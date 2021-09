Take away -kuppeihin kehitettyjen muovittomien kansien valmistus alkaa Suomessa

Kannet tuo markkinoille kotimainen startupyritys The Paper Lid Company yhdessä Metsä Boardin kanssa.

Suomalainen startupyritys The Paper Lid Company tuo markkinoille muovittoman kartonkikannen take away -mukeihin. Mukana valmistuksessa on Metsä Groupiin kuuluva, pakkauskartonkeja valmistava Metsä Board.

Kierrätettävästä kartongista valmistettu kansi soveltuu yrityksen mukaan sekä kylmille että kuumille juomille.

Metsä Boardin pakkauspalvelujohtajan Ilkka Harjun mukaan muovijätteen määrän vähentäminen on nykyisin entistä tärkeämpää. Hänen mukaansa Metsä Board kehittää ja testaa jatkuvasti uusia kiertotaloutta tukevia innovaatioita.

”Kartonkikansi on loistava esimerkki juuri tällaisesta ratkaisusta”, Harju toteaa Metsä Boardin tiedotteessa.

Kierrätettävät kannet on valmistettu kartongista.

The Paper Lid Company kertoo, että sen Maskussa sijaitseva tuotantolaitteisto on valmiina täysimittaisen tuotannon aloittamiseen.

”Olemme työskennelleet jo vuosia sataprosenttisesti kierrätettävän kartonkikannen kanssa, ja nyt yhdessä Metsä Boardin kanssa olemme pystyneet luomaan toimivan ratkaisun”, The Paper Lid Companyn perustaja Matti Salonoja sanoo tiedotteessa.

Salonojan mukaan kartonkikannella on potentiaalia muuttaa take away -kuppien markkinoita.