Kustannustukea hakeneiden määrä laski kolmannelta hakukierrokselta.

Lähes 15 000 yritystä haki koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi tarkoitettua kustannustukea sen neljännellä jakokierroksella, selviää Valtiokonttorin perjantaina julkaisemista tiedoista.

Kustannustuen neljännen hakukierroksen hakuaika päättyi torstaina.

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut koronapandemian takia. Sitä on tarkoitus maksaa joustamattomiin kustannuksiin ja palkkakuluihin.

Yritykset hakivat tukea nyt kolmen kuukauden kaudelle kuluvan vuoden maaliskuun ja toukokuun välillä.

Kustannustukea hakeneiden yritysten määrä laski kolmannelta hakukierrokselta, jolloin hakemuksia tuli lähes 22 000 kappaletta.

Valtiokonttori oli ehtinyt käsitellä noin 9 900 neljännen hakukierroksen hakemusta perjantaihin puoleenpäivään mennessä. Näistä hyväksyttyjä on noin 8 000 hakemusta, joiden perusteella yrityksille on jaettu kustannustukea 95 miljoonaa euroa.

Kolmannella hakukierroksella tukisumma kohosi lähes 300 miljoonaa euroon.

Neljännellä kierroksella eniten kustannustukea on toistaiseksi saanut Varkaudessa höyrykattiloita valmistava Sumitomo SHI FW Energia ja Tampereen Särkänniemi. Sumitomo on saanut tukea miljoonaa euroa ja Särkänniemi noin 700 000 euroa.

Kaikkiaan Valtiokonttori on jakanut kustannustukea tähän mennessä 704 miljoonaa euroa lähes 39 000 yritykselle.

Uutistoimisto STT:n mukaan elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi syyskuun alussa median taustatilaisuudessa, että kustannustuesta on tulossa viides jakokierros.

Lintilän mukaan viides kierros on aiempia kierroksia suppeampi ja se kohdentuu koronarajoituksista eniten kärsineille aloille, kuten ravintola- ja tapahtuma-aloille.