Krypto­valuutoilla kauppaa käyvä hamsteri hämmästyttää: Jyrsijän tulos on parempi kuin monien ammattilaisten

Herra Goxx -nimisen hamsterin kaupankäyntiä voi seurata suoratoistopalvelu Twitchissä. Ilmiöstä vastaavat saksalaismiehet painottavat, että kyseessä on sataprosenttisesti viihdetuote, ei todellinen sijoitusvinkki.

Kryptovaluuttoja treidaava herra Goxx -hamsteri on noussut pienoiseksi someilmiöksi. Kuvakaappaus Youtube-videosta.

Moni sijoittaja on hurahtanut kryptovaluuttojen maailmaan ja havittelee niiden avulla rikastumista. Kryptovaluutat ovat tunnettuja arvaamattomuudestaan, ja niiden kurssia on liki mahdotonta ennustaa. Esimerkiksi tunnetuimman kryptovaluutan bitcoinin arvo on heitellyt tänä vuonna vuoristoratamaisesti.

Kesällä kryptomarkkinoille liittyi uusi treidaaja, joka on liikkeillään saanut monen leuat loksahtamaan. Eikä pelkästään siksi, että kauppojen kurssikäyrä on noin 20 prosentin ylämäessä ja tällä tuloksella taakse jää tukku ammattisijoittajia.

Markkinat ällikällä lyönyt treidaaja on nimittäin hamsteri, josta uutisoivat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja yhdysvaltalainen Fortune.

Jyrsijä on nimeltään herra Goxx, ja sen kaupankäyntiä voi seurata esimerkiksi suoratoistopalvelu Twitchin välityksellä. Toisinaan katsojien odotusta ei palkita, sillä hamsteri saattaa häipyä häkkinsä viereen rakennetusta, Goxx Capitaliksi nimetystä laatikosta – tai sitten se tapittaa vain paikoillaan.

Mutta kun herra Goxx on sijoituspäällä, se ratkoo sijoituskohteensa yksinkertaisin keinoin. Ensiksi se ”päättää” juoksupyörällä kaupankohteeksi osuvan kryptovaluutan muutaman kymmenen vaihtoehdon joukosta.

Sitten se sukeltaa läpi putkesta, joka kertoo, tuleeko valuuttaa myydä vai ostaa.

Alku oli kuoppainen, mutta tähän päivään mennessä hamsterin tulos peittoaa muun muassa Dow Jones -indeksin. BBC:n mukaan Herra Goxxin kurssi on hieman edellä jopa bitcoinia.

BBC:n mukaan ilmiön takana on kaksi kolmekymppistä saksalaismiestä, jotka kertovat vitsailleensa, pystyisikö hamsteri tekemään järkevämpiä sijoituspäätöksiä kuin ihmiset.

"Meistä tuntui, että nykyään kaikki kallistuu ja säästöjen kerryttäminen on erittäin vaikeaa näin korkeilla vuokrilla", nimettöminä pysyttelevät miehet kertoivat BBC:lle.

”Vaikuttaa siltä, että meidän sukupolvemme ei näe muuta mahdollisuutta kuin viskata säästöjään kryptomarkkinoille ilman mitään hajua, miten ne toimivat.”

Hamsterin nimikin on viittaus kryptomarkkinoiden arvaamattomuudelle. Se juontuu Mt. Gox -nimisestä yrityksestä, joka oli aikanaan merkittävä kryptovaluuttojen kauppapaikka. Sittemmin bitcoinpörssi kertoi joutuneensa tietomurron uhriksi, satojatuhansia bitcoineja varastettiin, ja yritys ajautui konkurssiin.

Goxxin Twitter-tilillä painotetaan, että hamsterin suoritukset ovat tyystin viihdettä eikä niitä tule ottaa oikeina sijoitusvinkkeinä. Myös jokainen striimilähetys sisältää varoitustekstin, joka kertoo ettei herra Goxx ole virallinen treidaaja.