Karisma ei siirry kirjan sivuille – Wahlroosin omaelämäkerta on palvelus historiankirjoitukselle

Kirjan parasta antia on se, että Björn Wahlroos pudottaa myyttisen maineen saaneet johtajat ja pörssimaailman takapirut tavallisten kuolevaisten joukkoon.

Elämäkerta

Björn Wahlroos: Barrikadeilta pankkimaailmaan, Otava, 384 s.

”Nallen kanssa työskentely on niin hauskaa, että ei töistä tarvitsisi edes palkkaa maksaa”, sanoi hänen kollegansa takavuosina puoliksi leikillään.

Tämä on helppo uskoa, sillä Suomen talouselämän karismaattisin puhuja osaa ottaa yleisönsä. Älykkäät sivallukset ja provosoivat heitot pitävät yleisön hereillä, vaikka omat mielipiteet olisivat kaukana hänen käsityksistään.

Björn Wahlroosin omaelämäkerta Barrikadeilta pankkimaailmaan nostatti isot odotukset. Saammeko vihdoin vastaukset 1980-luvun ja 1990-luvun alun mysteereihin viihdyttävässä paketissa?

Paljastuvatko Kouri-kauppojen salat veroparatiiseista? Ketkä olivat Neitsytsaarten Khotso SA:n edunsaajia, kuka oli Jerseyn-saaren Avala-säätiön taustalla?

Kirjan alaotsikko Eräänlaiset päiväkirjat 1952–1992 lupaa tietoa Björn Wahlroosin rikastumisen kynnykselle saakka.

Wahlroosin investointipankki Mandatum & Co aloitti toimintansa syksyllä 1992. Sitä ennen Suomessa oli koettu jäykän pankkimaailman natinaa ja valtakamppailua, metsäteollisuuden muodonmuutos, uuden Nokian synnytystuskat ja pakkodevalvaatio.

Aineksia monenlaisiin paljastuksiin ja veijaritarinoihin on kosolti.

Wahlroosin omaelämäkerta lunastaa odotukset puoliksi. Kirjassa ei ole suuria paljastuksia tai yllätyksiä, mutta se sisältää kiinnostavaa uutta tietoa tapahtumien kulusta ja henkilöistä päätösten takana.

Kirjan muoto – kuten nimi vihjaa – on päiväkirjamaisen tarkka selvitys neuvotteluista ja tuntemuksista Björn Wahlroosin näkökulmasta. Päiväkirjoista näyttävät siirtyneen suoraan kirjan sivuilla muun muassa osakkeiden kappalehinnat, joita tekstissä on paljon.

” Wahlroos ehti elää vielä ajan, jolloin iso johtaja eli leppoisasti myös työajallaan.

Kappalehinnoilla oli ratkaiseva merkitys neuvottelutilanteissa, mutta tavallisen lukijan näkökulmasta ne ovat uuvuttavaa tietoa yli 30 vuotta myöhemmin. Lukija alkaa pitää itseään tyhmänä, kun ei hahmota Sammon, SYPin, Repolan, Nokian, Pohjola A:n ja Pohjola B:n markkahintaa vuonna 1989.

Hieman mielenkiintoisempaa tietoa tavalliselle lukijalle ovat tarkat päivämäärät ja kellonajat, jolloin Suomen taloushistorian suurimpia päätöksiä tehtiin – usein kellon ympäri.

Tässä Wahlroosin kirja tekee ison palveluksen historiankirjoitukselle.

Kirjoittajan huikea karisma ei sen sijaan siirry kirjan sivuille.

Vilahduksia Wahlroosin osuvista havainnoista on sentään siellä täällä, eivätkä aikalaiset ole aiemmin niistä tohtineet kirjoittaa. Wahlroos ehti elää vielä ajan, jolloin iso johtaja eli leppoisasti myös työajallaan.

Osuva on muun muassa kuvaus takavuosien huippujohtajien ruotsinkielisen pääoman Casimir Ehrnroothin ja suomenkielisen pääoman Yrjö Niskasen tutustumisesta:

”Casimir kertoi myöhemmin, että kun hän oli astunut ensimmäistä kertaa Suomi-Salaman talon edustustiloihin Lönnrotinkadun kiinteistön yläkerrassa, hän oli löytänyt Niskasen TV:n äärestä katsomassa jalkapallo-ottelua whiskygrogi kädessään. Casimir oli varma, että he tulisivat hyvin toimeen.”

Molemmat ovat jo edesmenneitä, mikä luultavasti on helpottanut julkista muistelemista.

Tämä kirja-arvio voi olla epäreilu Wahlroosia kohtaan sen vuoksi, että hän on kirjoittanut tekstin ruotsin lisäksi suomeksi vain muokkausapua saaden. Se on hieno saavutus keneltä tahansa, jonka äidinkieli on ruotsi.

Monet saman aikakauden johtajat ovat turvautuneet elämäkerroissaan ammattikirjoittajan apuun.

Ehkä hyvä ratkaisu olisi ollut yksi editointikierros lisää ammattimaisen kustannustoimittajan voimin.

Kirjan parasta antia on se, että Björn Wahlroos pudottaa myyttisen maineen saaneet johtajat ja pörssimaailman takapirut tavallisten kuolevaisten joukkoon.

Esimerkiksi jo edesmennyt meklari Henrik ”Hencka” Kuningas sai legendaarisen maineen kovapintaisena pörssivälittäjänä 1980-luvulla.

Wahlroos riisuu Kuninkaan vaatteista.

”Laskuvirhe oli ollut Henckan ja johtui hänen mukaansa siitä, että hänen käyttämäänsä Helsingfors Sparbankin mainoslahjalaskimeen ei mahtunut riittävästi numeroita. Todennäköisempää oli se, että laskin oli pieni ja Henckalla oli hyvin paksut sormet”, kirjassa kerrotaan 64 miljoonan markan laskuvirheestä, joka yli syntynyt yhden Kouri-kauppojen haaran kaupankäynnissä:

Uskottavia anekdootteja on ripoteltu kirjan sivuille sinne tänne.

Suomen talouden silloisella talouden mahtimiehellä ”Casimirilla oli lievä krapula,” johon väitellyt ”tohtori” Wahlroos määräsi Casimirin pyynnöstä korjaavia drinkkejä välilaskulla Pariisissa. Ilta muodostuikin sen jälkeen hyvin onnistuneeksi.

Osa Wahlroosin silloisista esimiehistä ei saanut arvostusta olleenkaan, joka tulee kirjassa esiin välillä terävästi. Nuori Wahlroos kävi rekrytointineuvotteluja 1985 Suomen Yhdyspankin johtokunnan jäsenen Ahti Hirvosen kanssa.

”Hirvonen taas sai minut ihmettelemään, miten selviytyisin organisaatiossa, joka valitsee hänenlaisensa toimitusjohtajan”, Wahlroos kirjoittaa.

Olisi mielenkiintoista nähdä Wahlroosin muistelmien se versio, jossa alkuperäiset luonnehdinnat ja adjektiivit ovat sensuroimattomina paikallaan.

Kirjoittaja on Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimittaja, joka työskenteli vierailijaprofessorina Tampereen yliopistossa 2012 –2013. Hän ohjasi opiskelijatyöryhmää, joka teki epävirallisen elämäkerran Björn Wahlroosista (Into 2013, 432 s.).