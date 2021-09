Kuljettajien palkat nousseet jopa 40 prosenttia.

Euroopan unionista eronneen Britannian kriisiytynyt pula rekkakuskeista uhkaa nostaa hintoja entisestään joulun alla, varoittaa kuljetusala.

Britanniassa on nyt pula noin 100 000 kuljettajasta, kun brexit lopetti työvoiman vapaan liikkuvuuden EU-maista. Pula on nostamassa kuljetuskustannuksia ja kuljettajien palkkoja, mikä on heijastumassa myös tavaroiden hintoihin.

Punnan kurssi on heikentynyt syksyn aikana ja maan keskuspankki on arvioinut inflaation nousevan neljään prosenttiin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Inflaation nousu johtuu pankin mukaan enimmäkseen energian ja kulutustuotteiden kallistumisesta.

Kuljetusliikkeillä on nyt pahoja vaikeuksia löytää kuljettajia. Uutistoimisto Reutersin mukaan pula on johtanut jo siihen, että raskaiden rekkojen kuljettajille on tarjottu jopa noin 87 000 euron vuosipalkkaa.

”Raskaiden ajoneuvojen kuljettajille tarjoamme nyt 40 prosenttia korkeampaa palkkaa kuin neljä kuukautta sitten”, kertoi ProDrive-työvoimatoimiston kaupallinen johtaja Jordan Francis Reutersille.

Francis kertoi esimerkin kuljettajien tuntipalkoista: Kun vielä maaliskuussa tuntipalkka saattoi olla noin 16 euroa, on se nyt reilut 26 euroa. Lisäksi kuljettajille tarjotaan reilun tuhannen euron aloitusbonusta.

Hintojen nousu oli mielessä myös Reutersin haastattelemilla rekkakuskeilla Lontoossa.

”Kun palkat nousevat, heijastuu se myös kaikkeen siihen mitä toimitamme ja kaikkeen mitä hyllyiltä ostetaan”, sanoi 51-vuotias brittikuski Craig Holness Reutersille.

Holness ei uskonut kuljettajapulan helpottavan aivan pian, koska työolot eivät ole hääppöisiä eikä nuoria ala enää kiinnosta.

”Kuka nyt haluaisi olla enää rekkakuski? Helpompaa on näpytellä näppäimistöä”, Holness totesi.

Bensapulan lisäksi Britanniassa on koettu toimitusvaikeuksia myös esimerkiksi ruokakaupoissa, kun maatiloille ei ole enää tullut halpaa työvoimaa Keski- ja Itä-Euroopasta. Brexit-byrokratia vaikeuttaa myös tavarakauppaa EU:n ja Britannian välillä.