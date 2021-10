UPM on päättänyt, että reheviä, aikoinaan ojitettuja korpikuusikkoja ei hakata enää kokonaan, vaan sen verran, että metsä uusiutuu itsestään. Tornatorilla avohakkuita vähennetään Itä- ja Pohjois-Suomen karuilla rämesoilla. Syyt rajuun muutokseen ovat raha ja ilmastonmuutos.

Tällainen on rehevä korpi. Kuusten joukosta nousee jokunen hieskoivu. Kostea maa on karhun-, seinä- ja kynsisammalten peitossa. Siellä täällä kasvaa käenkaalta, heiniä ja erilaisia sanikkaisia, kuten riidenliekoa, hiirenporrasta ja korpi-imarretta.

Metsäyhtiö UPM:lle kuuluva metsä on Janakkalassa Harvialan kartanon vanhoilla mailla.

Tässä metsässä, tai muissakaan UPM:n omistamissa rehevissä ojitetuissa korvissa, ei tästä syksystä lähtien tehdä enää lainkaan avohakkuita. Metsän hoito perustuu jatkossa niin sanottuun jatkuvaan kasvatukseen.

Päätös koskee noin 6:ta tai 7:ää prosenttia yhtiön omistamista metsistä.

Toinen suuri metsänomistaja Tornator on päätynyt vastikään samaan ratkaisuun osalla rämesoistaan. Ja vastaavaa toimintatapaa suosittelee yhä useammin osakkailleen myös esimerkiksi Metsä Group.

Metsäyhtiöt ovat siis tekemässä nopean suunnanmuutoksen jatkuvan kasvatuksen suuntaan, vaikka käsite on tuntunut olevan monelle metsäjohtajalle lähinnä kirosana.

Mistä muutos johtuu?

Sen ymmärtämiseksi pitää ymmärtää, että metsiä on monenlaisia.

Aikanaan Janakkalan korpi oli kituliaasti kuusta ja hieskoivua kasvavaa suota.

Mutta kuten monet muutkin rehevät ja ravinteikkaat suot, silloinen omistaja eli Rosenlew-yhtiö ojitti sen joskus 1960- tai 1970-luvulla. Ojituksen uskottiin edistävän metsän kasvua, minkä se tekikin.

Samassa yhteydessä suon puusto todennäköisesti kaadettiin. Ojituksen jälkeen vedenpinnan taso laski ja alueen valtasi koivikko.

”Täällä on luultavasti tehty jossain vaiheessa verhopuuhakkuu, eli hieskoivut on kaadettu ja niiden varjossa kasvaneet kuuset on jätetty kasvamaan”, metsäasiantuntija Mikko Pirilä sanoo.

Metsän historia on valistuneen arvauksen varassa, koska vanhoja metsänhoitosuunnitelmia ei ole tallessa.

UPM Metsän sidosryhmäsuhteiden johtaja Sami Oksa kertoo, että UPM:n omistuksessa olevista puolen miljoonan hehtaarin metsistä viidesosa on suojeltu. Kuvassa hänen takanaan metsäasiantuntija Mikko Pirilä.

Kaksi vuotta sitten korpimetsän puusto tuli korjuuikään. Normaalisti se olisi tarkoittanut, että lähes kaikki puut olisi kaadettu, sammaloituneet ojat olisi kaivettu auki, maanpinta olisi mätästetty ja mättäille olisi istutettu uudet kuusentaimet.

Näin ei kuitenkaan menetelty. Tässä korvessa päätettiin kokeilla jo silloin jatkuvaa kasvatusta tai ”eri-ikäisrakenteista kasvatusta”, niin kuin UPM haluaa toimintamallia kutsua.

Se tarkoittaa, että vain järeimpiä ja liian tiheästi kasvavia puita korjattiin niin sanotulla poimintahakkuulla ja metsän annetaan nyt uusiutua itsestään.

Suomen maapinta-alasta noin kolmasosa on suota. Talousmetsistä noin viidesosa on turvemaita eli ojitettua tai ojittamatonta suota.

Suot saatiin kasvamaan kunnolla puuta, kun ne ojitettiin sotien jälkeisinä vuosikymmeninä, usein valtion rahallisella tuella. Kaikista Suomen soista puolet on ojitettu maa- ja metsätalouden käyttöön.

Ojituksia tehtiin innokkaasti vielä 1980-luvullakin. Nykyään ojittamattomat korpisuot on lailla suojeltu.

Vuosikymmeniä sitten kaivetut ojat ovat sammaloituneet ja tukossa. Jos metsä avohakattaisiin, ojat kaivettaisiin auki, ettei vedenpinta nouse. Näin ei enää UPM:n metsissä tehdä.

Ojitus on aiheuttanut monenlaista riesaa. Ojien vesi päätyy järviin, joihin kulkeutuu veden mukana ravinteita ja humusta. Ojitusvedet ovat rehevöittäneet ja tummentaneet monen puron, joen ja järven vedet.

UPM:nkin korpisuon vedet on johdettu kokoomaojaan, joka laskee läheiseen Sääjärveen.

Kymmenen viime vuoden aikana on paljastunut vielä hankalampi murhe. Tutkimusten mukaan ojitetut suot päästävät ilmaan erityisen paljon hiilidioksidia ja toista kasvihuonekaasua typpioksiduulia.

Kun turve ojituksen seurauksena kuivuu, se saa happea, alkaa lahota ja tuottaa päästöjä.

Jatkuvasta kasvatuksesta toivotaan ratkaisua sekä vesistö- että päästöongelmiin.

Puut ovat nimittäin tärkeitä suon vedenpinnan sääntelyssä. Nykytiedon mukaan noin 120 kuutiota puuta hehtaarilla riittää haihduttamaan niin paljon vettä, että ojitetun suon pohjaveden pinta pysyy suurin piirtein vakaana noin 30–40 senttiä maanpinnan tason alapuolella.

Jos kaikki puut hakataan, vedenpinta nousee. Vuosien mittaan sammaloituneet ja tukkiutuneet ojat on siis kaivettava auki, jos maalla halutaan vielä kasvattaa puuta. Kunnostetusta ojasta ravinteet ja humus lähtevät taas liikkeelle.

UPM:n Heli Viiri, Mikko Pirilä ja Sami Oksa ylittävät metsäalueen ympäröivän leveän ojan.

Vedenpinnan nousu aiheuttaa myös uuden ongelman.

Veden alle jäävä turve alkaa hajota muun muassa metaaniksi, joka on hiilidioksidia paljon voimakkaampi kasvihuonekaasu. Tosin metaani hajoaa ilmakehässä noin kymmenessä vuodessa toisin kuin hiilidioksidi.

”Uudella kasvatustavalla vähennetään hyvin todennäköisesti ainakin vesistökuormitusta. Kasvihuonekaasupäästöjenkin kannalta se on todennäköisesti avohakkuita parempi kasvatustapa sellaisilla mailla, joilla metsä uudistuu hyvin”, suometsien ympäristövaikutuksia Helsingin yliopistossa ja Luonnonvarakeskuksessa (Luke) tutkiva Paavo Ojanen sanoo.

”Todennäköisesti”, sillä kasvatustavan muutoksen vaikutuksesta päästöihin ei voi sanoa vielä mitään aivan varmaa. Tutkimukset ovat kesken.

Turvemaiden päästöt ovat ylipäätään hyvin monimutkainen ilmiö. Luonnontilaiseltakin suolta tulee päästöjä.

UPM päätti silti toimia nyt, koska tutkimukset kestävät kymmeniä vuosia ja sitä aikaa ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta ei oikein ole.

Korvet, jotka on ojitettu 40–60 vuotta sitten, ovat nyt myös korjuuiässä, joten jokin ratkaisu oli tehtävä.

”Ojituksiin on käytetty aikanaan valtavia summia rahaa, ja puuston arvo on mittava. Sekään ei olisi hyvä ratkaisu, ettei tehdä mitään ja puut lahoavat sinne. Siinä saataisiin lahoavien puiden tuottamat hiilidioksidipäästöt ja metaanipäästöt vielä päälle”, UPM:n metsänhoidon kehityspäällikkö Heli Viiri sanoo.

Tutkija Paavo Ojanen uskoo, että metsäyhtiöiden päätösten taustalla on myös uhka, että hakkuut soilla kielletään kokonaan, jos mitään ei tehdä ympäristöhaittojen vähentämiseksi.

”On silti hyvä, että jotain tehdään, koska ojitettujen metsien tilanne on muuten niin huono”, hän sanoo.

Oli hoitotapa mikä tahansa, suotavaa olisi, että puusto tavalla tai toisella uudistuisi, sillä puut sitovat ilmasta hiiltä. Ne ovat myös arvokasta raaka-ainetta.

Miltä uudistumistilanne Harvialassa näyttää? Viiri tutkii metsäkoneen ajouraa.

”Karkkilassa taimia oli ihan mattona. Täällä on huomattavasti harvemmassa”, hän sanoo.

Viiri viittaa Karkkilassa olevaan toiseen korpikohteeseen, jossa uudistumista ja jatkuvan kasvun muita seurauksia tutkitaan Luken kokeessa.

Siellä täällä on tuoreita kuusen taimia. Heli Viirin mukaan kuusi ei tuota hyvää siementä joka vuosi. Viime ja edellisvuosi olivat kuitenkin hyviä siemenvuosia.

Varjossa kituuttanut kuusentaimi on jo ehkä 30-vuotias mutta yltää hädin tuskin polveen.

Harvialassa poimintahakkuun tehnyt metsäkoneen kuljettaja on kaatanut puita eteensä niin, että karsitut oksat toimivat samalla maanpinnan suojana telojen alla.

Sen verran pinta on rikkoutunut, että siemenet ovat itäessään löytäneet ravinteikkaan kasvualustan. Siellä täällä näkyy terhakka kirkkaanvihreä kuusen alku. Ajouran ulkopuolellakin on yksittäisiä taimia mutta hyvin harvassa.

”Muualla sammal on niin paksua, että ne eivät ole oikein itäneet”, Viiri sanoo.

Maassa näkyy muitakin kuusen taimia, jotka ovat kituuttaneet tiheässä metsässä jo ennen poimintahakkuuta. Viiri arvelee, että noin 30 senttiä korkea taimi saattaa hyvin olla 15 vuoden ikäinen.

” Jatkuva kasvatuskaan ei ole ongelmatonta.

Myös hieskoivun taimia on ajouralla siellä täällä. Koivu ei kasva hyvin jäljelle jääneiden puiden varjossa.

”Yksi seuraus jatkuvasta kasvatuksesta on metsien kuusettuminen. Kuusi on meillä ainoa laji, joka menestyy varjossa”, Viiri sanoo.

Se puolestaan altistaa metsän tuholaisille ja taudeille, kuten kirjanpainajalle ja juurikäävälle. Sekalajinen metsä olisi terveempi.

Tuholaisille altistavat myös jatkuvan kasvatuksen hakkuissa väistämättä syntyvät vauriot jääville puille. Ajouran varrella näkyy pari kuusta, joiden latvat ovat katkenneet poimintahakkuussa.

Viiri on tutkinut metsätuhoja ja tauteja, joten hän tietää, mistä puhuu. Ongelmatonta ei siis jatkuva kasvatuskaan ole.

”Tämä on kuitenkin arvioitu parhaaksi tavaksi toimia”, hän toteaa.

Talousmetsiä hoidetaan keskimäärin puolentoista hehtaarin kokoisina kuvioina, joilla kasvaa samankaltaisissa oloissa, samassa kasvuvaiheessa olevaa metsää. Heli Viiri sanoo, että kaikkien rakastama marjametsä on useimmiten harvennettua, aikoinaan avohakattua metsää.

Tuloksia nähdään tällä ”kuviolla” parinkymmenen vuoden kuluttua. Kuvio tarkoittaa kerralla hoidettavaa metsäaluetta.

Keskimäärin kuvio on Suomessa puolentoista hehtaarin kokoinen eli noin 150x100 metrin kokoinen alue. Sen kokoinen on myös tyypillinen avohakkuualue. Ei siis kovin suuri.

Vähän matkan päässä puiden lomasta siintääkin yksi aukeaksi vastikään hakattu kuvio. Kenties siitä saadaan hyvä vertailukohta jatkuvan kasvatuksen korvelle.

”Se tiedetään jo nyt, että puun kasvu jää jatkuvassa kasvatuksessa keskimäärin 25 prosenttia heikommaksi. Kun käytetään jalostetusta siemenestä kasvatettuja taimia ja maa käsitellään niin, että ne lähtevät hyvään kasvuun, kasvu on huomattavasti nopeampaa kuin luontaisesti uudistuvassa metsässä”, Viiri sanoo.

Hitaampi kasvu tarkoittaa, että puusto sitoo vähemmän hiilidioksidia.

”Toivottavasti maaperän päästöjen väheneminen kompensoi sitä.”

Varmaa se ei ole. Rehevissä korvissa nyt kasvava puusto sitoo noin kaksi kertaa niin paljon hiiltä kuin maaperän turve päästää.

UPM omistaa metsiä Oulu–Kajaani-linjan eteläpuolella, missä on suhteellisen paljon juuri reheviä korpisoita.

” ”Meillä on tehty aika paljon aivan tarpeettomia kunnostusojituksia.” – Maarit Sallinen

Tiheässä kuusikossa maanpinta on paksun sammalen peitossa.

Tornatorin tilanne on toinen. Muun muassa entiset Stora Enson metsät omistavan yhtiön noin 640 000 hehtaarin metsistä iso osa on Itä- ja Pohjois-Suomessa. Siellä puustoiset suot eivät yleensä ole reheviä korpia vaan enimmäkseen mäntyä kasvavia rämeitä.

Tornatorin omistuksessa ojitettuja rämeitä on kymmeniätuhansia hehtaareita.

Kaikkein karuimpien rämeiden ojittaminen aikoinaan oli virhe. Niukat ravinteet eivät usein ole riittäneet puiden kunnolliseen kasvuun. Näilläkin soilla ojituksen jälkeen kasvanut puusto on tulossa korjuuikään.

Puun kasvu voi olla näillä rämeillä niin hidasta, ettei niitä kannata edes talouden näkökulmasta avohakata. Ojien kunnostaminen ja taimien istuttaminen maksaisi liikaa verrattuna puuston tuottoon.

Tornator on vastikään päättänyt, että karuilla rämesoilla aletaan lisätä jatkuvaa kasvatusta.

”Etenemme kuitenkin varovasti ja seuraamme tuloksia”, metsätalouspäällikkö Maarit Sallinen sanoo.

”Kun peitteisyyttä ylläpitävällä kasvatuksella supistamme vielä vesistö- ja ilmastopäästöjä, päätös jatkuvan kasvatuksen lisäämisestä oli aika luonnollinen”, Sallinen sanoo.

Kaikkein karuimpia soita ennallistetaan kokonaan, eli niistä kaadetaan ylimääräinen puusto ja pyritään palauttamaan ne luonnontilaan.

”Meillä on tehty aika paljon aivan kannattamattomia ja tarpeettomia kunnostusojituksia kohteissa, joissa ei kuitenkaan kasva puuta”, Sallinen sanoo.

Stora Enso ei enää omista suoraan metsää Suomessa, mutta se opastaa yksityismetsänomistajia. Metsäjohtaja Janne Partasen mukaan jatkuvaa kasvatusta tarjotaan yhtenä vaihtoehtona ja nimenomaan reheville korpisoille.

”Meidän käsityksen mukaan kasvatustapa pitää ratkaista korvissakin aina kohdekohtaisesti. Sen järkevyys riippuu esimerkiksi kohteen vesitaloudesta. Jos kunnostusojitukset pystytään välttämään jatkuvalla kasvatuksella, se voi olla hyvä tapa.”

Jatkuvaakin kasvatusta voi toteuttaa eri tavoin. Puita voidaan poimia hakkuissa yksittäin. Tai metsään voidaan hakata pieniä alle 0,3 hehtaarin eli noin 55x55 metrin aukkoja tai kapeita kaistaleita, jotka uudistuvat reunapuiden siemenistä.

Eri tavat sopivat eri kohteisiin.

Jatkossa UPM haluaa kuusikoihinkin noin 20 prosenttia lehtipuita. Ne ehkäisevät tauteja, parantavat metsän kasvua, heijastavat auringonsäteitä ja edistävät luonnon monimuotoisuutta.

Samaa sanotaan Metsä Groupista, joka on metsänomistajien omistama osuuskunta. Jatkuva kasvatus on metsäneuvonnassa yksi hoitomuoto muiden joukossa. Paras metsänhoitotapa pitäisi ratkaista jokaisella kuviolla erikseen.

”Tämä ei ole mikään koulukuntakysymys, vaan saman omistajan metsissä voi hyvin olla eri tavoin hoidettua metsää”, Metsä Forestin kehitysjohtaja Juho Rantala sanoo.

” Kangasmetsissä jatkuva kasvatus ei ole laajassa mitassa järkevää.

Hoitotavan muutos suometsissä ei tarkoita, että siitä olisi tulossa suurmetsänomistajillakaan hallitseva hoitotapa muissa metsätyypeissä.

Suurin osa UPM:nkin metsistä on erityyppisiä kivennäismailla kasvavia kangasmetsiä.

”Niissä jatkuva kasvatus ei ole laajassa mitassa järkevää”, Viiri sanoo.

Kangasmetsissä maaperän päästöt eivät ole ongelma. Uusimalla metsä istutetuilla taimilla se saadaan kasvamaan ja myös sitomaan hiiltä huomattavasti nopeammin kuin jatkuvan kasvatuksen metsä.

Edes luonnon monimuotoisuudella ei voi tutkimustiedon valossa oikein perustella avohakkuista luopumista kangasmetsissä.

”Tutkimusten mukaan monet lajit ovat riippuvaisia hakkuuaukeiden valoisista ja paahteisista olosuhteista. Aukeillakin on siis oma merkityksensä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä”, sidosryhmäsuhdejohtaja Sami Oksa UPM Metsästä sanoo.

Lajien monimuotoisuuden kannalta kangasmetsissä olennaista on riittävien suojavyöhykkeiden jättäminen vesistöille sekä esimerkiksi lahopuun määrä. Nämä otetaan huomioon kaikissa hakkuissa nykyään.

”Yli puolet uhanalaislajeista elää avoimissa lehdoissa, harjuilla ja palaneilla metsäalueilla. Silloin puhutaan hyvin pienestä prosentista metsiä, joiden oikealla hoidolla voidaan turvata valtaosa uhanalaisesta lajistosta ”, Oksa sanoo.