenttia koronapandemia-ajasta. Varsinaisia uusia alustoja ei Mustosen työpaikalla ole otettu käyttöön, mutta vanhojen työkalujen hyödyntäminen on etäaikana tehostunut.

Käytännöt siitä, mitä missäkin kanavassa viestitään, eivät ole syntyneet Mustosen mukaan luonnollisesti, vaan ne ovat vaatineet selkeitä linjauksia organisaatiolta sekä yhteistä pohdintaa.

Jotkut vastaajat kaipasivat erilaisten sovellusten käyttöön lisää teknistä koulutusta. Enemmistö koki, että ongelmat eivät johdu puutteellisista taidoista vaan nimenomaan huonosta organisoinnista.

Aiemmin HS Vision artikkelissa aihetta kommentoinut Microsoftilla työskentelevä konsultti Riikka Gassen kumosi väärinkäsityksen, jonka mukaan huono digitaalinen työpäiväkokemus johtuisi työntekijöiden taidoista.

Gassenin mukaan vaikeuksista syytetään usein työntekijöiden muutosvastarintaa, vaikka kyse on siitä, ettei työntekijöiden tarpeita tai huolia kuunnella.

Sini Mokkila kehottaa avoimeen keskusteluun digityökaluista. Työyhteisön kesken tulisi käydä läpi selkeät pelisäännöt siitä, mitä keneltäkin odotetaan ja mikä työkalujen tarkoitus on.

”Voi esimerkiksi sopia, että sähköpostia ei tarvitse katsoa joka päivä, mutta chattia pitää. Ja että lounastauko on todella lounas, eikä sinä aikana tarvitse vastailla missään tai olla kokouksessa”, Mokkila sanoo.

Hänen mukaansa työntekijöille voi kehittyä etäaikana mielikuva, että kaikissa kanavissa pitää olla jatkuvasti läsnä ja kaikki viestit pitää lukea heti.

”Eihän sellaiseen kukaan pysty. Työssä täytyy olla myös taukoja.”

Korona-ajan tavaramerkiksi muodostuneet etäkokoukset herättivät kyselyyn vastanneissa monenlaisia ajatuksia. Osa piti Teams-kokouksia taivaanlahjana, joka tehostaa työntekoa, karsii turhaa lätinää ja säästää aikaa. Toiset taas kaipasivat kasvokkaista vuorovaikutusta ja kokivat joutuneensa loputtomaan etäkokousten putkeen.

”Tyhjänpäiväisten kampaviinerikokousten väheneminen on positiivinen asia.” Mies, 48

Osa vastaajista kertoi vapaa-ajan määrän lisääntyneen, kun turhia kokouksia on karsittu ja työmatkoihin ei mene aikaa. Eräs vastaaja kertoi esimerkiksi lajittelevansa pyykkejä kokousten aikana. Aikaa säästyy, ja jotain sivussa puuhatessa on helpompi keskittyä kuuntelemaan kokousta.

”Teams-palaverit ovat parasta korona-aikana. Ei tarvitse ahtautua pieneen täyteen neukkariin. Kamera pois päältä niin ei haittaa, onko tukka hyvin.” Nainen, 37

Pyry Mustosen työpaikalla on linjattu, että etäkokousten kesto on joko 25 tai 50 minuuttia. Näin säästytään pitkiltä etäpalaveriputkilta ja työhön tulee taukoja.

”Etäajassa ei usein näe toisen kalenteriin eikä tiedä, kuinka monta kokousta toisella on. Linjaus on panostusta digitaaliseen hyvinvointiin.”

Useassa vastauksessa kävi kuitenkin ilmi, että kaikilla työpaikoilla etäkokoukset eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Joissain organisaatioissa ”turhat” kokoukset eivät ole vähentyneet.

”Monella on parhaimmillaan menossa 2–3 kokousta ja yhteenkään ei keskitytä kunnolla. Vaikka työkaveri tietää minun olevan kokouksessa, niin hän olettaa minun silti olevan tavoitettavissa ja valmiina osallistumaan johonkin aivan muuhun.” Mies, 48

Osa vastaajista myös kertoi joutuneensa tai kuulleensa etäpalaveriputkista, joissa työntekijöille ei ole aikaa käydä edes vessassa. Kun kokousten välillä ei enää tarvitse siirtyä fyysisiä välimatkoja, voi seuraava kokous alkaa Teams-kalenterissa heti edellisen perään.

Teamsin lisäksi päänvaivaa aiheutti myös Whatsapp-viestisovellus, jota moni käyttää viestintään myös vapaa-aikana. Työasiat on vaikea jättää työajalle, jos kaverille viestiä laittaessa ei voi välttyä näkemästä myös työasioita koskevia viestejä.

Joidenkin vastaajien mielestä myös etätyö itsessään sekoittaa vapaa-aikaa työaikaan.

Mustonenkin kertoo kaipaavansa työmatkoja, jotka erottavat työajan luonnollisemmin vapaa-ajasta. Hän toivoo, että tulevassa hybridiajassa sekä etätyön että lähityön parhaita puolia hyödynnettäisiin ja oman työn järjestämiseen saisi vaikuttaa.

”Kuulun kyllä niihin ihmisiin, jotka kaipaavat toimistolle.”