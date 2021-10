Täyssähköauton omistava VTT:n Marko Paakkinen on asunut vuosia Tampereen keskustassa ilman mahdollisuutta koti­lataukseen – Milloin toiminta­matka-ahdistus on aiheellinen?

Sähköautoilu on nykyään vaivatonta, jos pystyy lataamaan autoaan kotona. Jos kotilatausmahdollisuutta ei ole, sähköautoilu hankaloituu.

Yksi sähköautojen myynnin pullonkauloista on niin sanottu range anxiety, jonka voi suomentaa toimintamatka-ahdistukseksi.

Sähköautoa ei uskalleta ostaa, koska niissä ahdistavat lyhyet toimintamatkat ja lapsenkengissä oleva latausinfrastruktuuri.

Ladattavat hybridiautot ovat menneet kaupaksi sähköautoja paremmin osin siksi, että niissä tämä ei ahdista: jos sähkö loppuu, polttomoottori vie kohteeseen.

Ahdistus on pahimmillaan ihmisillä, jotka eivät voi ladata autoa kotonaan, ja heitä on kaupungeissa paljon.

Onko sähköautoilu vaikeaa, jos kotilataus ei onnistu?

Marko Paakkinen

Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n tutkimustiimin johtaja Marko Paakkinen antaa suoraan kysymykseen suoran vastauksen: ”Ei ole.”

Paakkinen asuu Tampereen keskustassa seitsemättä vuotta täyssähköauton kanssa ilman kotilatausmahdollisuutta.

Noin 20 000 kilometriä vuodessa ajavan Paakkisen elämä on käynyt vuosi vuodelta helpommaksi, koska autot ja lataus­infrastruktuuri ovat kehittyneet.

Paakkisen ensimmäistä Nissan Leafia piti ladata vähän väliä, kun yhdellä akullisella pääsi noin sata kilometriä.

Nykysähköautot ovat ihan eri pelejä. Suomen myydyimmässä sähköautossa Volkswagen ID.4:ssä on parhaimmillaan yli 500 kilometriä toimintamatkaa.

Paakkinen lataa nykyistä Tesla Model 3 -autoaan yleensä kerran viikossa kauppa­reissujen yhteydessä tai parinsadan metrin päässä olevalla julkisella latausasemalla.

Julkisella latausasemalla akun saa Type 2 -pistokkeella tyhjästä täyteen 4–5 tunnissa ja hintaa tulee 7,5 euroa.

Jos Paakkinen käyttää pikalatausasemaa tai suurteholatausasemaa, joita on usein liikenneasemien tai kauppojen yhteydessä, aikaa menee puolesta tunnista tuntiin. Tällöin hintaakin tulee enemmän, keskimäärin 10 euroa ja kalleimmillaan 20–30 euroa.

” ”Kauppojen ja ostoskeskusten pihoille nousee hyvällä tahdilla pikalatausasemia.”

Ongelmiakin kaupunkisähköautoilussa on.

Paakkinen on huomannut, että kodin lähellä olevaan latauspisteeseen on joskus jonoja, vaikka sähköautoja ei vielä ole kovin paljon. Suomessa on tällä hetkellä yhteensä 82 000 sähköautoa ja ladattavaa hybridiautoa.

VTT ennustaa, että Suomessa voi olla vuoteen 2030 mennessä yli 600 000 sähkökäyttöistä autoa. Latausinfrastruktuuria pitää siis kehittää nopeasti.

”Tällä hetkellä asiointilataus kehittyy aika hyvin: kauppojen ja ostoskeskusten pihoille nousee hyvällä tahdilla pikalatausasemia.”

Hitaamman ja halvemman lataamisen asemat, joissa Paakkinenkin usein lataa autoaan, eivät ole yleistyneet yhtä nopeasti.

”Osasyy voi olla, että tällaisten asemien rakentamista ei varsinaisesti tueta taloudellisesti, toisin kuin kotilatausta ja työpaikkalataamista.”

Tukholmassa on kaupunkikeskustoissa latauskatuja. Se tarkoittaa, että tietyillä kaduilla on asukaspysäköijiä varten useita hitaamman latauksen pisteitä. Jotain tällaista pitäisi saada Suomeenkin, Paakkinen sanoo.

Lataushybridiä hän ei ole harkinnut.

”En näe siinä järkeä. Auto pitäisi saada lataukseen oikeastaan jokaisen ajon jälkeen. Sitä mahdollisuutta ei oikein ole, jos ei ole kotilatausta, enkä viitsisi lähteä lataamaan sitä siihen 200 metrin päähän joka päivä.”

Lataushybridien akkujen kapasiteetit riittävät yleensä joidenkin kymmenien kilometrien sähköiseen ajamiseen. Siksi tällainen auto voi olla taloudellinen ja ekologinen, jos pystyy lataamaan sitä joka yö ja ajaa vaikkapa työmatkat pelkällä sähköllä.

Vaikka latausinfrastruktuuriin pitää panostaa, tällä hetkellä sähköautoilu siis onnistuu, vaikka asuisi kaupungissa. Mutta onnistuuko se myös talvella?

Vanhan mantran mukaan sähköautot eivät sovi Suomeen, koska Suomessa on puolet vuodesta kylmä.

Lataushybridejä talvi haittaa siinä määrin, että piskuisessa akussa on entistä vähemmän potkua, mutta lataushybridillä pääsee toisaalta määränpäähän polttomoottorinkin voimin.

Sähköautojen akkujen kapasiteettia pakkanen syö, mutta se ei nykyään haittaa kovin paljon, koska kapasiteetit ovat lähtökohtaisesti suuret.

Paakkisen Teslan toimintamatka kärsii matka-ajossa alle kymmenen asteen pakkasessa keskimäärin viitisentoista prosenttia.

”Kesäkelillä pääsen moottoritiellä noin 250 kilometriä ja normaalilla maantiellä noin 350 kilometriä. Pakkasella lukemat painuvat vajaaseen 200:aan ja vajaaseen 300:aan. Yli 20 asteen pakkasella toimintamatkasta lähtee ehkä noin kolmasosa.”

” Pahinta toimintamatkalle on, jos ajaa kylmällä säällä alle kymmenen kilometrin nurkka-ajoa.

Toimintamatka kärsii, koska auto käyttää lämmittämiseen energiaa. Talvikelillä myös ilmanvastus ja vierintävastus ovat suuremmat kuin lämpimällä.

Pahinta toimintamatkalle on, jos ajaa kylmällä säällä alle kymmenen kilometrin nurkka-ajoa. Silloin auto joutuu lämmittämään akuston ja sisätilat kerta toisensa jälkeen, mikä syö enemmän energiaa kuin lämpötilan ylläpitäminen.

”Sellaisessa ajossa toimintamatkasta lähtee puolet.”

Paakkinen summaa kaupunkisähköautoilun realiteetit näin:

”Ilman kotilatausmahdollisuutta on hyvä selvittää, missä autoa saa ladattua ja mihin hintaan. Ja mitä tekee, jos lähin laturi onkin varattu tai rikki. Jos saa työpaikalla ladattua, niin entä lomareissusta palatessa: löytyykö reittien varrelta piste, missä voi ladata helposti? Parhaimmillaan ilman kotilatausta pärjää hyvin.”

Lataushybridilläkin pärjää, mutta sellaisen ostamisessa ei ole erityistä järkeä ilman kotilatausta.

”En suosittele kenellekään ladattavan hybridin hankkimista, jos ei ole koti­lataus­mahdollisuutta. Lataustarve on niin tiheä, että julkisen latausverkoston varassa siitä tulee työlästä, etenkin talvella.”