Valtio sai viime vuonna velanotossa syntyviä emissiovoittoja jo lähes 650 miljoonaa euroa eli eniten ainakin kymmeneen vuoteen ja tänäkin vuonna heti saatavat kompensaatiot myöhemmin maksettavista koroista nousevat satoihin miljooniin euroihin.

Suomen valtion velanoton emissiovoitot kasvoivat viime vuonna nettona noin 650 miljoonaan euroon eli enimmilleen ainakin kymmeneen vuoteen valtion hurjan velanoton ja miinuskorkojen takia.

Valtio on saamassa myös kuluvana vuonna satojen miljoonien emissiovoitot velanotosta. Valtiovarainministeriön keräämien tietojen mukaan emissiovoittoja on kertynyt tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä noin 590 miljoonaa euroa ja emissiotappiot vähennettynä noin 485 miljoonaa euroa.

Valtio saa emissiovoittoja, kun se ottaa velkaa lisäerinä aiemmin liikkeeseen laskemiinsa viitelainoihin. Näiden lainojen kiinteät nimelliskorot ovat nykyistä korkotasoa korkeampia.

Koska valtio maksaa näille lainoille markkinakorkoa korkeampaa korkoa myöhemmin, sijoittajat maksavat lainaa otettaessa lisärahaa, jota kutsutaan emissiovoitoksi.

Termi ”voitto” on kirjanpidollisesti oikein, mutta yleiskielessä hassu, koska kyse ei ole aidosta voitosta. Emissiovoitto on kompensaatio valtion myöhemmin maksamasta korkeammasta nimelliskorosta. Vastaavasti valtiolle tulee emissiotappioita, jos markkinakorko on korkeampi kuin nimelliskorko.

”Emissiovoitto ja -tappio ovat vähän hassuja termejä, koska kyse on koronluonteisista eristä. Englanninkieliset termit premium ja discount ovat kuvaavampia termejä, koska kyse on siitä tapahtuuko liikkeeseenlasku yli vai alle nimellisarvon”, sanoo Valtiokonttorin apulaisjohtaja Anu Sammallahti.

Valtion emissiovoittojen kasvun taustalla on valtion velanoton merkittävä nousu viime vuonna. Valtiokonttori toteutti viime vuonna 39,3 miljardin euron liikkeeseenlaskuohjelman, josta uutta velkaa oli koronakriisin elvytystoimien takia jopa 18,3 miljardia euroa.

Emissiovoittojen kasvuun on vaikuttanut myös korkotason selkeä lasku euroalueella koronakriisin aikana. Korkojen laskun seurauksena yhä useampi valtion viitelainan lisäerä on tuottanut emissiovoittoja.

”Mitä nopeammin korot laskevat, sitä nopeammin valtion joukkolainat muuttuvat nimelliskoroltaan vanhoiksi lainoiksi”, Sammallahti sanoo.

Emissiovoittojen määrä tulee yllätyksenä valtion velanotossa, sillä niiden ennakoiminen vaatisi tarkkaa tietoa tulevasta korkotasosta.

”Ennakointi on hankalaa, koska koroissa voi lyhyelläkin aikavälillä tapahtua ennakoimattomia muutoksia”, Sammallahti sanoo.

Emissiovoittojen ennakoimattomuus ja kasvu satoihin miljooniin euroihin hankaloittaa valtion budjetointia, mistä Valtiontalouden tarkastusvirasto oli huolissaan tuoreessa raportissaan.

Valtiokonttori kertoi viime viikolla uusimmassa lainanoton neljännesvuosikatsauksessaan, että suurin osa kuluvan vuoden pitkäaikaisesta varainhankinnasta on tehty.

Valtiovarainministeriön maanantaina julkaisema ehdotus kuluvan vuoden neljänneksi lisätalousarvioksi kuitenkin pienensi tämän vuoden nettolainanoton tarvetta noin 2,5 miljardia euroa noin 11,9 miljardiin euroon.

Vielä kesäkuussa valtio arvioi nettolainaustarpeeksensa 14,4 miljardia euroa, ja yhdistettynä erääntyvien lainojen jälleenrahoittamiseen bruttolainantarve arvioitiin 38,6 miljardiin euroon.

Myönteisen yllätyksen taustalla on työllisyyden myönteinen kehitys ja verotulojen kasvu.

Valtiokonttorin Sammallahti sanoo, ettei lainanotontarpeen merkittävä väheneminen muuta valtion velanoton strategiaa.

”Sopeutamme toki lainanottomääriä, mutta muutos ei muuta varainhankinnan peruskuvaa.”

Valtio on laskenut tänä vuonna liikkeeseen kolme isoa euromääräistä viitelainaa, mutta sellaista ei ole luvassa enää loppuvuonna.

Valtiokonttori aikoo järjestää vielä tänä vuonna olemassa olevien pitkäaikaisten viitelainojen huutokauppoja yhteensä kaksi kappaletta loka- ja marraskuussa sekä lyhytaikaisten velkasitoumusten huutokauppoja yhden ensi tiistaina ja toisen marraskuussa.

Lyhytaikaista velkaa huutokaupataan yhteensä 1,5–2,5 miljardia euroa sekä pitkäaikaista velkaa yhteensä 2–3 miljardia euroa.

Huutokauppoja järjestetään normaalisti kerran kuussa loma-aikoja lukuun ottamatta.

Valtionvelkaa oli elokuun lopussa 129,8 miljardia euroa.