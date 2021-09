Mediakonserni Sanoma on pyytänyt Euroopan komissiota määrittämään rajat Ylen toiminnalle viihde­sisällöissä ja oppi­materiaaleissa.

Suomen valtio katsoo, että mediayhtiö Sanoman tekemä kantelu Ylen viihde- ja opetussisällöistä perustuu pitkälti virheellisiin oletuksiin markkinasta, eikä siinä oteta riittävästi huomioon yleistä markkina­kehitystä ja Ylen erityisasemaa.

Muotoilut sisältyvät valtion täydentävään vastineeseen, jonka se lähetti torstaina Euroopan komissiolle.

Sanoma teki komissiolle toukokuussa kantelun, joka koskee Yleisradion sähköisiä oppimissisältöjä ja verkon tilaus­videopalveluja. Sanoman mielestä Ylen päätös laajentaa Areenan videosisältöjä ja lisätä digitaalisia oppimis­sisältöjä häiritsee markkinoita ja vaikeuttaa yksityisten mediayritysten toimintaa. Sanomalla on Suomessa merkittävää liiketoimintaa sekä suoratoisto­palveluissa että oppimateriaaleissa.

Komissiolle antamassaan vastineessa valtio puolustaa Ylen sisältöjä.

Suomen kannan mukaan jäsenmailla on oikeus määritellä julkisen palvelun tehtävä laajasti laadullisten kriteerien mukaan, eikä Ylen toimintaa voi rajoittaa vain sillä perusteella, että markkinoilla on jo yksityisiä toimijoita.

Valtio katsoo, että Yle Areena on Ylen alkuperäisen tehtävän jatke uudenlaisessa teknologisessa ympäristössä, ja että myös Sanoman kantelussaan esiin nostamat tosi-tv-sisällöt ovat Ylen tehtävän mukaisia. Sähköisistä oppi­materiaaleista valtio katsoo, että ne ovat marginaalisia eikä niitä ole tarkoitettu suoraan opetus­suunnitelman toteutukseen.

Täydentävä vastine ei ole kokonaisuudessaan julkinen. Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo, että se on pyytänyt komissiolta lupaa julkaista vastineen.

Suomea kohtaan on vireillä myös aiempi Yleisradion tehtävien laajuutta koskeva kantelu, jonka on tehnyt kaupallisen median edunvalvoja Medialiitto, jonka jäsen myös Sanoma on.

Tässä kantelussa on kyse Ylen verkon teksti­muotoisten sisältöjen laajuudesta, jota Medialiitto haluaisi rajoittaa. Asiasta on annettu hallituksen esitys, joka on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.

Helsingin Sanomat on osa Sanoma-konsernia.