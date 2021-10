Suomi pitää häntäpäätä autojen sähköistymisessä Pohjoismaissa.

Norjassa joka kolmas uusi auto on Tesla.

Norjassa alle viisi prosenttia viime kuussa rekisteröidyistä uusista autoista oli bensiini- tai dieselkäyttöisiä.Yhteensä lähes 18 000 autosta 77,5 prosenttia oli täyssähköautoja ja runsaat 17 prosenttia hybridejä, norjalainen tieliikenteen etujärjestö OFV kertoo.

Ruotsissa kolmasosa syyskuussa rekisteröidyistä uusista autoista oli sähköautoja ja 21 prosenttia hybridejä. Tanskassa vastaavat luvut olivat reilut 22 prosenttia ja 23 prosenttia.

Suomessa ei vielä löydy tietoja syyskuulta, mutta elokuussa vain runsaat kymmenen prosenttia rekisteröidyistä uusista henkilöautoista oli täyssähköautoja ja vajaat 18 prosenttia ladattavia hybridejä, Tilastokeskus kertoo.

Suomessa rekisteröitiin elokuussa yhteensä vähän yli 2 200 sähkö- ja hybridiautoa, mikä on yli 50 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Silti Suomen sähköautoistuminen laahaa muita Pohjoismaita jäljessä.

Norja johtaa siirtymistä vihreämpään autoliikenteeseen, ei pelkästään Pohjoismaissa, vaan myös maailmalla. Yli puolet viime vuonna Norjassa ensirekisteröidyistä autoista oli sähköautoja.

Norja tukee sähköautokauppaa runsailla verohelpotuksilla ja muilla esimerkiksi pysäköintiä ja tiemaksuja koskevilla eduilla.

OFV:n mukaan sähköajoneuvojen osuus uusien autojen myynnistä oli 54 prosenttia, mikä toi yli kymmenen prosenttiyksikön kasvun edellisvuoteen verrattuna.

Länsi-Euroopan suurin öljyntuottaja on panostanut voimakkaasti sähköautoilun edistämiseen tukien avulla. Maan tavoitteena on, että kaikki myydyt uudet autot olisivat nollapäästöisiä vuoteen 2025 mennessä.

Norjalaisen sähköautojärjestön pääsihteeri Christina Bun mukaan Norjassa ollaan oikealla tiellä kohti tätä päämäärää. Sähköautot yleistyivät hänen mukaansa ensin rikkailla suurkaupunkialueilla, mutta nyt niitä myydään myös runsaasti harvemmin asutuille alueille.

”Tämä vahvistaa suuntauksen, jonka mukaan myös maaseutu on avosylin ottanut vastaan sähköllä kulkevia autoja nyt, kun markkinoilla on suuria hyviä autoja, joilla on pitkätoimintasäde”, Bu sanoo.

Norjassa lähes joka kolmas uusi auto oli Tesla. Amerikkalainen valmistaja hallitsee norjalaisia sähköautomarkkinoita 11 prosentin osuudella. Toyota yltää kakkossijalle 10 prosentin markkinaosuudella ja sitä seuraa Volkswagen ja Volvo.