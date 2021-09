Tavoitteena on linjaliikenteen käynnistyminen viimeistään vuonna 2023.

Turun Satama haluaa käynnistää säännöllisen laivayhteyden Puolaan. Turun Satama on keskustellut asiasta puolalaisen Gdynian sataman kanssa, jonka kanssa se solmi vuonna 2019 aiesopimuksen yhteistyöstä.

Sopimuksen tavoitteena on säännöllisen rahti- ja matkustajalaivaliikenteen avaaminen Turun ja Gdynian välille, mutta Turun Sataman toimitusjohtajan Erik Söderholmin mukaan koronapandemia on hidastanut suunnitelmien etenemistä. Tänä syksynä neuvotteluja on tarkoitus tiivistää.

”Yhteisenä tavoitteena on linjaliikenteen käynnistyminen viimeistään vuonna 2023”, Söderholm kertoo Turun Sataman tiedotteessa.

Puolan pohjoisrannikolla sijaitseva Gdynia on yksi maan kolmesta suurimmasta satamasta. Viime vuosina satamassa on panostettu mittavasti sataman infrastruktuurin ja maayhteyksien kehittämiseen.