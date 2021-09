Facebookin ja sen omistaman Instagramin ikäraja on 13 vuotta, mutta tästä huolimatta yhtiö pyrkii kehittämään palveluistaan alaikäisiä houkuttelevia. Motivaattorina ovat sen kilpailijat kuten Snapchat ja Tiktok.

The Wall Street Journalin mukaan teknologiajätti Facebook kehittää keinoja, joilla se yrittää sitouttaa alle 13-vuotiaita sovelluksen käyttäjiksi.

Somejätti Facebook pyrkii kasvattamaan käyttäjäkuntaansa tekemällä palveluistaan entistä houkuttelevamman esiteineille, kertoo The Wall Street Journal (WSJ) osana laajaa yhtiöön liittyvää tutkivan journalismin sarjaansa.

Facebookin ja sen omistaman kuvapalvelun Instagramin ikäraja on 13 vuotta. Vuonna 2017 Facebook lanseerasi 6–12-vuotiaille tarkoitetun Messenger-sovelluksen, joka on kuitenkin saanut runsasta kritiikkiä suojatoimien pettämisen takia.

Yhtiö ilmoitti jo aiemmin tänä vuonna suunnittelevansa alle 13-vuotiaille suunnattua Instagram-palvelua, mutta tällä viikolla Instagramin johtaja Adam Mosseri kertoi, että sovelluksen kehitystyö keskeytetään. Mosserin mukaan yhtiö haluaa lisäaikaa keskustellakseen niin huoltajien, asiantuntijoiden kuin lainsäätäjien kanssa.

WSJ:n mukaan Facebookin ikärajoista huolimatta yhtiö yrittää houkutella alle 13-vuotiaita esiteinejä sovellustensa pariin tulevaisuutensa turvaamiseksi.

Facebook on tästä syystä koonnut tutkimusryhmän, jonka kolmen vuoden tavoitteena on luoda esiteinejä houkuttelevia ominaisuuksia sovellukseen. WSJ:n tiedot perustuvat sille vuodettuun aineistoon, joka on tarkoitettu Facebookin sisäiseen käyttöön.

”Miksi välitämme nuorista?” eräässä asiakirjassa vuodelta 2020 kysyttiin.

”He ovat arvokas, mutta vielä hyödyntämätön yleisö.”

WSJ:n mukaan viiden viime vuoden aikana Facebook on panostanut voimakkaasti siihen, että sen palvelut vetoaisivat 10–12-vuotiaisiin. Mallia ja motivaatiota se on hakenut kilpailijoistaan kuten Snapchatista ja Tiktokista.

Yhtiö on toteuttanut toistakymmentä tutkimusta, joiden avulla somejätti yrittää ymmärtää, mitkä sen ominaisuuksista puhuttelevat etenkin 10–12-vuotiaita lapsia, mitä mieltä he ovat Facebookin kilpailijoiden sovelluksista ja mitkä seikat huolettavat lasten huoltajia.

”Tabletteja ja puhelimia on kaikkialla, joten lapset käyttävät internetiä jo kuuden vuoden ikäisinä. Emme voi sivuuttaa tätä”, todettiin vuodelle 2018 päivätyssä asiakirjassa, joka on WSJ:n mukaan määritelty luottamukselliseksi.

”Kuvitelkaa Facebook-kokemus, joka on suunniteltu nuorille.”

Facebookin mukaan nuorten käyttäjien houkuttelemisessa ei ole mitään uutta. Instagramin johtaja Mosseri kirjoittaa WSJ:lle lähetetyssä lausunnossa, että kaikkien muiden teknologiayritysten tavoin Facebook haluaa houkutella nuorempia sukupolvia käyttäjikseen.

”Se kuitenkin eroaa täysin valheellisesta väitteestä, jonka mukaan yritämme tietoisesti hankkia käyttäjiä, jotka eivät ole tarpeeksi vanhoja käyttämään sovelluksiamme”, Mosseri kirjoittaa WSJ:lle.

Mossierin mukaan yhtiö on poistanut kolmen viime kuukauden aikana yli 600 000 käyttäjätiliä, jotka rikkovat sen ikärajoja.