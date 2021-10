Suomen finanssivalvoja ei ole aloittanut tänä vuonna yhtäkään tarkastusta, joka liittyy rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen rahalaitoksissa.

Finanssivalvonnan (Fiva) johto pääsee selvittämään eduskunnan pankkivaltuustolle, miksi rahanpesun tarkastustoiminta on jämähtänyt paikalleen kasvaneista resursseista huolimatta.

Eduskunnan pankkivaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman (sd) kertoo pyytäneensä Fivan johtajan Anneli Tuomisen tai ”hänen määräämänsä henkilön” kokoukseen kahden viikon päästä.

Helsingin Sanomat kertoi lauantaina ja sunnuntaina, että Suomen finanssivalvoja ei ole aloittanut tänä vuonna yhtäkään tarkastusta, joka liittyy rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen rahalaitoksissa. Viime vuonna tarkastuksia aloitettiin yksi, vuonna 2019 kolme ja vuonna 2018 yksi, selvisi Finanssivalvonnalle tehdystä tietopyynnöstä.

Tarkastusten määrät ovat jääneet polkemaan paikoilleen, vaikka kyseessä on yksi Fivan strateginen painopistealue: Rahanpesun estämis­tehtävissä työskentelevien fivalaisten määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2018 ja yli viisinkertaistunut vuodesta 2014. Rahanpesun estämistä vastaavassa toimistossa on nykyään töissä 11 henkilöä.

Pankkivaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo, että rahanpesun tarkastuksiin ohjattiin huomattavasti voimavaroja sen jälkeen kun Suomi oli saanut moitteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan toimintaryhmältä (FATF).

”Tarkastusten määrä suhteessa resursseihin ei ole tasolla, jota voin pitää hyväksyttävänä. Rahanpesun torjunta ei ole lähtenyt riittävän tehokkaasti käyntiin”, Lindtman sanoo.

Hän on yllättynyt asiasta.

”Että tällaisia käynnistysvaikeuksia on ollut. Siitä minulla ei ole ollut koko kuvaa tiedossani”, Lindtman sanoo.

Eduskunnan pankkivaltuusto vastaa Fivan yleisen tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden valvonnasta ja he voivat kutsua Fivan johtoa kuultavakseen.

”Nyt on syntynyt sellainen tarve” Lindtman sanoo.

Pankkivaltuuston puheenjohtaja Lindtman sanoo, että Fivan rahanpesun tarkastustoiminta on laitettava nyt kuntoon.

”Se on saatava ensin hyväksyttävälle ja sitten riittävälle tasolle. Kotimaisen rahanpesun tarkastustoiminnan pitää olla kunnossa senkin vuoksi, että tällä alalla tehdään paljon kansainvälistä yhteistyötä”, Lindtman sanoo.

Hänen mukaansa rahanpesun torjunnan merkitys on korostunut senkin vuoksi, että uusimmat tietovuodot ovat taas kertoneet kansainvälisten poliittisten päättäjien kytköksistä veroparatiiseihin.

Pankkivaltuusto nimittää Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenet. Fivan johtokunta asettaa finanssivalvonnan tavoitteet sen toimintalinjat sekä ohjaa ja valvoo näiden toteutumista ja noudattamista.

Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja, Suomen Pankin johtaja Marja Nykänen sanoo, että Fiva ei ole saavuttanut rahanpesun valvonnassa tavoitteita ”kaikilta osin”.

”Mutta hyvään suuntaan ollaan menossa”, Nykänen luonnehti maanantaina.

Hän sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että Fivan johtokunta on tehnyt osansa ja päätti lisätä rahanpesun valvonnan voimavaroja FATF:n moitteiden jälkeen.

”[Fivan] Operatiivisella puolella on ollut viivettä. Seuraamme jatkossakin tilannetta ja raportoinnin ja seurannan kautta annamme palautetta”, Nykänen sanoo.

Nykänen kertoo arvionaan viiveen johtuvan siitä, että uuden väen rekrytoiminen ja uuden toimiston rakentaminen on vienyt aikaa. Sen jälkeen korona keskeytti kaikki tarkastuksen paikan päällä.

Täytteen tyytyväisyyteen hänellä ei silti ole aiheitta.

”Finanssivalvonnan voimavarat ovat tarkkailun kohteena yleisemminkin. Siksi on tärkeää, että Fivan toiminta on kustannustehokasta kaikilta osin”, Nykänen muistuttaa.