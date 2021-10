Sähköautot kuluttavat usein renkaita nopeammin kuin polttomoottoriautot, mutta pääsyy kulumiseen ei ole käyttövoimassa.

Muuan autorengaskaupan edustaja myhäili taannoin, että sähköautot ovat tehneet bisnekselle hyvää. Ne kun kuluttavat renkaita nopeammin kuin polttomoottoriautot.

Rengasvalmistaja Goodyear on asiasta samaa mieltä. Se on kehittänyt sähköautoille oman renkaan ”vastatakseen tämän kasvavan segmentin uniikkeihin vaatimuksiin”.

Goodyearin testien mukaan sähköautot kuluttavat renkaita jopa 30 prosenttia hanakammin kuin polttomoottoriautot.

Toisaalta Nokian Renkaiden kehityspäällikkö Mikko Liukkula kertoi pari vuotta sitten Tuulilasi-lehdelle, että sähköautojen nopeampi renkaiden kulutus olisi harhaluulo.

Hänen mukaansa asia on itse asiassa päinvastoin, sillä nykyaikaisissa täyssähköautoissa on hänen mukaansa niin paljon paremmat luistonestojärjestelmät kuin polttomoottoriautoissa.

Autorengasliiton hallituksen puheenjohtaja Jarmo Nuora, kuluttavatko sähköautot nopeammin renkaita kuin polttomoottoriautot?

”Niin että totta vai tarua? Totta osittain, mutta syy ei ole yksiselitteinen”, Nuora sanoo.

Lähtökohtaisesti sähköauto on akustonsa vuoksi raskaampi kuin polttomoottoriauto, jolloin renkaisiin kohdistuu liikkeellelähdöissä, pysähdyksissä ja kaarreajossa enemmän voimia. Tämä syö renkaita.

”Mutta isomassaisia autoja on ollut iät ja ajat, ja rengasvalmistaja tekee renkaan auton massan mukaan.”

Ongelma ei ole niinkään painossa kuin siinä, miten kuski tätä painoa liikuttaa.

” Suuri paino yhdistettynä hurjaan vääntöön on myrkkyä renkaille.

Autoja myydään teholla mutta ajetaan väännöllä, kuuluu vanha sanonta.

Vaikka polttomoottoriautossa olisi paljon tehoa, maksimaalinen teho on usein käytettävissä vain kapealla, korkealla kierrosalueella.

Koska normaaliliikenteessä ajetaan pääosin pienemmillä kierroksilla, tehokaskin auto voi tuntua raskaasti liikuteltavalta, jos siinä ei ole vääntöä. Hyvä vääntö sallii auton ripeän kiihtyvyyden myös matalammilla kierroksilla: ohittaessa ei tarvitse laittaa pienempää vaihdetta silmään.

Sähköautoissa on sähkömoottori, jossa vääntöä on käytettävissä hurja määrä heti ja koko ajan: kierrosalueiden kanssa ei tarvitse säätää. Myös sähköavusteisissa autoissa eli hybridiautoissa ja ladattavissa hybridiautoissa kiihdytys on yleensä ripeä, koska sähkömoottori auttaa kiihdytyksissä polttomoottoria.

Monien mielestä sähköautojen hauskin puoli on juuri tämä koko ajan tarjolla oleva vääntö, joten kuskit tykkäävät kiihdytellä sähköautoillaan liikennevaloista tai ohitustilanteissa railakkaasti.

Suuri paino yhdistettynä hurjaan vääntöön on myrkkyä renkaille. Ääriesimerkki tästä on vaikkapa Tesla Model X, joka painaa 2 500 kiloa ja kiihtyy nollasta sataan parhaimmillaan kolmessa sekunnissa.

”Ei sitä autoa tarvitse edes mitenkään erityisen rajusti polkea, vaan ylimääräinen kuluminen voi tulla aika huomaamatta”, Nuora sanoo.

”Sama homma oli silloin, kun [yleensä bensiiniautoja paremmin vääntävät] dieselautot alkoivat yleistyä. Ihmiset ihmettelivät, kuinka renkaat kuluvat, vaikka he ajoivat kuulemma tosi siististi.”

Kysymys ei siis ole niinkään voimansiirrosta tai käyttövoimasta vaan siitä, miten uudenlainen käyttövoima voi melkein huomaamatta muuttaa kuskin ajotapaa.

Jos sähköautonsa renkaita joutuu uusimaan usein, se voi kirpaista, sillä sähköautojen renkaat ovat Nuoran mukaan usein verrattain kalliita.

Nuora sanoo, että etenkin uusilla nastarenkailla kannattaa kiihdytellä erityisen varovasti.

”Uusilla nastarenkailla pitäisi tehdä aina sisäänajo eli 500–1 000 kilometriä ajelee erityisen nätisti. Tällä tavalla nastat kestävät paljon paremmin.”