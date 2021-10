Wide ContentPlaceholder

Bitcoin-louhinta on synnyttänyt isoja päästöjä ja runsaasti roskaa, nyt louhijat kääntävät katseensa ydinvoimaan

Osa kryptovaluuttojen louhijoista on tekemässä sopimuksia vaikeuksissa olevia ydinvoimaloita operoivien yhtiöiden kanssa. Ydinvoima on hiiletöntä, ja laitoksissa on ylimääräistä kapasiteettia tuottaa sähköä.

