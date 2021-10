Autontuojien ja autoteollisuuden yhdistyksen toimitusjohtajan mukaan veron poistumisella on etenkin psykologinen vaikutus, joka kannustaa sähköauton ostamiseen.

Ensirekisteröityjen sähköautojen autovero poistui lokakuun alusta alkaen. Samalla täyssähköautojen ajoneuvoveron perusveroa korotetaan. Korotus ja veron poisto eivät koske ennen lokakuuta käyttöön otettuja sähköautoja.

Täyssähköautojen autovero on ollut 2,7 prosenttia, ja Autoalan keskusliiton mukaan sen poistolla on merkitystä autoa ostavalle. Sen mukaan täyssähköautojen keskimääräinen autovero on ollut henkilöautoilla noin 1 500 euroa.

Suomessa sähköauton ostajalle tarjotaan myös 2 000 euron hankintatuki, jonka saa korkeintaan 50 000 euroa maksavaan autoon.

Autontuojien ja autoteollisuuden yhdistyksen toimitusjohtajan Tero Kallion mukaan autokaupan hintajoustossa on karkea nyrkkisääntö: hinnan laskiessa prosentin kysyntä kasvaa noin kaksi prosenttia.

”Uskon, että veron poistaminen tuo hieman piristystä täyssähköautomarkkinaan”, Kallio sanoo.

Hän ei kuitenkaan usko, että lokakuusta alkaen Suomessa rynnätään sähköautomarkkinoille.

Vaikka täyssähköautojen autovero ei ollut järin suuri, sen poistamisella on Kallion mukaan etenkin psykologinen vaikutus, joka kannustaa sähköauton hankkimiseen.

”Ensimmäistä kertaa 63 vuoteen Suomesta voi ostaa uuden auton ilman autoveroa”, Kallio toteaa.

Veron poistuminen vaikuttaa myönteisesti markkinoihin, arvioi Delta Auton automyynnin liiketoimintajohtaja Teemu Hakala. Tämänkaltaista muutosta on hänen mukaansa osattu odottaa, mutta rajuun ostopiikkiin hän ei usko.

”Täyssähköautojen vero on ollut suhteellisen pieni lähes mallissa kuin mallissa, joten hintaerot eivät tule olemaan järkyttävän suuria”, Hakala sanoo.

”Kaikki tällaiset muutokset ovat totta kai tervetulleita autoalalle.”

Myös Metroauton myyntijohtaja Hakan Akin on samoilla linjoilla. Veron poistuminen lisää hänen mukaansa kiinnostusta sähköautoja kohtaan ja tukee ostopäätöstä. Mitä edullisempi sähköauto on, sitä merkittävämpi etu on, Akin toteaa.

”Esimerkiksi 60 000–80 000 euron autoissa tuhannen tai kahden alennus on niin pieni osa kokonaishintaa, ettei se voi muuta kuin herättää kiinnostusta sähköautoja kohtaan ylipäätään”, Akin sanoo.

Sähköautomarkkinoita varjostaa tällä hetkellä autoteollisuuden maailmanlaajuinen komponenttipula, mikä näkyy myös Suomessa.

”Sirujen saatavuus vaihtelee autonvalmistajasta riippuen. Tilannetta saattaa helpottaa, jos valmistajalla on omalla mantereella tai jopa omassa maassa sirutehdas. Yhden merkinkin sisällä valmistaja saattaa ohjaa siruja tiettyihin malleihin, jolloin näiden mallien saatavuus on parempaa”, Tero Kallio sanoo.

Delta Auton Hakalan mukaan ketju on selvinnyt sirupulasta suhteellisen kuivin jaloin. Heidän myymiensä automerkkien sirusaatavuus on ollut hyvä, eikä toimituksissa ole havaittavissa lähiaikoina suuria notkahduksia.

”Mutta kyllä pula on vaikuttanut meidänkin toimituksiimme. Tämä on tietysti kurjaa asiakkaalle, sillä toimitusvaikeudet saattavat tulla yllätyksellisesti”, Hakala sanoo.

Sirujen ohjaamista säätelevät Tero Kallion mukaan paitsi kysyntä myös esimerkiksi Euroopan komission päästötavoitteet. Siksi valmistajat ohjaavat tarjolla olevia siruja vähäpäästöisiin autoihin. Toisaalta sähköautot myös vaativat moninkertaisesti enemmän siruja kuin polttomoottoriautot.